«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
Как правильно читать новости про авиаудары в Идлибе, бог с ней — с Конституцией, скандал вокруг «Медузы»
Итоги недели с Андреем Константиновым
fontanka.ru
В результате авиаудара правительственных войск Сирии в провинции Идлиб погибли порядка 30 турецких военнослужащих — какие вопросы по этому поводу надо задать турецкому лидеру Эрдогану. Сенатор Клишас пообещал, что в Конституции появится много нового, в частности упоминание Бога. А сколько стоит разработать идеологию для России? «Медуза» опубликовала расследование о возможной причастности фигурантов дела «Сети» к двойному убийству — а что не так? Пять лет назад на Большом Москворецком мосту был застрелен оппозиционный политик Борис Немцов. Что он олицетворял при жизни?
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.