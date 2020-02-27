Смольный в 2020 году обеспечит «вафельную» разметку камерами, за нарушение будут приходить штрафы. Правда, наезжать уже почти некуда

Комитет по информатизации связи планирует дооснастить два перекрестка оборудованием, которое поможет автоматически фиксировать идущий вопреки ПДД наезд на разметку «вафельница». Но сначала его опробуют в тестовом режиме, да и от самой разметки осталось уже немного.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по информатизации и связи, в 2020 году на перекрестках Пискаревского и Полюстровского проспектов, а также Светлановского проспекта и улицы Орбели появятся камеры, способные фиксировать наезд на разметку «вафельница». Еще один перекресток, расчерченный желтыми линиями, — Богатырского и Коломяжского проспектов — пока останется без глазка от «большого брата».

перекресток Полюстровского и Пискаревского проспектов Фото: автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Когда именно произойдет установка и настройка камер — пока неясно, однако в комитете сразу же сказали: какое-то время фиксация нарушений будет проводиться в тестовом режиме. «Проведение тестовой эксплуатации комплексов, осуществляющих фиксацию вышеуказанных правонарушений, позволит выявить объективные факторы, влияющие на возможность обеспечения законности при привлечении к административной ответственности на основании полученных фото- и видеоматериалов, в том числе связанные с неоднозначностью толкования понятий и терминов, указанных в п. 13.2 ПДД РФ: «затор» и «создание препятствия», — написал в ответе на официальный запрос «Фонтанки» заместитель председателя комитета по информатизации и связи Андрей Соколов.



13.2. Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами. Что касается перекрестка Коломяжского проспекта с Богатырским, то установка камеры входит в планы комитета, но сейчас чиновники даже не могут четко обозначить год. «Бюджетом Санкт-Петербурга на 2020–2022 годы средств для установки новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД не предусмотрено. Для реализации вышеуказанных мероприятий по оснащению перекрестков комплексами фотовидеофиксации планируется подать заявку на выделение дополнительного финансирования при корректировке бюджета», — рассказывают в комитете.



Любопытно, что появившаяся в прошлом году на трех перекрестках разметка 1.26, или «вафельница», к концу февраля уже частично исчезла. Больше всего желтых линий осталось на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели. Ощутимо меньше их на пересечении Полюстровского и Пискаревского. Самая тоскливая ситуация на Богатырском — Коломяжском.

Богатырский проспект Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Богатырский проспект Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Богатырский проспект Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Богатырский проспект Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Богатырский проспект Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Богатырский проспект Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» перекресток улицы Орбели и Светлановского проспекта Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» перекресток улицы Орбели и Светлановского проспекта Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» перекресток Полюстровского и Пискаревского проспектов Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» перекресток Полюстровского и Пискаревского проспектов Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

«Обследование, проведенное специалистами Дирекции в феврале 2020 года показало, что дорожная разметка 1.26 имеет износ, превышающий допустимые параметры по ГОСТ Р 51256–2018, на Коломяжском пр. при пересечении с Богатырским пр., что, в свою очередь, напрямую связано с высокой интенсивностью дорожного движения, превышающей в часы пик пропускную способность указанного перекрестка. По адресам: Пискаревский пр. и Светлановский пр., дорожная разметка 1.26 не имеет сверхнормативного износа и несет свою функциональную нагрузку», — говорят в госучреждении «Дирекция по организации дорожного движения»(ДОДД), которое выступало заказчиком по контрактам на разметку.



«Вафельница» наносилась в рамках госконтрактов, заключенных в мае-июне прошлого года. Корреспонденту «Фонтанки» не удалось обнаружить в них четкого указания на адреса ее установки. Это может быть связано с тем, что новую разметку наносили в тестовом режиме. При этом, как следует из условий контракта, гарантийный срок в зависимости от некоторых технических тонкостей составляет от 3 месяцев до 1 года. Как подсказывает собеседник «Фонтанки» из транспортного блока правительства, в дирекции не рассчитывают на то, что коллеги по Смольному все же до конца года установят камеры, оттого и не проявляют активности в требованиях по гарантии.



При этом если верить данным от комитета, то даже без камер имеет смысл использовать «вафельницу». «Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга отмечается значительное увеличение пропускной способности перекрестка Богатырского проспекта и Коломяжского проспекта с момента нанесения дорожной разметки 1.26, несмотря на отсутствие комплексов фотовидеофиксации, что свидетельствует об эффективности использования данной разметки без установки оборудования», — рассказывал «Фонтанке» Андрей Соколов из комитета по информатизации и связи.

Учитывая то, что первые «вафельницы» появились без всяких камер, то вполне возможно, что их и дальше продолжат наносить в таком режиме. Как утверждают в ДОДД, в учреждение регулярно поступают обращения о необходимости применения разметки 1.26 на улично-дорожной сети города. «По результатам рассмотрения подобных обращений формируется адресный перечень, который направляется в адрес комитета по информатизации для формирования перспективной, инвестиционной адресной программы по оборудованию адресов комплексами фотовидеофиксации. По мнению Дирекции, совместное применение разметки 1.26 с комплексами фиксации административных правонарушений является наиболее эффективной мерой по предотвращению административных нарушений, связанных с нарушением ПДД», — говорят в ДОДД.

