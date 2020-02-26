«Зая, я столько по пьяни натворил делов в эту ночь». Петербуржцев, убивших и пытавшихся сжечь близнецов на Загребском, осудили в сумме почти на 35 лет

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Кузьмы Банщикова и Дениса Гордеева. Как сообщает 26 февраля объединенная пресс-служба судов, их обвиняли в убийстве, разбое и умышленном уничтожении имущества.

Само преступление, как пишет пресс-служба, произошло 13 августа 2018 года, и, судя по всему, началось спонтанно во время посиделок в квартире на Купчинской, где Гордеев и Банщиков встретились с 51-летней женщиной.



объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Зная о наличии в ее квартире предметов, представляющих материальную ценность, вступили в преступный сговор, направленный на хищение имущества из жилища», после чего мужчины заставили женщину отвести их в свою квартиру. По пути её били по рукам, ногам и голове, а также душили.



В квартире дома 27/16 по Загребскому бульвару «компанию» встретил брат-близнец женщины. Гордеев и Банщиков, как было установлено на суде, сначала избили его руками, после чего сняли с мужчины браслет стоимостью около 80 тысяч рублей и кольцо.

После этого Гордеев, внезапно, «действуя в эксцессе исполнителя преступления», опять напал на и так поверженного хозяина квартиры и сначала два раза ударил его стулом по голове, а потом пырнул ножом в грудь.

Понимая, что оставлять свидетелей они не могут, Гордеев и Банщиков, как пишет пресс-служба, сначала дернули женщину за ноги, и она ударилась головой об стол. А потом «для верности» около 5 раз ударили ножом в грудь и конечности.

Брат с сестрой умерли на месте.

«Из квартиры соучастники вынесли телевизор стоимостью 5 860 рублей, 2 куртки мужские и мобильный телефон (не представляющие материальной ценности), цепочку золотую стоимостью 24 000 рублей с золотым нательным крестом, стоимостью 8 000 рублей», — сообщает пресс-служба.

Чтобы скрыть следы преступления, они открыли газ, а также в четырех местах сделали 4 независимых очага пожара. После чего, убедившись, что в квартире произошло возгорание, с места происшествия скрылись.

