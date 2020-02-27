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27.02.2020 19:09
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«Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке». Король глазированных сырков Александров высказался о веганах

Ерундой и идиотизмом назвал отказ от молочных продуктов основатель бренда глазированных сырков «Б.Ю. Александров». Интервью с бизнесменом Борисом Александровым опубликовал Forbes 27 февраля.

«И на самом деле все вегетарианцы и все веганцы, я уж не знаю, какие ещё «цы», — они все воспитались и выросли на молоке своей мамы. Поэтому говорить, что молоко вредное — идиотизм. Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке», — отметил Александров.

По словам бизнесмена, продукция из миндального и соевого молока занимает 2–3% реализации, это не реальная бизнес-модель, а часть моды.

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