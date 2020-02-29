С вечера 29 февраля и до утра 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт — Сельментаузе. По разным сведениям, количество боевиков оценивалось от 1,5 до 2,5 тысячи. Это боестолкновение отныне вписано в летопись новейшей военной истории России как бой у высоты 776,0. Тогда к утру 1 марта в неравном бою, исполняя свой воинский долг, погибли 84 российских военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Самому старшему из погибших было 37 лет, младшему — 18; в живых остались лишь шестеро десантников. Потери среди боевиков, по разным оценкам, составили от 370 до 700 человек.

Указом президента РФ 22 десантника были представлены к званию Героя России (из них 21 — посмертно), 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).



«...Герой — если он настоящий — не думает про то, что вот сейчас он совершает подвиг. На грани жизни и смерти человек далек от патетики и философских рассуждений. Погибавшие на перевале Исты-Корт десантники вряд ли думали о том, что дают своей стране пример мужества, порядочности и настоящей воинской доблести. Они не думали о том, что их подвиг красив, как настоящее произведение искусства. Как и положено воинам, они просто сражались до конца.



Вечная им память…



Вечная им слава…»



Андрей Константинов. «Рота. Дожить до весны»



Эту книгу Андрей Константинов написал при участии Бориса Подопригоры и Романа Цепова.

* * *



Роман «Рота. Дожить до весны» писался параллельно с созданием сценария и последующими съемками мини-сериала «Честь имею!» (режиссеры В. Бутурлин, В. Бортко), премьера которого состоялась 29 февраля 2004 года, в четвертую годовщину трагического боя у высоты 776,0. «В любом фильме достаточно трудно рассказать все то, что хотелось бы, — признается Андрей Константинов. — Фильм ограничен хронометражем и бюджетом, у книги в этом смысле возможностей больше. Поэтому так вышло, что книга «Рота» стала самостоятельным произведением, в котором лишь самые основные сюжетные линии совпадают с первоначальным вариантом сценария».

