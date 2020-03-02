Финский актёр Вилле Хаапасало станет продуктовым брендом в России
Финский актёр Вилле Хаапасало, известный россиянам по фильмам «Особенности национальной рыбалки» и «Кукушка», разрешил использование своего имени и фамилии в качестве бренда. Эту информацию он подтвердил 2 марта «Фонтанке».
Заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Вилле Хаапасало» направила компания «Консалтинговая Группа Небо», которая, по словам самого актёра, имеет отношение к его бизнесу.
Под этим брендом могут появиться мясные продукты, колбасные изделия, дичь, мучные изделия, хлеб и другие.
Производителя, для продукции которого маркетологи будут использовать его имя, Хаапасало не называет из-за коммерческого соглашения, однако уточняет, что это российская компания среднего размера. Выводить на рынок бренд планируется в апреле 2020 года.
«У меня довольно большая линия продуктов в Финляндии, ассортимент будем расширять, и я решил попробовать подобное и в России», — пояснил актёр. В Суоми лицо актёра смотрит на покупателей с пачек с пельменями, банок с огурцами, упаковок веганского майонеза и так далее. Их производит небольшое семейное предприятие Deliciest Oy с выручкой в 2,4 млн евро за 2019 год.
Это не единственный бизнес Хаапасало, связанный с едой. Несколько лет назад он открыл в Хельсинки грузинский ресторан.