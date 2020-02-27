Сильнейший ветер, который терзал Петербург в выходные, едва не лишил Воскресенскую набережную одного из двух гранитных шаров. Монумент из камня скатился с постамента.



Как сообщили в пресс-службе «Мостотреста», 27 февраля шар с помощью крана и лебёдок вернули на историческое место на парадном спуске набережной. В воскресенье он не выдержал шторма, который принёс в Петербург циклон «Эллен». Сильный ветер поднял уровень воды и сдвинул гранитный шар.

«Он «откатился» на несколько метров», — уточнили в пресс-службе. Шар «поймали» на месте, отремонтировали закладные детали и закрепили на постаменте. Его двойник на противоположном конце спуска к воде оказался крепче и не пострадал.