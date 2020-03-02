«Заморозить в походе». В Петербурге уничтожат книгу об убийстве группы Дятлова

Иск к автору и издательству подал сын секретаря ЦК КПСС Андрея Кириленко. Он фигурирует в версии о спланированной гибели студентов-диссидентов.

Свою книгу писательница-любительница Анна Охременко, выступающая под псевдонимом Русских, представила публике год назад, к 60-летию трагедии на перевале Дятлова. По ее мнению, студенты Уральского политеха якобы стали жертвами доноса, и партийный функционер отдал свердловскому КГБ приказ на убийство. Дзержинский райсуд Петербурга не счел эту гипотезу сумасшествием, но все же решил уничтожить тираж.



Девять человек погибли на севере Свердловской области в начале 1959 года. Официальное расследование списало трагедию на сход лавины и вызвало массу ненаучных исследований.

В марте 2019-го на перевал Дятлова отправилась масштабная экспедиция с участием сотрудников прокуратуры, судмедэкспертов, журналистов. Телеведущий Андрей Малахов, например, привез версию убийства студентов, будто бы ставших свидетелями секретных испытаний.

Не последнюю роль «народные расследователи» отводили 1-му секретарю Свердловского обкома партии Андрею Кириленко, будущему секретарю ЦК КПСС и кандидату в генсеки.

Свою изыскательскую ниточку к Кириленко провела и Охременко-Русских. В книге «Уральская Голгофа, или Госзаказ на ликвидацию» она раскрутила версию предательства студентов, собиравшихся эмигрировать на Запад.

«И когда накануне XXI съезда КПСС пришел очередной донос от стукачей УПИ — якобы студенты задумали побег за границу, чтобы попросить убежища и самим вещать издалека… Кириленко принимает решение: ликвидировать!» — пишет автор. По ее мнению, партийный функционер (фактически губернатор Свердловской области в современной иерархии) сказал начальнику Свердловского облуправления КГБ СССР: «Заморозить в очередном походе! Без единого выстрела, чтоб комар носа не подточил».



Дополнила Охременко портрет умершего в 1990 году Андрея Кириленко некоторыми медицинскими подробностями его последних лет партийной жизни и обстоятельствами расстрела жителей города Новочеркасска во время народных волнений в 1962 году.

В 2018-м книгу напечатало издательство «Геликон плюс» и все экземпляры — не менее 50 штук — передало автору для распространения.

В январе 2019 года издание стоимостью 750 рублей попало в руки Анатолию Кириленко — сыну покойного функционера. Прочтение вызвало в нем «обиду и гнев от осознания того, что память отца осквернена». Нравственные страдания он оценил в 100 тысяч рублей и подал иск, требуя признать не соответствующими действительности сведения о причастности отца к гибели студентов, расстрелу жителей и его психических расстройствах.

Судья Ольга Реутская гибко подошла к опубликованной в «Уральской Голгофе» информации. Связь дела дятловцев и Кириленко она сочла версией, то есть предположением. Проверить его на соответствие действительности невозможно.

