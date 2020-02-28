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28.02.2020 17:20
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым:

Как правильно читать новости про авиаудары в Идлибе, бог с ней — с Конституцией, скандал вокруг «Медузы»

Итоги недели с Андреем Константиновым

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В результате авиаудара правительственных войск Сирии в провинции Идлиб погибли порядка 30 турецких военнослужащих — какие вопросы по этому поводу надо задать турецкому лидеру Эрдогану. Сенатор Клишас пообещал, что в Конституции появится много нового, в частности упоминание Бога. А сколько стоит разработать идеологию для России? «Медуза» опубликовала расследование о возможной причастности фигурантов дела «Сети» к двойному убийству — а что не так? Пять лет назад на Большом Москворецком мосту был застрелен оппозиционный политик Борис Немцов. Что он олицетворял при жизни?

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

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