Массовое ДТП с легковушками и грузовиком на Обуховской Обороны: одну из машин откинуло в трамвай
Почти на час задержали пассажиров общественного транспорта неловкие автомобилисты в Невском районе Петербурга 3 марта.
На проспекте Обуховской Обороны, у пересечения с проспектом Елизарова, столкнулись две легковые машины, грузовик и трамвай, никто не пострадал, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что сначала произошло столкновение трёх автомобилей, в том числе грузового, в результате чего одну из машин отбросило в трамвай, шедший со стороны Перекупного переулка. Вагон получил незначительные повреждения, все люди в нём невредимы. Движение трамваев в обе стороны было заблокировано с 10:56 до 11:46.
Затора на месте ДТП сейчас не наблюдается.