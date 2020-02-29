Михаил Боярский считает 2-й Зимний мост своей парковкой. Его «Мерседес» снова встал не по правилам
Читатели «Фонтанки» продолжают следить за манерой парковки актёра и петербуржца Михаила Боярского. Уже не в первый раз его «Мерседес» замечен на 2-м Зимнем мосту через одноимённую канавку в центре города.
Фотографию 29 февраля в редакцию издания прислал очевидец по имени Денис. Автомобиль известного «гасконца», которому на всех «насрать», провёл ночь на мосту недалеко от дома народного артиста.
Судя по всему, публикации и общественное порицание не внесли никаких корректировок в стиль вождения Боярского. Три недели назад он точно так же оставил свой «Мерседес» на ночь на набережной Мойки, заехав на тротуар моста. Несмотря на мушкетёрское рвение в игнорировании правил ПДД, а также объяснение своих дорожных привычек фразой «мне насрать на вас», актёр снова вошёл в состав совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Тем не менее публикации на «Фонтанке» хотя бы способствуют оформлению протоколов об административных правонарушениях. Читатели «Фонтанки» продолжают следить за манерой парковки актёра и петербуржца Михаила Боярского. Уже не в первый раз его «Мерседес» замечен на 2-м Зимнем мосту через одноимённую канавку в центре города.