Глава МО «Малая Охта» «рукоприкладством» прекратил съемку заседания совета, на котором пытались сократить штат его администрации
В Петербурге глава муниципального образования «Малая Охта» Дмитрий Монахов на заседании совета схватил за руки депутата Василия Кунина и попытался выхватить у него смартфон, который запечатлел инцидент на видео. Об этом 3 марта «Фонтанке» сообщил сам Кунин. На этом заседании депутаты решили кардинально сократить штат местной администрации для экономии бюджета.
В ходе мероприятия Монахов заявил, что ему очень не нравится, когда его снимают и попытался выхватить телефон у Кунина. «Он схватил меня за руки, за телефон, сломал его, я ему телефон не отдал, он его сильно сжал, у меня треснул экран и «залипает» одна кнопка. Планирую вечером обратиться в полицию. Я считаю, это рукоприкладство и гопничество, глава МО в принципе не имеет права себя так вести», - добавил народный избранник.
Видео:Василий Кунин
На заседании 2 марта депутаты приняли решение сократить штатную численность местной администрации с 14 до 4 человек. Теперь у Монахова есть 10 дней на подписание документа. Это уже не первая попытка депутатов оптимизировать расходы. Причем в решении сэкономить таким образом сходятся и демократическая фракция, и представители «Единой России», подчеркнул Кунин.
«Мы начали требовать перераспределить бюджет в пользу благоустройства и сокращения самосодержания, на которое уходили миллионы. Потому что до этого многие годы действовала система, когда Дмитрий Иванович Монахов безраздельно правил в «Малой Охте», его собственный штат составлял 14 человек, я такой ситуации не знаю ни в одном муниципалитете», - рассказал депутат.
В октябре состоялось заседание, на котором Дмитрий Монахов снял соответствующий вопрос с обсуждения. После этого, по словам, Кунина, глава совета просто отказывался выносить вопрос на обсуждение, а такими полномочиями обладает только руководитель муниципалитета. «Мы придумали ход: внести изменения в старое штатное расписание, установив там конечную дату — 31 декабря. Это решение совета Монахов не подписал», - пояснил народный избранник.
У муниципального образования дефицитный бюджет, и есть задолженность по контракту с прошлого года — 4 млн рублей. Кунин пояснил, что средства фактически приходится «вырезать» из программы благоустройства. За неисполнение обязательств на 30 тысяч рублей был оштрафовал глава местной администрации.
По словам Кунина, он и ранее снимал на видео заседания советов: вел трансляции, делал контент для собственных соцсетей. «После одной из таких трансляций Монахов написал на меня заявление в прокуратуру, что я, как он выразился, «накладывал морду и уши» на его изображение, чем невероятно его оскорбил», - добавил он.
Всего в совете «Малой Охты» 20 мандатов: по итогам сентябрьских выборов 8 достались выдвиженцам от «Яблока», по одному — представителям «Штаба Навального» и «Трудовой партии», остальные получила «Единая Россия». Дмитрий Монахов возглавляет МО с 2004 года.