«Я осознаю, что рискую, но коронавирус меня не остановит». Почему российские спортсмены готовы ехать на Олимпиаду, несмотря ни на что

На уходящей неделе член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца. Опасения не случайны: Япония входит в пятерку стран с самым большим количеством официально зарегистрированных случаев заболеваний (189 по данным на 27 февраля).



Фото: Lee Jin-man / AP/TASS

В самом Китае, ставшем очагом распространения коронавируса, уже отменены десятки самых разных соревнований: лыжный этап Кубка мира, олимпийская квалификация по боксу, олимпийский отборочный турнир по баскетболу среди женских команд, матчи Азиатской лиги чемпионов по футболу, чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях, China Masters по бадминтону, бой за титул чемпиона мира по версии WBC до 63,5 кг между Хосе Рамиресом (США) и Виктором Постолом (Украина), а также этап «Формулы-1» в Шанхае.



Болезнь начинает влиять на спортивную жизнь и за пределами Китая. Матч «Ювентус» — «Интер» и еще пять игр ближайшего, 26-го, тура итальянской Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса: неожиданно Италия стала третьей страной по распространению коронавируса (528 случаев на момент публикации материала). Вторая страна в этом топе, Южная Корея (1766 случаев), лишилась из-за эпидемии чемпионата мира по шорт-треку, и это на сегодняшний день самый тревожный звонок для организаторов Олимпиады в Токио.

Еще в самом начале эпидемии президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Херман назвал коронавирус «самой большой угрозой для Олимпийских игр-2020 в Токио».

— Это серьезная проблема, потому что нет никакого другого места в мире, в котором бы происходило больше взаимодействия на международном уровне, чем на спортивных соревнованиях, — говорил Херман.

Во вторник, 25 февраля, Международный олимпийский комитет впервые официально допустил возможность отмены Игр в Токио, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа. Член МОК Ричард Паунд заявил, что такое может произойти, если эпидемия не пойдет на спад в ближайшие два месяца.



«Определенно все решится в ближайшие два месяца, то есть к маю. Потому что потом начнется окончательный этап подготовки к Играм: будет нанята охрана, будет ввозиться еда, оборудоваться олимпийская деревня, отели, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки будет что-то мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады. Но пока, насколько я понимаю, все идет по плану, и Игры состоятся. Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Так что спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены — МОК не пошлет их соревноваться в условиях пандемии», — сказал Паунд.

Отметим, что большинство спортсменов, с которыми удалось пообщаться «Фонтанке», коронавирус не особо пугает. По крайней мере не настолько, чтобы усомниться в поездке на Олимпиаду.

Бронзовый призер Игр-2016 в составе ватерпольной сборной Екатерина Прокофьева объяснила, откуда такая смелость.



Екатерина Прокофьева Фото: фото из личного архива / 47news

— Из-за того, что в России мы пока с этим вплотную не сталкивались, серьезно проблема пока не воспринимается, — заявила Екатерина. — Ну и слава Богу. Не хотелось бы, чтобы это было где-то близко. Но новости не дают об этом совсем забыть. Волнение присутствует.



Пока мы находимся в основном в России и поэтому не замечаем той паники, которая есть в некоторых странах Европы. Только в конце марта мы поедем в Венгрию и Голландию на Кубок европейских чемпионов. В связи с этим, конечно, мы держим в уме ситуацию с коронавирусом. Но какие меры мы можем принять? Только маску надеть. Если отменят соревнования — пусть будет так. Здоровье превыше всего. Хотя я сомневаюсь, что такое возможно. Врачи в сборной и клубе пока говорят только, что надо по возможности избегать общественных мест. Не знаю, как реагировать на заявление МОК о возможном переносе Олимпиады. Россия и так все время находится в напряжении. Сначала это была история с нейтральным флагом. Теперь коронавирус. Если так решат, мы ничего не сможем сделать. Как спортсменке мне бы не хотелось этого. И мы все равно будем продолжать готовиться.

Если же с Олимпиадой все будет нормально, думаю, что поеду в Японию без страха. Возможно, это опять же из-за того, что мы не до конца осознаем масштабы проблемы. На данный момент я говорю «да», а ближе к делу посмотрим.



Действующий победитель Лиги наций в составе волейбольной сборной России Иван Яковлев относится к проблеме серьезно, но пока не готов обсуждать вопрос отмены Олимпиады. Хотя признает, что коронавирус распространяется слишком быстро.



Иван Яковлев Фото: фото с официального сайта волейбольного клуба «Зенит»

— Я отношусь к проблеме коронавируса максимально серьезно, — подчеркнул волейболист. — Многие европейские страны закрывают города из-за него. Китайцам запрещают въезд много где. Поэтому у меня это вызывает большое опасение, но я надеюсь на лучший исход. Что советуют врачи в сборной? Чаще мыть руки, в местах большого скопления людей, например магазинах и аэропортах, находиться в маске и менять её каждые два часа. На выездных матчах за границей стараемся не думать много об этом, чтобы не нервничать и максимально настроиться на игру.

Чемпион России по боксу 2018 года Алексей Мазур заявляет, что не боится коронавируса и смело поедет на Олимпиаду, если отберется.



— Я не боюсь коронавируса, просто не думаю об этом, — говорит он. — Вряд ли МОК пойдет на такой серьезный шаг, как отмена Олимпиады. В последний раз за границей был как раз в Ухане в октябре. Там проходили Всемирные игры среди военнослужащих. Тогда было еще все спокойно (вспышка заболевания новым коронавирусом была зафиксирована в декабре. — Прим. ред.). Буквально через пару месяцев после возвращения оттуда я с удивлением услышал новости об эпидемии. За себя не переживал: мы регулярно сдаем все анализы и проходим медицинскую комиссию. Скоро у нас будет первый олимпийский отбор в Лондоне. Если я отберусь, я обязательно поеду на Олимпиаду в Японию, несмотря на коронавирус. Это цель всей моей жизни. Я осознаю, чем я рискую, но это меня не остановит. Врачи рассказывают нам, что надо соблюдать элементарные правила гигиены: мыть чаще руки и пользоваться антисептиками. Маски, говорят, особо не защищают, но некоторые у нас надевают в аэропортах для спокойствия.



Трехкратный призер чемпионатов мира по шорт-треку, многократная победительница чемпионата Европы Софья Просвирнова — одна из тех спортсменок, кто уже пострадал от коронавируса: чемпионат мира в Южной Корее был отменен, и пока организаторы не нашли места для переноса.



Софья Просвирнова Фото: скриншот видео / YouTube