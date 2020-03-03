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03.03.2020 13:16
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Массовое ДТП с легковушками и грузовиком на Обуховской Обороны: одну из машин откинуло в трамвай

Почти на час задержали пассажиров общественного транспорта неловкие автомобилисты в Невском районе Петербурга 3 марта.

На проспекте Обуховской Обороны, у пересечения с проспектом Елизарова, столкнулись две легковые машины, грузовик и трамвай, никто не пострадал, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что сначала произошло столкновение трёх автомобилей, в том числе грузового, в результате чего одну из машин отбросило в трамвай, шедший со стороны Перекупного переулка. Вагон получил незначительные повреждения, все люди в нём невредимы. Движение трамваев в обе стороны было заблокировано с 10:56 до 11:46.

Затора на месте ДТП сейчас не наблюдается.

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