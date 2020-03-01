Яцек Палкевич: «Я — чемпион мира по организации путешествий»

Он родился в 1942 году в трудовом лагере на территории Германии. Работал на алмазных и золотых рудниках, потом стал журналистом, а потом и путешественником. В 1996 году его экспедиция совершила последнее географическое открытие XX века: нашла истинный исток реки Амазонки. В результате ее официально признанная протяженность увеличилась на 300 километров, что позволило Амазонке отобрать у Нила звание самой длинной реки на планете.



Яцек Палкевич Фото: Польский институт Санкт-Петербург / скриншот / vk.com

Сегодня легендарный путешественник Яцек Палкевич не верит, что в его свидетельстве о рождении указана правильная дата, но все же по настоянию врачей отказался от экстремальных поездок. Своим домом он считает два города: Варшаву и городок Бассано-дель-Граппа в часе езды от Венеции.

Яцек Палкевич прибыл в Петербург по приглашению Польского института, чтобы рассказать о своем опыте и о том, как выжить в любой точке мира. «Путешествия — это тяжелый хлеб. В душе человека обязательно должна быть страсть, которая его тянет вперед», — любит говорить пан Яцек. «Фонтанка» публикует самые интересные фрагменты из выступления последнего первооткрывателя. «Когда я еду туда, где живут первобытные племена, я стараюсь найти людей, которые хоть как-то с ними контактировали: миссионеров, например. И прошу составить для меня словарь из ста слов. «Спасибо, сегодня, да, голодный, лево, право, вчера...» Ста слов вполне достаточно, чтобы самому объясниться в любой ситуации. Наличие переводчика не всегда гарантирует хороший результат. Вот пример: Западная Гвинея. У меня было три переводчика. Один — с английского на бахуази (индонезийский), второй — с индонезийского на общий папуасский, а третий — с папуасского на язык конкретного племени, а племен насчитывается около трехсот. Когда мне надо было задать вопрос кому-то из племени, до адресата доходило процентов пятьдесят смысла. А при обратном переводе терялось пятьдесят процентов его ответа.



Но в моей практике был случай, когда пришлось общаться с племенем яномами в лесах Амазонии. Они никогда не видели белого человека и всегда жили в изоляции. Там объясняться приходилось жестами и с помощью небольших подарков, которые я беру с собой в каждое путешествие как раз на такой случай».

«Мой отец был столяром, а мама работала в местном магазине. Мне было шесть лет, когда моя мама и тетя начали читать мне книги о путешествиях — все, которые были в библиотеке маленького города Элк на Мазурских озерах, в котором мы жили. Папа подарил мне на день рождения глобус, и, пока мама читала, я водил по глобусу пальцем. Именно тогда я заинтересовался Сибирью. А еще меня поражали экзотические названия: Тимбукту, Командорские острова. И я мечтал, что побываю там. И когда мне было семь, я уже точно знал, что буду путешественником». «Сегодня мы живем в другом мире. Лет тридцать-сорок назад экспедицию на Борнео надо было готовить полтора года, а сейчас можно то же самое проделать за полторы недели. Интернет, сотовая связь, транспорт делают организацию легче и быстрее. Мой отец в 1930-е годы плыл в Южную Америку месяц. А я четыре года назад завтракал в Варшаве, обедал в Лиссабоне, ужинал в Буэнос-Айресе и лег спать в Монтевидео. Земля стала очень маленькой».

«В 1982 году я организовал собственную школу выживания, первую в Европе. В конце 1990-х тренировал антитеррористические спецподразделения, когда начал заявлять о себе международный терроризм. Я проводил тренировки в китайской пустыне Такла-Макан. Это название переводится с уйгурского примерно так: «если войдешь, то живым не выйдешь». Марко Поло так боялся пустыни Такла-Макан, что предпочел обойти ее по очень большой дуге. Но я убежден, что человек способен выживать практически в любых условиях. Каковы главные принципы выживания? Самое важное в тяжелых ситуациях — не физическая сила, а железная воля. Это основание. Дальше идет вера — вера в себя, в то, что я смогу, что я должен вернуться к своим родственникам. И вера в то, что есть кто-то свыше. Военные говорят: в окопах нет атеистов. После веры — навыки, наличие жилья, воды, питания. И только на последних местах — физическая подготовка и оборудование».

«Я — чемпион мира по организации путешествий. Моя схема подготовки из нескольких десятков элементов, от закупки продовольствия до плана эвакуации, годится и для экспедиции в Амазонию, и для обычного семейного путешествия. Если контролировать все эти элементы, то каждый участник поездки вернется домой довольным и здоровым (схема пока не переведена на русский язык, но вы можете увидеть ее польский вариант. — Прим. ред.).

Фото: автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

«На протяжении двух лет я занимался подготовкой космонавтов к выживанию в экстремальных условиях на случай аварийной посадки. И я спросил у командира звездного городка, генерала Владимира Шаталова: «Вы берете на борт космического корабля двух пассажиров, японского журналиста и англичанку. А можете меня тоже взять?» Он так ответил: «Яцек, для тебя это можно организовать. Условия такие. Они платили 20 миллионов долларов. А для тебя будет скидка 50%». У меня всегда были хорошие спонсоры, но все равно даже мечтать о таких расходах не имело смысла». «Семья — это тяжелая для меня тема. Дома я был гостем. У меня двое сыновей, которыми занимались жена и бабушка. Жена у меня имеет характер крепкий, а вот бабушка, как и все бабушки, их баловала. И вот я приезжаю, и один из сыновей за столом начинает: это кушать не хочу, то не буду. Ну, я взял парня за ухо и сказал, что такие капризы не годятся... Я слишком сильно пытался регулировать какие-то моменты в воспитании. Финал был такой — дети стали спрашивать маму: «А когда папа наконец опять уедет?»