6-я рота. Как и положено воинам, они просто сражались до конца
В двадцатую годовщину подвига 6-й роты псковских десантников актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Кошонин специально для читателей «Фонтанки» озвучил финальные страницы книги «Рота. Дожить до весны».
Финальные страницы книги «Рота. Дожить до весны» озвучил заслуженный артист России Сергей Кошонин
«Фонтанка.ру»
С вечера 29 февраля и до утра 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт — Сельментаузе. По разным сведениям, количество боевиков оценивалось от 1,5 до 2,5 тысячи. Это боестолкновение отныне вписано в летопись новейшей военной истории России как бой у высоты 776,0. Тогда к утру 1 марта в неравном бою, исполняя свой воинский долг, погибли 84 российских военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Самому старшему из погибших было 37 лет, младшему — 18; в живых остались лишь шестеро десантников. Потери среди боевиков, по разным оценкам, составили от 370 до 700 человек.
Указом президента РФ 22 десантника были представлены к званию Героя России (из них 21 — посмертно), 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).
«...Герой — если он настоящий — не думает про то, что вот сейчас он совершает подвиг. На грани жизни и смерти человек далек от патетики и философских рассуждений. Погибавшие на перевале Исты-Корт десантники вряд ли думали о том, что дают своей стране пример мужества, порядочности и настоящей воинской доблести. Они не думали о том, что их подвиг красив, как настоящее произведение искусства. Как и положено воинам, они просто сражались до конца.
Вечная им память…
Вечная им слава…»
Андрей Константинов. «Рота. Дожить до весны»
Эту книгу Андрей Константинов написал при участии Бориса Подопригоры и Романа Цепова.
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Роман «Рота. Дожить до весны» писался параллельно с созданием сценария и последующими съемками мини-сериала «Честь имею!» (режиссеры В. Бутурлин, В. Бортко), премьера которого состоялась 29 февраля 2004 года, в четвертую годовщину трагического боя у высоты 776,0. «В любом фильме достаточно трудно рассказать все то, что хотелось бы, — признается Андрей Константинов. — Фильм ограничен хронометражем и бюджетом, у книги в этом смысле возможностей больше. Поэтому так вышло, что книга «Рота» стала самостоятельным произведением, в котором лишь самые основные сюжетные линии совпадают с первоначальным вариантом сценария».
Фильм «Честь имею!» и роман «Рота» посвящены реальным событиям, однако их герои не имеют портретного сходства со своими прототипами. По словам Константинова, ни у создателей фильма, ни у него, как у одного из сценаристов и автора книги, не было цели детально воссоздать хронологию боя и документально воспроизвести судьбы погибших: «И сериал, и роман — это не быль, а былина, красивая легенда. Поэтому там, в частности, фигурируют другие фамилии. Ровно по той же причине мы не были озабочены поисками виноватых в этой страшной истории. Речь в ней прежде всего идет о духе, о доблести. О героях, принявших героическую, мученическую смерть, не уронив чести русского солдата...»
Текст читает заслуженный артист России Сергей Кошонин
Закадровая музыка — авторства Александра Леонова и Ольги Гайдамак (Петрозаводск). Редакция «Фонтанки» искренне благодарит Александра и Ольгу за предоставленные музыкальные фрагменты.