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29.02.2020 12:55
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6-я рота. Как и положено воинам, они просто сражались до конца

В двадцатую годовщину подвига 6-й роты псковских десантников актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Кошонин специально для читателей «Фонтанки» озвучил финальные страницы книги «Рота. Дожить до весны».

Финальные страницы книги «Рота. Дожить до весны» озвучил&nbsp;заслуженный артист России Сергей Кошонин

«Фонтанка.ру»

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С вечера 29 февраля и до утра 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт — Сельментаузе. По разным сведениям, количество боевиков оценивалось от 1,5 до 2,5 тысячи. Это боестолкновение отныне вписано в летопись новейшей военной истории России как бой у высоты 776,0. Тогда к утру 1 марта в неравном бою, исполняя свой воинский долг, погибли 84 российских военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Самому старшему из погибших было 37 лет, младшему — 18; в живых остались лишь шестеро десантников. Потери среди боевиков, по разным оценкам, составили от 370 до 700 человек.

Указом президента РФ 22 десантника были представлены к званию Героя России (из них 21 — посмертно), 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).

«...Герой — если он настоящий — не думает про то, что вот сейчас он совершает подвиг. На грани жизни и смерти человек далек от патетики и философских рассуждений. Погибавшие на перевале Исты-Корт десантники вряд ли думали о том, что дают своей стране пример мужества, порядочности и настоящей воинской доблести. Они не думали о том, что их подвиг красив, как настоящее произведение искусства. Как и положено воинам, они просто сражались до конца.

Вечная им память…

Вечная им слава…»

Андрей Константинов. «Рота. Дожить до весны»

Эту книгу Андрей Константинов написал при участии Бориса Подопригоры и Романа Цепова.

* * *

Роман «Рота. Дожить до весны» писался параллельно с созданием сценария и последующими съемками мини-сериала «Честь имею!» (режиссеры В. Бутурлин, В. Бортко), премьера которого состоялась 29 февраля 2004 года, в четвертую годовщину трагического боя у высоты 776,0. «В любом фильме достаточно трудно рассказать все то, что хотелось бы, — признается Андрей Константинов. — Фильм ограничен хронометражем и бюджетом, у книги в этом смысле возможностей больше. Поэтому так вышло, что книга «Рота» стала самостоятельным произведением, в котором лишь самые основные сюжетные линии совпадают с первоначальным вариантом сценария».

Фильм «Честь имею!» и роман «Рота» посвящены реальным событиям, однако их герои не имеют портретного сходства со своими прототипами. По словам Константинова, ни у создателей фильма, ни у него, как у одного из сценаристов и автора книги, не было цели детально воссоздать хронологию боя и документально воспроизвести судьбы погибших: «И сериал, и роман — это не быль, а былина, красивая легенда. Поэтому там, в частности, фигурируют другие фамилии. Ровно по той же причине мы не были озабочены поисками виноватых в этой страшной истории. Речь в ней прежде всего идет о духе, о доблести. О героях, принявших героическую, мученическую смерть, не уронив чести русского солдата...»

Текст читает заслуженный артист России Сергей Кошонин

Закадровая музыка — авторства Александра Леонова и Ольги Гайдамак (Петрозаводск). Редакция «Фонтанки» искренне благодарит Александра и Ольгу за предоставленные музыкальные фрагменты.

Сергей Кошонин, заслуженный артист России.
Сергей Кошонин, заслуженный артист России.Фото: Михаил Огнев
© Фонтанка.Ру

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