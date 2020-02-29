Панихида, лозунги, цветы. Что происходит сейчас у Соловецкого камня
Полторы-две тысячи человек, по оценке организаторов, собрались у Соловецкого камня в Петербурге на акцию памяти Бориса Немцова 29 февраля.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», перед собравшимися выступили депутат ЗакСа Борис Вишневский и актер Иван Краско. Последний предложил собравшимся «по морской традиции» крикнуть троекратное «ура!», что люди и сделали.
Григорий Михнов-Вайтенко, известный как епископ Апостольской православной церкви, совершил панихиду по убитому политику.
К Соловецкому камню возлагают цветы.
Собравшиеся выкрикивают политические лозунги, требуя отставки руководства страны, свободы политзаключенным, выступают против поправок в Конституцию. Есть среди них и лозунг «Не простим дела Сети».
Ранее стало известно о четырех задержанных.
Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.