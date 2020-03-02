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02.03.2020 14:49
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Страх и COVID-19 в Сиэтле. Что происходит в городе, где двое американцев умерли от коронавируса

«Фонтанка» поговорила с жительницей Сиэтла, которая живет в 10 километрах от «того самого» госпиталя.

«В магазинах смели все медицинские маски, латексные перчатки и дезинфицирующие салфетки для рук. Тем, кто побывал в КНР на китайский Новый год, порекомендовали посидеть дома пару недель». А таких в Сиэтле много — город очень популярен у граждан Китая, которые едут сюда ради хорошего образования для детей и лучшего будущего. При этом система здравоохранения США устроена так, что пройти лабораторное обследование на коронавирус по желанию невозможно даже за деньги. Из последних местных новостей — COVID-19 выявили у сотрудника почты. Однако население не паникует, а скупает в промышленных масштабах макароны, туалетную бумагу и питьевую воду на случай, если на карантин закроют весь штат, — рассказала «Фонтанке» местная жительница.

Фото: с сайта pixabay.com

Первая в США смерть от коронавируса была зафиксирована в субботу, 29 февраля. В госпитале EvergreenHealth в пригороде Сиэтла Киркланде скончалась 50-летняя женщина. В воскресенье, 1 марта, в этом же медучреждении умер еще один пациент 70 лет с подтвержденным диагнозом.

«Еще в четверг, 27 февраля, в соседнем пригороде закрыли старшую школу только потому, что один из сотрудников контактировал с человеком, у которого заподозрили коронавирус, потому что он, в свою очередь, контактировал с кем-то, у кого он мог быть, — говорит Юлия, которая живет в Сиэтле с мужем и двумя детьми. — В субботу, когда умер первый пациент с COVID-19, местное РОНО разослало предупреждение, что школы, возможно, закроют. К вечеру субботы в оптовых магазинах кончились макароны... Когда люди к снежным штормам готовились, сметали молоко, воду и хлеб».

Первые тревожные письма родителям руководство детских учреждений начало рассылать еще в конце января. Они сводились к вежливой рекомендации посидеть дома две недели, если за предыдущие 14 дней вы побывали в Китае.

«В Сиэтле китайцев — добрая половина населения, — говорит Юлия. — Они работают в магазинах и ресторанах, в сфере IT, в общем, присутствуют во всех слоях общества. Если китаец открывает в Сиэтле фирму по подстриганию газонов, то чинить газонокосилки, водить фургон и заниматься менеджментом у него будут его земляки. Понятно, что на восточный Новый год многие эмигранты из Поднебесной ездили проведать родных. Но на ни к чему не обязывающие рекомендации в духе «проявите сознательность, побудьте две недели дома», они не реагируют: китайцы очень прагматичны. Они едут в США ради работы и хорошего образования для детей. И в детские кружки и занятия они вкладывают серьезные деньги, ожидая взамен высокого качества услуг. Если в школе учится много китайских детей, это значит, что школа очень приличная, как и район, который китайские семьи выбрали для проживания. И если такая семья оплатила ребенку занятия скрипкой, балетом, математикой и спортом, то просто так они не будут все это пропускать и сидеть на добровольном карантине. В их понимании, если что-то не запрещено законодательно, то это разрешено. Вот если бы рекомендации имели статус обязательного закона, они были бы выполнены. Власти, в свою очередь, не могут ограничивать права и свободы людей, отправляя их на принудительный карантин. Поэтому все, что чиновникам остается, — выражать обеспокоенность».

Если в ряде мест от китайцев начали шарахаться, а президент Украины и вовсе пообещал найти и наказать участников бунтов против возвращения соотечественников из Уханя, в США такой номер невозможен как проявление дискриминации. Поэтому все друг другу улыбаются, во избежание эксцессов.

В соседнем школьном округе Лейк-Вашингтон, в 5 километрах от дома Юлии, петицию с требованием закрыть для посещения все местные школы до тех пор, пока о коронавирусе не будет исчерпывающей информации, за полдня подписали почти 6 тысяч человек.

Фото: скриншот с сайта change.org

Текст обращения составил подросток, который подчеркнул, что требует закрыть школы не для того, чтобы отлынивать от уроков — домашние задания учителя могут давать через Интернет. О петиции уже уведомили старшего инспектора школьного округа Лейк-Вашингтон доктора Джейн Стейвем, пока официальных комментариев нет.

Что же касается официальных рекомендаций как обезопасить себя и близких от коронавируса, то они через день транслируются в официальном твиттере главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США Джерома Адамса: часто мойте руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд, не трогайте немытыми руками глаза, рот и нос, прикрывайте рот, когда чихаете или кашляете, если чувствуете недомогание — оставайтесь дома. Да, и еще: сделайте прививку от гриппа, чем меньше больных гриппом, тем у врачей больше ресурсов, чтобы заниматься больными коронавирусом. И не надо покупать медицинские маски — они бесполезны.

С точки зрения российских реалий уточнение мыть руки «с мылом и водой» кажется избыточным, но в американских школах не принято, например, устанавливать рукомойники перед столовой. Дети в лучшем случае протирают ладошки «санитерайзером» — специальным дезинфицирующим гелем, который носят с собой в пластиковых флаконах-брелках. На фоне новостей о распространении коронавируса учителя посоветовали родителям напоминать детям, что им надо пользоваться обязательно.

Еще один нюанс — особенности американской системы здравоохранения. Любые манипуляции, которые семейный доктор в медицинском кабинете (поликлиник в нашем понимании в США нет) порекомендует пациенту, должна одобрить страховая компания. И получить это одобрение крайне сложно: даже если у вас головокружение и рвота после удара головой о твердую поверхность, это не значит, что вас направят к неврологу или на рентген, чтобы проверить, нет ли сотрясения мозга. Нельзя просто так прийти к врачу и попросить лабораторные анализы на коронавирус: при температуре и кашле вам, скорее всего, порекомендуют все так же посидеть дома и попить теплый чай с лимоном и медом. Чтобы сделать анализы в коммерческой лаборатории за собственные средства, надо предъявить направление от доктора. А доктор поостережется такое направление дать, потому что потом пациент может подать на него в суд за навязывание обследования, которого можно было не делать.

Жители Сиэтла не предаются паническим настроениям, а пытаются себя обезопасить, исходя из собственных представлений о том, что может помочь, а что — нет. Так, некоторые начали носить латексные перчатки в общественном транспорте и во время посещения супермаркетов. Водители автобусов, вопреки рекомендациям Джерома Адамса, носят в добавок к перчаткам медицинские маски, которые сегодня не купить даже на сайте Amazon, а на конечных станциях, перед тем, как отправиться на очередной круг по маршруту, высаживают из салона всех пассажиров и обильно опрыскивают пространство вокруг своей кабины дезинфицирующим аэрозолем. В почете средства, содержащие хлорку, — считается, что коронавирус ее не выносит.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

alexadmin
На воре и шапка горит!
Pilat
А русских уже обвинили?
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