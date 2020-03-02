«Арабская ночь — волшебный Восток»
Как самый консервативный эмират ОАЭ создал фестиваль света мирового масштаба
Шарджа — третья по величине среди Объединенных Арабских Эмиратов — пока менее известна, чем ее сосед Дубай. Однако славящаяся своими строгими правилами, в последние годы она все активнее открывается миру. Яркий тому пример — удивительный фестиваль света.
Признанная в 1998 году «культурной столицей арабского мира» по версии ЮНЕСКО и «столицей арабского туризма» в 2015-м, Шарджа остается очень аутентичным традиционным местом (даже по меркам ОАЭ). Но ее руководство демонстрирует готовность отражать последние мировые тенденции в развитии культуры.
Именно статус культурной столицы подтолкнул власти заложить традицию фестиваля света. Подобные мероприятия проводятся по всему миру — от Сиднея до Нью-Йорка, однако такое красочное шоу в консервативном городе является уникальным событием ни много ни мало для всего исламского мира, признают организаторы. Например, проектирование инсталляций на мечеть Аль Нур в центре Шарджи — калейдоскоп орнаментов, цвета, света и музыки - завораживающее зрелище.
Всего полчаса на пароме или 14 км на машине из Дубая — и в дни фестиваля вы увидите арабский мир таким, каким, возможно, никогда еще не видели.
В феврале 2020-го фестиваль проводился уже в юбилейный, 10-й раз. За это время мероприятие разрослось — 11 дней 19 локаций в Шардже поражали гостей необычным зрелищем. В этом году впервые были задействованы городская мечеть, телебашня, университет и арабская академия наук. Ранее к празднику присоединились консервативные силовики и мэрия, которые также отдали свои здания для представлений. Площадь события настолько большая, что был даже запущен специальный автобус, чтобы желающие могли посмотреть все инсталляции, полыхающие красками на черном небе арабской ночи.
Для соответствия лучшим мировым стандартам Шарджа приглашает для своего фестиваля признанных мастеров световых инсталляций. В этом году над атмосферой в арабском городе работал один из самых известных световых художников мира — француз Лоран Ланглуа, шоу которого можно было увидеть в десятке крупнейших городов мира, от США до стран Азии. Для Шарджи свои представления также подготовили французы Матье Феликс и Бенуа Куэро.
«Шоу рассказывает историю арабской культуры и ее влияния на прошлое и настоящее», — уточнил замысел председатель управления развития торговли и туризма Шарджи Аль Мидфа. По его словам, успех фестиваля связан с тем, что многие из проектов вдохновлены местной культурой, а другие отданы на откуп современному искусству, которое может быть «красивым, хотя и провокационным». Примером может служить шоу Waves of Light, которое поставил французский хореограф Мурад Мерзуки. Под его руководством прямо на набережной Шарджи была создана «универсальная гармония, существующая между людьми разных культур». В рамках проекта на одной сцене выступали арабские мужчины в традиционных костюмах и танцевала молодежь в современных одеждах (и девушки — с непокрытой головой).
«Дух инноваций и знаний — эти темы нашли своё отражение в проектах студентов и нескольких интерактивных шоу, созданных с использованием новейших технологий, таких, как дополненная реальность, трёхмерные видеопроекции и многочисленные световые и музыкальные эффекты», — заявил Аль Мидфа, отметив в качестве примера Мухаммеда Тахсина Мустафу (его называют «одним из выдающихся проектировщиков арабского мира» за умение работать с архитектурой и пространством. — Прим. ред.).
Аль Мидфа подчеркивает, что за несколько лет городу удалось создать «уникальное глобальное событие и предмет гордости для Шарджи». Если в прошлом году только фестиваль света собрал 1,2 миллиона человек, то в этом гостей стало больше — рост до 1,3 миллиона.