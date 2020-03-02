Страх и COVID-19 в Сиэтле. Что происходит в городе, где двое американцев умерли от коронавируса

«В магазинах смели все медицинские маски, латексные перчатки и дезинфицирующие салфетки для рук. Тем, кто побывал в КНР на китайский Новый год, порекомендовали посидеть дома пару недель». А таких в Сиэтле много — город очень популярен у граждан Китая, которые едут сюда ради хорошего образования для детей и лучшего будущего. При этом система здравоохранения США устроена так, что пройти лабораторное обследование на коронавирус по желанию невозможно даже за деньги. Из последних местных новостей — COVID-19 выявили у сотрудника почты. Однако население не паникует, а скупает в промышленных масштабах макароны, туалетную бумагу и питьевую воду на случай, если на карантин закроют весь штат, — рассказала «Фонтанке» местная жительница.



Фото: с сайта pixabay.com

Первая в США смерть от коронавируса была зафиксирована в субботу, 29 февраля. В госпитале EvergreenHealth в пригороде Сиэтла Киркланде скончалась 50-летняя женщина. В воскресенье, 1 марта, в этом же медучреждении умер еще один пациент 70 лет с подтвержденным диагнозом. «Еще в четверг, 27 февраля, в соседнем пригороде закрыли старшую школу только потому, что один из сотрудников контактировал с человеком, у которого заподозрили коронавирус, потому что он, в свою очередь, контактировал с кем-то, у кого он мог быть, — говорит Юлия, которая живет в Сиэтле с мужем и двумя детьми. — В субботу, когда умер первый пациент с COVID-19, местное РОНО разослало предупреждение, что школы, возможно, закроют. К вечеру субботы в оптовых магазинах кончились макароны... Когда люди к снежным штормам готовились, сметали молоко, воду и хлеб». Первые тревожные письма родителям руководство детских учреждений начало рассылать еще в конце января. Они сводились к вежливой рекомендации посидеть дома две недели, если за предыдущие 14 дней вы побывали в Китае.

«В Сиэтле китайцев — добрая половина населения, — говорит Юлия. — Они работают в магазинах и ресторанах, в сфере IT, в общем, присутствуют во всех слоях общества. Если китаец открывает в Сиэтле фирму по подстриганию газонов, то чинить газонокосилки, водить фургон и заниматься менеджментом у него будут его земляки. Понятно, что на восточный Новый год многие эмигранты из Поднебесной ездили проведать родных. Но на ни к чему не обязывающие рекомендации в духе «проявите сознательность, побудьте две недели дома», они не реагируют: китайцы очень прагматичны. Они едут в США ради работы и хорошего образования для детей. И в детские кружки и занятия они вкладывают серьезные деньги, ожидая взамен высокого качества услуг. Если в школе учится много китайских детей, это значит, что школа очень приличная, как и район, который китайские семьи выбрали для проживания. И если такая семья оплатила ребенку занятия скрипкой, балетом, математикой и спортом, то просто так они не будут все это пропускать и сидеть на добровольном карантине. В их понимании, если что-то не запрещено законодательно, то это разрешено. Вот если бы рекомендации имели статус обязательного закона, они были бы выполнены. Власти, в свою очередь, не могут ограничивать права и свободы людей, отправляя их на принудительный карантин. Поэтому все, что чиновникам остается, — выражать обеспокоенность».

Если в ряде мест от китайцев начали шарахаться, а президент Украины и вовсе пообещал найти и наказать участников бунтов против возвращения соотечественников из Уханя, в США такой номер невозможен как проявление дискриминации. Поэтому все друг другу улыбаются, во избежание эксцессов. В соседнем школьном округе Лейк-Вашингтон, в 5 километрах от дома Юлии, петицию с требованием закрыть для посещения все местные школы до тех пор, пока о коронавирусе не будет исчерпывающей информации, за полдня подписали почти 6 тысяч человек.

Фото: скриншот с сайта change.org

Текст обращения составил подросток, который подчеркнул, что требует закрыть школы не для того, чтобы отлынивать от уроков — домашние задания учителя могут давать через Интернет. О петиции уже уведомили старшего инспектора школьного округа Лейк-Вашингтон доктора Джейн Стейвем, пока официальных комментариев нет. Что же касается официальных рекомендаций как обезопасить себя и близких от коронавируса, то они через день транслируются в официальном твиттере главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США Джерома Адамса: часто мойте руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд, не трогайте немытыми руками глаза, рот и нос, прикрывайте рот, когда чихаете или кашляете, если чувствуете недомогание — оставайтесь дома. Да, и еще: сделайте прививку от гриппа, чем меньше больных гриппом, тем у врачей больше ресурсов, чтобы заниматься больными коронавирусом. И не надо покупать медицинские маски — они бесполезны.

To protect yourself from #COVID19, avoid being exposed to the virus and use everyday prevention action to prevent the spread of respiratory virus:

1) cover your cough

2) wash your hands

3) stay home when sickhttps://t.co/uArGZTJhXj pic.twitter.com/n6P6HDuQMQ — CDC (@CDCgov) February 28, 2020

The best way to protect yourself and your community is with everyday preventive actions, like staying home when you are sick and washing hands with soap and water, to help slow the spread of respiratory illness.

Get your #FluShot- fewer flu patients = more resources for#COVID19 — U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020

С точки зрения российских реалий уточнение мыть руки «с мылом и водой» кажется избыточным, но в американских школах не принято, например, устанавливать рукомойники перед столовой. Дети в лучшем случае протирают ладошки «санитерайзером» — специальным дезинфицирующим гелем, который носят с собой в пластиковых флаконах-брелках. На фоне новостей о распространении коронавируса учителя посоветовали родителям напоминать детям, что им надо пользоваться обязательно. Еще один нюанс — особенности американской системы здравоохранения. Любые манипуляции, которые семейный доктор в медицинском кабинете (поликлиник в нашем понимании в США нет) порекомендует пациенту, должна одобрить страховая компания. И получить это одобрение крайне сложно: даже если у вас головокружение и рвота после удара головой о твердую поверхность, это не значит, что вас направят к неврологу или на рентген, чтобы проверить, нет ли сотрясения мозга. Нельзя просто так прийти к врачу и попросить лабораторные анализы на коронавирус: при температуре и кашле вам, скорее всего, порекомендуют все так же посидеть дома и попить теплый чай с лимоном и медом. Чтобы сделать анализы в коммерческой лаборатории за собственные средства, надо предъявить направление от доктора. А доктор поостережется такое направление дать, потому что потом пациент может подать на него в суд за навязывание обследования, которого можно было не делать.