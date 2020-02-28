Один из крупнейших порносайтов предоставил премиум-доступ для пострадавших от коронавируса стран

Третий по популярности в мире видеохостинг с фильмами для взрослых подготовил свой ответ на распространение коронавируса, а также призвал другие компании присоединиться.



«Стремясь помочь мировым агентствам здравоохранения сдержать распространение коронавируса, xHamster с сегодняшнего дня до конца марта предоставит бесплатный доступ к премиум-аккаунтам жителям следующих регионов: Ломбардия, Италия; Венето, Италия; Тегеран, Иран; Тэгу, Южная Корея; Ухань, Китай; Адехе (Тенерифе), Канарские острова», — сообщается 28 февраля на сайте компании.

