Фильм Ксении Собчак об убийстве Влада Листьева больше недоступен к просмотру

Документальный фильм Ксении Собчак «Влад Листьев: телевидение, которое его убило» недоступен к просмотру на Youtube. Как сообщила «Фонтанке» 2 марта помощница Ксении Собчак по PR, это связано с техническим сбоем на Youtube, а не с блокировкой или удалением фильма. При этом не известно, когда видео снова окажется доступно.



Напомним, 1 марта журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель, которые независимо друг от друга выпустили фильмы-расследования об убийстве Влада Листьева, обратились к главам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с просьбой возобновить расследование дела об убийстве телеведущего и гендиректора телеканала ОРТ и придать этому делу особый статус. Авторы подчеркнули, что в процессе работы над своими документальными фильмами выяснили, что у следствия собрано достаточно материалов, чтобы назвать имена виновных в смерти Листьева.

