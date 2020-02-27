«Я осознаю, что рискую, но коронавирус меня не остановит». Почему российские спортсмены готовы ехать на Олимпиаду, несмотря ни на что
Коронавирус поставил под угрозу проведение Олимпиады и чемпионата Европы по футболу. Отдел спорта «Фонтанки» поговорил со спортсменами из разных сборных команд России и узнал, насколько они боятся эпидемии.
На уходящей неделе член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца. Опасения не случайны: Япония входит в пятерку стран с самым большим количеством официально зарегистрированных случаев заболеваний (189 по данным на 27 февраля).
В самом Китае, ставшем очагом распространения коронавируса, уже отменены десятки самых разных соревнований: лыжный этап Кубка мира, олимпийская квалификация по боксу, олимпийский отборочный турнир по баскетболу среди женских команд, матчи Азиатской лиги чемпионов по футболу, чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях, China Masters по бадминтону, бой за титул чемпиона мира по версии WBC до 63,5 кг между Хосе Рамиресом (США) и Виктором Постолом (Украина), а также этап «Формулы-1» в Шанхае.
Болезнь начинает влиять на спортивную жизнь и за пределами Китая. Матч «Ювентус» — «Интер» и еще пять игр ближайшего, 26-го, тура итальянской Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса: неожиданно Италия стала третьей страной по распространению коронавируса (528 случаев на момент публикации материала). Вторая страна в этом топе, Южная Корея (1766 случаев), лишилась из-за эпидемии чемпионата мира по шорт-треку, и это на сегодняшний день самый тревожный звонок для организаторов Олимпиады в Токио.
Еще в самом начале эпидемии президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Херман назвал коронавирус «самой большой угрозой для Олимпийских игр-2020 в Токио».
— Это серьезная проблема, потому что нет никакого другого места в мире, в котором бы происходило больше взаимодействия на международном уровне, чем на спортивных соревнованиях, — говорил Херман.
Во вторник, 25 февраля, Международный олимпийский комитет впервые официально допустил возможность отмены Игр в Токио, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа. Член МОК Ричард Паунд заявил, что такое может произойти, если эпидемия не пойдет на спад в ближайшие два месяца.
«Определенно все решится в ближайшие два месяца, то есть к маю. Потому что потом начнется окончательный этап подготовки к Играм: будет нанята охрана, будет ввозиться еда, оборудоваться олимпийская деревня, отели, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки будет что-то мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады. Но пока, насколько я понимаю, все идет по плану, и Игры состоятся. Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Так что спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены — МОК не пошлет их соревноваться в условиях пандемии», — сказал Паунд.
Отметим, что большинство спортсменов, с которыми удалось пообщаться «Фонтанке», коронавирус не особо пугает. По крайней мере не настолько, чтобы усомниться в поездке на Олимпиаду.
Бронзовый призер Игр-2016 в составе ватерпольной сборной Екатерина Прокофьева объяснила, откуда такая смелость.
— Из-за того, что в России мы пока с этим вплотную не сталкивались, серьезно проблема пока не воспринимается, — заявила Екатерина. — Ну и слава Богу. Не хотелось бы, чтобы это было где-то близко. Но новости не дают об этом совсем забыть. Волнение присутствует.
Пока мы находимся в основном в России и поэтому не замечаем той паники, которая есть в некоторых странах Европы. Только в конце марта мы поедем в Венгрию и Голландию на Кубок европейских чемпионов. В связи с этим, конечно, мы держим в уме ситуацию с коронавирусом. Но какие меры мы можем принять? Только маску надеть. Если отменят соревнования — пусть будет так. Здоровье превыше всего. Хотя я сомневаюсь, что такое возможно. Врачи в сборной и клубе пока говорят только, что надо по возможности избегать общественных мест. Не знаю, как реагировать на заявление МОК о возможном переносе Олимпиады. Россия и так все время находится в напряжении. Сначала это была история с нейтральным флагом. Теперь коронавирус. Если так решат, мы ничего не сможем сделать. Как спортсменке мне бы не хотелось этого. И мы все равно будем продолжать готовиться.
Если же с Олимпиадой все будет нормально, думаю, что поеду в Японию без страха. Возможно, это опять же из-за того, что мы не до конца осознаем масштабы проблемы. На данный момент я говорю «да», а ближе к делу посмотрим.
Действующий победитель Лиги наций в составе волейбольной сборной России Иван Яковлев относится к проблеме серьезно, но пока не готов обсуждать вопрос отмены Олимпиады. Хотя признает, что коронавирус распространяется слишком быстро.
— Я отношусь к проблеме коронавируса максимально серьезно, — подчеркнул волейболист. — Многие европейские страны закрывают города из-за него. Китайцам запрещают въезд много где. Поэтому у меня это вызывает большое опасение, но я надеюсь на лучший исход. Что советуют врачи в сборной? Чаще мыть руки, в местах большого скопления людей, например магазинах и аэропортах, находиться в маске и менять её каждые два часа. На выездных матчах за границей стараемся не думать много об этом, чтобы не нервничать и максимально настроиться на игру.
Чемпион России по боксу 2018 года Алексей Мазур заявляет, что не боится коронавируса и смело поедет на Олимпиаду, если отберется.
— Я не боюсь коронавируса, просто не думаю об этом, — говорит он. — Вряд ли МОК пойдет на такой серьезный шаг, как отмена Олимпиады. В последний раз за границей был как раз в Ухане в октябре. Там проходили Всемирные игры среди военнослужащих. Тогда было еще все спокойно (вспышка заболевания новым коронавирусом была зафиксирована в декабре. — Прим. ред.). Буквально через пару месяцев после возвращения оттуда я с удивлением услышал новости об эпидемии. За себя не переживал: мы регулярно сдаем все анализы и проходим медицинскую комиссию. Скоро у нас будет первый олимпийский отбор в Лондоне. Если я отберусь, я обязательно поеду на Олимпиаду в Японию, несмотря на коронавирус. Это цель всей моей жизни. Я осознаю, чем я рискую, но это меня не остановит. Врачи рассказывают нам, что надо соблюдать элементарные правила гигиены: мыть чаще руки и пользоваться антисептиками. Маски, говорят, особо не защищают, но некоторые у нас надевают в аэропортах для спокойствия.
Трехкратный призер чемпионатов мира по шорт-треку, многократная победительница чемпионата Европы Софья Просвирнова — одна из тех спортсменок, кто уже пострадал от коронавируса: чемпионат мира в Южной Корее был отменен, и пока организаторы не нашли места для переноса.
— После того как эта проблема коснулась нашего вида спорта, я стала серьезнее относится к коронавирусу, — призналась Просвирнова. — Отмена чемпионата мира — это очень грустно, потому что это цель, к которой мы шли весь сезон. И если не найдут запасное место для его проведения, будет совсем печально. Если бы чемпионат не отменили, я бы поехала, несмотря ни на что. Врачи в сборной нам пока ничего не советуют. Паника не ощущается. Хоть речь идет сейчас и о летней Олимпиаде, но я надеюсь, что Международный олимпийский комитет делает все, чтобы Игры состоялись.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»