В России разрешили ввоз сильнодействующих незарегистрированных медикаментов

С 1 марта в Россию разрешен ввоз незарегистрированных в стране медикаментов с наркотическими или психотропными веществами в составе.



В приказе Минздрава прописан перечень этих лекарств: диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал. Их можно ввозить только для конкретных пациентов, врачебная комиссия по которым признала: лечение другими зарегистрированными медикаментами невозможно.



Приказ действует до 31 декабря 2023 года.



Напомним, необходимость закона связана с уголовными делами россиян, которые за границей заказывали запрещенные лекарства своим детям.

