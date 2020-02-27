Земля-2. Астрономы нашли планету, пригодную для жизни человека

Планету K2-18b с радиусом в 2,6 раза больше, и с массой в 8,6 раз больше, чем у Земли ученые Кембриджского университета нашли в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от нашей планеты. В прошлом году, собрав результаты анализа данных космических телескопов «Кеплер», «Спитцер» и «Хаббл», они смогли с учеренностью утверждать, что в атмосфере планеты присутствует значительное количество водяного пара.

Планету с условиями для существования жизни земного типа астрономы нашли в созвездии Льва. О том, что это за планета и как её нашли 27 февраля пишут РИА Новости со ссылкой на журнал Astrophysical Journal Letters.

На данный момент это первая планета с водной атмосферой, находящейся в зоне обитаемости, а также пока единственная экзопланета, на которой теоретически могла бы существовать жизнь земного типа.



Оказалось, что, несмотря на размер K2-18b, его водородная оболочка не слишком толстая, не создает лишнего давления и водный слой может иметь подходящие условия для поддержания жизни. Атмосфера экзопланеты богата водородом и содержит значительное количество водяного пара, а вот уровень метана и аммиака - ниже, чем ожидалось для такого состава и давления атмосферы.



Вполне «земными» могут быть температуры и давления на поверхности водного океана, покрывающего K2-18b.



Полученные результаты открывают для астрономов новые возможности поиска потенциально обитаемых миров среди большой группы экзопланет, значительно больших по размеру, чем Земля, но меньших, чем Нептун.

