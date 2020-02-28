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28.02.2020 11:36
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Один из крупнейших порносайтов предоставил премиум-доступ для пострадавших от коронавируса стран

Третий по популярности в мире видеохостинг с фильмами для взрослых подготовил свой ответ на распространение коронавируса, а также призвал другие компании присоединиться.

«Стремясь помочь мировым агентствам здравоохранения сдержать распространение коронавируса, xHamster с сегодняшнего дня до конца марта предоставит бесплатный доступ к премиум-аккаунтам жителям следующих регионов: Ломбардия, Италия; Венето, Италия; Тегеран, Иран; Тэгу, Южная Корея; Ухань, Китай; Адехе (Тенерифе), Канарские острова», — сообщается 28 февраля на сайте компании.

Кроме того, в xHamster призвали другие видеохостинги, например, Netflix, HBO и Disney+, открыть доступ к своим платным ресурсам.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. За два месяца только в КНР умерли более 2,7 тыс. человек, число зараженных превышает 78 тыс. Также случаи заболевания были зарегистрированы в 44 странах.

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Комментарии (1)

Cashmare
а где санкт-петербург, россия? у нас тут ваще сары коннор с терминаторами бегають, нам без премиум-доступа никак низя )
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