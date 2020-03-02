Финский актёр Вилле Хаапасало станет продуктовым брендом в России

Финский актёр Вилле Хаапасало, известный россиянам по фильмам «Особенности национальной рыбалки» и «Кукушка», разрешил использование своего имени и фамилии в качестве бренда. Эту информацию он подтвердил 2 марта «Фонтанке».

Заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Вилле Хаапасало» направила компания «Консалтинговая Группа Небо», которая, по словам самого актёра, имеет отношение к его бизнесу.

Под этим брендом могут появиться мясные продукты, колбасные изделия, дичь, мучные изделия, хлеб и другие.