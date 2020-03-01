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01.03.2020 18:25
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В России разрешили ввоз сильнодействующих незарегистрированных медикаментов

С 1 марта в Россию разрешен ввоз незарегистрированных в стране медикаментов с наркотическими или психотропными веществами в составе.

В приказе Минздрава прописан перечень этих лекарств: диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал. Их можно ввозить только для конкретных пациентов, врачебная комиссия по которым признала: лечение другими зарегистрированными медикаментами невозможно.

Приказ действует до 31 декабря 2023 года.

Напомним, необходимость закона связана с уголовными делами россиян, которые за границей заказывали запрещенные лекарства своим детям.

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Комментарии (1)

aringa
что за... разве фенобарбитал не продается в каждой аптеке без рецепта?? бабушки его любят. корвалол-валокардин разрешен, зарегистрирован и стоит копейки.
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