Читатели «Фонтанки» продолжают следить за манерой парковки актёра и петербуржца Михаила Боярского. Уже не в первый раз его «Мерседес» замечен на 2-м Зимнем мосту через одноимённую канавку в центре города.



Фотографию 29 февраля в редакцию издания прислал очевидец по имени Денис. Автомобиль известного «гасконца», которому на всех «насрать», провёл ночь на мосту недалеко от дома народного артиста.

