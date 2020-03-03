В Петербурге глава муниципального образования «Малая Охта» Дмитрий Монахов на заседании совета схватил за руки депутата Василия Кунина и попытался выхватить у него смартфон, который запечатлел инцидент на видео. Об этом 3 марта «Фонтанке» сообщил сам Кунин. На этом заседании депутаты решили кардинально сократить штат местной администрации для экономии бюджета.

В ходе мероприятия Монахов заявил, что ему очень не нравится, когда его снимают и попытался выхватить телефон у Кунина. «Он схватил меня за руки, за телефон, сломал его, я ему телефон не отдал, он его сильно сжал, у меня треснул экран и «залипает» одна кнопка. Планирую вечером обратиться в полицию. Я считаю, это рукоприкладство и гопничество, глава МО в принципе не имеет права себя так вести», - добавил народный избранник.

Видео:Василий Кунин

На заседании 2 марта депутаты приняли решение сократить штатную численность местной администрации с 14 до 4 человек. Теперь у Монахова есть 10 дней на подписание документа. Это уже не первая попытка депутатов оптимизировать расходы. Причем в решении сэкономить таким образом сходятся и демократическая фракция, и представители «Единой России», подчеркнул Кунин.

«Мы начали требовать перераспределить бюджет в пользу благоустройства и сокращения самосодержания, на которое уходили миллионы. Потому что до этого многие годы действовала система, когда Дмитрий Иванович Монахов безраздельно правил в «Малой Охте», его собственный штат составлял 14 человек, я такой ситуации не знаю ни в одном муниципалитете», - рассказал депутат.

В октябре состоялось заседание, на котором Дмитрий Монахов снял соответствующий вопрос с обсуждения. После этого, по словам, Кунина, глава совета просто отказывался выносить вопрос на обсуждение, а такими полномочиями обладает только руководитель муниципалитета. «Мы придумали ход: внести изменения в старое штатное расписание, установив там конечную дату — 31 декабря. Это решение совета Монахов не подписал», - пояснил народный избранник.

