«Заморозить в походе». В Петербурге уничтожат книгу об убийстве группы Дятлова
Тираж документальной повести «Уральская Голгофа, или Госзаказ на ликвидацию» велено изъять из оборота.
Иск к автору и издательству подал сын секретаря ЦК КПСС Андрея Кириленко. Он фигурирует в версии о спланированной гибели студентов-диссидентов.
Свою книгу писательница-любительница Анна Охременко, выступающая под псевдонимом Русских, представила публике год назад, к 60-летию трагедии на перевале Дятлова. По ее мнению, студенты Уральского политеха якобы стали жертвами доноса, и партийный функционер отдал свердловскому КГБ приказ на убийство. Дзержинский райсуд Петербурга не счел эту гипотезу сумасшествием, но все же решил уничтожить тираж.
Девять человек погибли на севере Свердловской области в начале 1959 года. Официальное расследование списало трагедию на сход лавины и вызвало массу ненаучных исследований.
В марте 2019-го на перевал Дятлова отправилась масштабная экспедиция с участием сотрудников прокуратуры, судмедэкспертов, журналистов. Телеведущий Андрей Малахов, например, привез версию убийства студентов, будто бы ставших свидетелями секретных испытаний.
Не последнюю роль «народные расследователи» отводили 1-му секретарю Свердловского обкома партии Андрею Кириленко, будущему секретарю ЦК КПСС и кандидату в генсеки.
Свою изыскательскую ниточку к Кириленко провела и Охременко-Русских. В книге «Уральская Голгофа, или Госзаказ на ликвидацию» она раскрутила версию предательства студентов, собиравшихся эмигрировать на Запад.
«И когда накануне XXI съезда КПСС пришел очередной донос от стукачей УПИ — якобы студенты задумали побег за границу, чтобы попросить убежища и самим вещать издалека… Кириленко принимает решение: ликвидировать!» — пишет автор. По ее мнению, партийный функционер (фактически губернатор Свердловской области в современной иерархии) сказал начальнику Свердловского облуправления КГБ СССР: «Заморозить в очередном походе! Без единого выстрела, чтоб комар носа не подточил».
Дополнила Охременко портрет умершего в 1990 году Андрея Кириленко некоторыми медицинскими подробностями его последних лет партийной жизни и обстоятельствами расстрела жителей города Новочеркасска во время народных волнений в 1962 году.
В 2018-м книгу напечатало издательство «Геликон плюс» и все экземпляры — не менее 50 штук — передало автору для распространения.
В январе 2019 года издание стоимостью 750 рублей попало в руки Анатолию Кириленко — сыну покойного функционера. Прочтение вызвало в нем «обиду и гнев от осознания того, что память отца осквернена». Нравственные страдания он оценил в 100 тысяч рублей и подал иск, требуя признать не соответствующими действительности сведения о причастности отца к гибели студентов, расстрелу жителей и его психических расстройствах.
Судья Ольга Реутская гибко подошла к опубликованной в «Уральской Голгофе» информации. Связь дела дятловцев и Кириленко она сочла версией, то есть предположением. Проверить его на соответствие действительности невозможно.
Сведения о психических заболеваниях члена Политбюро ЦК КПСС и об организации им расстрела жителей Новочеркасска судья признала не соответствующими действительности, порочащими его (покойного) честь и достоинство и оценила моральный вред потомка в 50 тысяч рублей.
Весь тираж книги судья велела уничтожить. Это, по ее мнению, единственный способ восстановить справедливость. Изъять из книги конкретные, указанные в иске, цитаты невозможно без изъятия из оборота всех экземпляров. Так как порочащая информация распространена не в СМИ, то и публичное опровержение невозможно. А просто отправить извинительное письмо сыну Кириленко — такого способа закон не знает.
Решение Дзержинского суда в силу не вступило. Охременко подала жалобу в Санкт-Петербургский горсуд. Ее рассмотрения ждут десятки журналистов, на публикации которых ссылалась Охременко. Судья Реутская категорично указала, что автор книги нарушила законодательство о персональных данных, распространив медицинские диагнозы, тем самым нарушив право гражданина на сохранение конфиденциальных сведений. Тот же аргумент применим к другим исследователям, которые охотно писали о состоянии здоровья Кириленко-старшего. По словам адвоката Аркадия Чаплыгина, представляющего интересы истца, судебное решение по Охременко можно будет использовать для «пресечения подобных публикаций» в дальнейшем.
60 лет назад в начале февраля тургруппа из Уральского Политеха под руководством пятикурсника Игоря Дятлова, находясь в лыжном походе, посвященном XXI съезду КПСС, остановилась на ночлег у безымянного перевала. Той ночи никто не пережил. Первые тела были найдены в конце февраля, на значительном отдалении от палаток, последние — в мае. Следствие предполагало убийство, но потом уголовное дело было прекращено — «Ни в палатке, ни вблизи ее не было обнаружено следов борьбы или присутствия других людей», «причиной гибели туристов явилась стихийная сила», как говорится в постановлении о прекращении уголовного дела», а сейчас стало известно, что Генпрокуратура России проводит проверку по этому уголовному делу.