Шарджа — третья по величине среди Объединенных Арабских Эмиратов — пока менее известна, чем ее сосед Дубай. Однако славящаяся своими строгими правилами, в последние годы она все активнее открывается миру. Яркий тому пример — удивительный фестиваль света.



Фото: Предоставлено организаторами фестиваля

Признанная в 1998 году «культурной столицей арабского мира» по версии ЮНЕСКО и «столицей арабского туризма» в 2015-м, Шарджа остается очень аутентичным традиционным местом (даже по меркам ОАЭ). Но ее руководство демонстрирует готовность отражать последние мировые тенденции в развитии культуры.

Именно статус культурной столицы подтолкнул власти заложить традицию фестиваля света. Подобные мероприятия проводятся по всему миру — от Сиднея до Нью-Йорка, однако такое красочное шоу в консервативном городе является уникальным событием ни много ни мало для всего исламского мира, признают организаторы. Например, проектирование инсталляций на мечеть Аль Нур в центре Шарджи — калейдоскоп орнаментов, цвета, света и музыки - завораживающее зрелище. Всего полчаса на пароме или 14 км на машине из Дубая — и в дни фестиваля вы увидите арабский мир таким, каким, возможно, никогда еще не видели.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Фото: Предоставлено организаторами фестиваля

В феврале 2020-го фестиваль проводился уже в юбилейный, 10-й раз. За это время мероприятие разрослось — 11 дней 19 локаций в Шардже поражали гостей необычным зрелищем. В этом году впервые были задействованы городская мечеть, телебашня, университет и арабская академия наук. Ранее к празднику присоединились консервативные силовики и мэрия, которые также отдали свои здания для представлений. Площадь события настолько большая, что был даже запущен специальный автобус, чтобы желающие могли посмотреть все инсталляции, полыхающие красками на черном небе арабской ночи.

Для соответствия лучшим мировым стандартам Шарджа приглашает для своего фестиваля признанных мастеров световых инсталляций. В этом году над атмосферой в арабском городе работал один из самых известных световых художников мира — француз Лоран Ланглуа, шоу которого можно было увидеть в десятке крупнейших городов мира, от США до стран Азии. Для Шарджи свои представления также подготовили французы Матье Феликс и Бенуа Куэро.

«Шоу рассказывает историю арабской культуры и ее влияния на прошлое и настоящее», — уточнил замысел председатель управления развития торговли и туризма Шарджи Аль Мидфа. По его словам, успех фестиваля связан с тем, что многие из проектов вдохновлены местной культурой, а другие отданы на откуп современному искусству, которое может быть «красивым, хотя и провокационным». Примером может служить шоу Waves of Light, которое поставил французский хореограф Мурад Мерзуки. Под его руководством прямо на набережной Шарджи была создана «универсальная гармония, существующая между людьми разных культур». В рамках проекта на одной сцене выступали арабские мужчины в традиционных костюмах и танцевала молодежь в современных одеждах (и девушки — с непокрытой головой).

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Фото: Предоставлено организаторами фестиваля