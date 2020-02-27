Здание старинной усадьбы с охранным статусом и 2 га парка в придачу стали собственностью создателя яхт-клуба «Геркулес» Владимира Любомирова. Теперь там будет ресторан в стиле дворянской России.

Особняк в парке усадьбы Орловых-Денисовых постройки 1839–1841 гг. до революции — дворянское гнездо и центр притяжения модной молодежи. С 1920-х гг. — клуб, кинотеатр и детский интернат. Последняя его ипостась при СССР — дом престарелых. В 1988 году обитателей перевели в другие помещения, а усадьбу принялись реставрировать. В 1990-е гг. здание и его исторические интерьеры пытались восстанавливать уже в частном порядке, но до конца задуманное довести не удалось.

В 2011 году Смольный продал здание площадью 1380 м2 вместе с правом 49-летней аренды парка (1,9 га) структурам московского застройщика «СУ-155» за 40 млн рублей. Низкая цена объяснялась серьезным обременением — надо было восстановить и особняк, и парк. Сделано это не было, собственник штрафовался за просрочку обязательств, а срок реконструкции усадьбы вновь и вновь переносился. В 2018 году там случился небольшой пожар, но большую часть здания удалось спасти.

К 2019 году стало понятно, что москвичам совсем не до Коломяг: «СУ-155» разорено, и сейчас его имущество распродается на торгах. Городские власти раздумывали над вариантами возврата усадьбы в казну города. Однако теперь в этом нет смысла: новый хозяин намерен всерьез взяться за восстановление памятника. Согласно выписке из Росреестра, здание площадью 1359 м2 в конце января перешло в собственность ООО «Апероль». Оно на 100% принадлежит дизайнеру и владельцу модной марки 22Nuances Юлии Любомировой. Гендиректором с недавних пор работает Сергей Жильцов, совладелец ООО «Яхтенный клуб «Геркулес». Однако, как стало известно «Фонтанке», покупку усадьбы в Коломягах и приспособление ее к современным реалиям называет своим проектом другой человек. Владимир Любомиров известен в городе в первую очередь как яхтсмен: командор яхт-клуба Санкт-Петербурга и создатель порта «Геркулес» рядом с Лахта Центром и «Терийоки» в Зеленогорске. Кроме того, он совладелец ресторанной группы «Чеховъ». Именно в ресторанном направлении и будет развиваться его проект в Коломягах.

На сайте Российского аукционного дома сохранилось объявление о продаже объекта — он был оценен в 70 млн рублей. Покупатель говорит, что приобрел его примерно за такую цену, но точную сумму не называет. «Мы планируем сделать в усадьбе Орловых-Денисовых общественное пространство с рестораном, — рассказывает Владимир Любомиров, поясняя, что это полностью частный проект, и развивается он именно в рамках ресторанной группы. — Планируется, что это будет самый крупный из наших ресторанов, по концепции примерно как «Чеховъ», с традиционной русской кухней и со средним уровнем цен».

Сейчас старинная усадьба в очень плохом состоянии — прежний владелец в последнее время не очень заботился о ней, и часть парка, переданная в аренду частникам, тоже запущена. Любомиров привлек для архитектурной части проекта руководителя ООО «Архитектурное бюро Литейная часть-91» Рафаэля Даянова. Уже подана заявка в КГИОП на получение уточненных охранных требований. Требуемый объем инвестиций Любомиров не называет, объясняя, что львиная доля средств уйдет на реставрационную часть проекта, прогнозировать которую пока очень рано. Общестроительные вопросы обойдутся по самым грубым расчетам в 150 млн рублей. Отдельно — обстановка и ресторанное оборудование. Проектирование планируют завершить до конца этого года, открыть ресторан — уже в 2021 году.

«Там памятник, а значит, давать прогнозы по срокам и стоимости — дело неблагодарное, — объясняет Рафаэль Даянов. — Из предметов охраны там как минимум три зала и внешний вид. Заказчик хочет все сохранить и отреставрировать. В принципе здание стоит, особых трещин я там не вижу, и, конечно, никаких разговоров о сносе не идет». В КГИОП «Фонтанке» сообщили, что уже подготовили задание на разработку проектной документации на выполнение работ по ремонту и реставрации объектов культурного наследия федерального значения. Чиновники пообещали делиться подробностями по мере развития проекта. Рафаэль Даянов напоминает, что формат качественного общепита в парке уже хорошо зарекомендовал себя в Петербурге. Рестораны есть и в Михайловском саду, и в парке Победы на Крестовском. В культурное пространство превратились старинные памятники в парке Бенуа на Светлановском проспекте — это, пожалуй, самый близкий к усадьбе Орловых-Денисовых по формату проект: ресторан с культурной зоной в парке с озером внутри густонаселенного района, далеко от центра города.