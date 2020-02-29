Как петербургские муниципалы соревнуются, чья Масленица шире

В этом году муниципалы, измотанные избирательной кампанией, не стали сильно мудрить с организацией масленичных гуляний. Средняя цена контракта на весенний праздник с блинами — около 350 тысяч рублей. Но есть и свои рекордсмены. Пока одни планируют праздновать по трем-четырем адресам одновременно, другие фантазируют насчет цирка с конями.

В МО «Парголово» в одну закупку упаковали Масленицу и день поселка, запланированный на 29 августа. Причем языческий праздник отметят и в субботу, и в воскресенье на двух площадках: в субботу с 12 до 14 на Федора Абрамова, 4, и в Осиновой Роще, а в воскресенье — в поселке Пригородный и в Торфяном. Цена каждой из четырех Маслениц заявлена 299 966 рублей 67 копеек. Угощение рассчитано на 900 человек. Кроме привычных песен-плясок публике предложат футбольное шоу с интерактивом в фольклорных костюмах или сгибание сковородок и надувание грелок. Надувать и сгибать будут специально обученные люди, минимум 15 минут. На одной из площадок покажут схватку Зимы и Весны, дополненную сценой «Взятие снежного городка». Где планируется взять снег для антуража, не уточняется. Победитель конкурса, ООО «Клевер», снизил стоимость контракта на весенне-летние гулянья с 2 до 1,6 миллиона рублей.

В Шушарах с Масленицей вышла нестыковочка. Там хотели потратить 1,2 млн на «праздник, посвященный окончанию зимы «Здравствуй, Весна». Гулянье должно пройти 1 марта, но по состоянию на 29 февраля поставщик не определен, а конкурс приостановлен. Администрация МО планировала отметить Масленицу сразу по четырем адресам: на Первомайской улице, в Славянке, на парковке около Колпинского шоссе, в Ленсоветовском и Детскосельском. В техзадании, кроме прочего, указано, что интерактивная программа «разработана при участии художественного руководителя Кузнецова Ильи Владимировича и включает в себя работу артистов-аниматоров (не менее 4 человек) в образе скоморохов или лесных зверей». Этот факт лег в основу жалобы, которую подала в петербургское УФАС компания «Петерсарт». И ее признали обоснованной. Оказалось, что администрация Шушар ограничила конкуренцию, конкретно обозначив в конкурсной документации качества, которыми непременно должен обладать художественный руководитель будущего шоу. Он должен был предоставить заказчику копию трудовой книжки и диплома по направлению «Режиссура» или «Артист балета» и иметь высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит». Но настоящее недоумение жалобщиков из «Петерсарта» вызвало то, что худрук непременно должен обладать званием «народный артист Республики Северная Осетия — Алания».

В МО «Финляндский округ» на массовые мероприятия в 2020 году хотят потратить в общей сложности 3,898 млн рублей. Муниципалы проявили смелость в желаниях: помимо жонглера, ходулиста, пяти костюмированных аниматоров и артиста-вокалиста, засветившегося в популярных телешоу последних лет, они хотели видеть на своем празднике мастера по моделированию фигурок из воздушных шаров. Запас шаров у него должен быть не менее 1000 штук. А еще в «Финляндском округе», судя по всему, очень любят животных — в самом непрогрессивном смысле этого слова. Потому что в концертную программу включили «оригинальный цирковой номер с участием крокодила, кобры, обезьянки или медведя». Впрочем, зверям еще может свезти — архаичный цирк с их участием разрешается заменить на акробатический номер. Но как минимум одна интерактивная зона с участием животного по контракту должна быть, там отрабатывать повестку придется оленю или собаке Хаски (так и написано, с заглавной буквы в два слова, так что остается только гадать, имеется в виду порода собаки или ее сценический псевдоним). Рядом два пони должны катать детей. Полевая кухня рассчитана на 500 порций, столько же надо заготовить сувениров. Это, пожалуй, самая дорогая площадка с масленичными гуляньями — муниципалы заложили на всю эту красоту 820 тысяч рублей.

Но не все так широко шагают. В МО «Екатерингофский» на Масленицу решили потратить скромные 231 тысячу рублей, а победитель конкурса, ООО «Вторая модель», усугубил экономию и взялся выполнить заказ за 125 тысяч. Гулять в Екатерингофском планируют 1 марта, не менее 2,5 часа, начиная с полудня. Причем в скромные деньги обещают уложить и концертную программу, и игровые площадки с угощениями. Видимо, муниципалы не уверены, что их инициативу жители оценят, потому что ожидаемое количество участников обозначено в диапазоне от 150 до 300 человек. Исполнителю предстоит обеспечить 250 порций блинов, причем каждый блин должен быть не меньше 15 см в диаметре. Веселить народ будет целая толпа профессионалов: ведущий, артист-вокалист, два фольклорных коллектива, ростовые куклы и ряженые аниматоры. Вдобавок к блинам должно быть 150 призов для участников конкурсов — тематические сувениры, обереги, пряники и куклы. Судя по тому, что в техзадании нет ни слова про сжигание чучела, на нем сэкономили, зато в художественное оформление площадки обязательно должна быть включена фотобудка «с неограниченным количеством фотографий».



В МО «Черная речка» обеспечивать Масленицу будет ООО «Карнавал». Начальная цена контракта — 250 тысяч рублей, но фирма обещает все сделать за 142,5 тысячи. Причем кроме концертной программы с артистами и ведущим «в ярком тематическом костюме» обещают недурные призы для участников традиционного конкурса «Пилка дров»: пароварку, электрический чайник и сковороду, плюс 200 леденцов на палочках для соревнований помельче. Лотерея, сжигание чучела и угощение здесь рассчитаны на 500 человек. Но и это еще не все. Исполнитель должен притащить на площадку «блинную станцию» (для наглядности изображение агрегата вставлено прямо в таблицу с техзаданием) и двух поваров для мастер-класса по выпечке солярного масленичного символа. Обучить грамотно жарить и переворачивать планируется 200 человек.

А вот в МО «Пороховые», где в 2016-м отличились празднованием Масленицы на миллион в большущей луже, в этом году как будто решили не рисковать. Здесь провели новогодний праздник за 2,5 миллиона, а конкурс на Масленицу объявлять не стали вовсе. Зато заключили контакт на вручение подарков ветеранам к 75-летию Победы на 1,3 млн рублей, так что определенная логика в планировании расходов в Пороховых есть.

