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Происшествия

26.02.2020 13:22
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«Зая, я столько по пьяни натворил делов в эту ночь». Петербуржцев, убивших и пытавшихся сжечь близнецов на Загребском, осудили в сумме почти на 35 лет

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Кузьмы Банщикова и Дениса Гордеева. Как сообщает 26 февраля объединенная пресс-служба судов, их обвиняли в убийстве, разбое и умышленном уничтожении имущества.

Само преступление, как пишет пресс-служба, произошло 13 августа 2018 года, и, судя по всему, началось спонтанно во время посиделок в квартире на Купчинской, где Гордеев и Банщиков встретились с 51-летней женщиной.

объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Зная о наличии в ее квартире предметов, представляющих материальную ценность, вступили в преступный сговор, направленный на хищение имущества из жилища», после чего мужчины заставили женщину отвести их в свою квартиру. По пути её били по рукам, ногам и голове, а также душили.

В квартире дома 27/16 по Загребскому бульвару «компанию» встретил брат-близнец женщины. Гордеев и Банщиков, как было установлено на суде, сначала избили его руками, после чего сняли с мужчины браслет стоимостью около 80 тысяч рублей и кольцо.

После этого Гордеев, внезапно, «действуя в эксцессе исполнителя преступления», опять напал на и так поверженного хозяина квартиры и сначала два раза ударил его стулом по голове, а потом пырнул ножом в грудь.

Понимая, что оставлять свидетелей они не могут, Гордеев и Банщиков, как пишет пресс-служба, сначала дернули женщину за ноги, и она ударилась головой об стол. А потом «для верности» около 5 раз ударили ножом в грудь и конечности.

Брат с сестрой умерли на месте.

«Из квартиры соучастники вынесли телевизор стоимостью 5 860 рублей, 2 куртки мужские и мобильный телефон (не представляющие материальной ценности), цепочку золотую стоимостью 24 000 рублей с золотым нательным крестом, стоимостью 8 000 рублей», — сообщает пресс-служба.

Чтобы скрыть следы преступления, они открыли газ, а также в четырех местах сделали 4 независимых очага пожара. После чего, убедившись, что в квартире произошло возгорание, с места происшествия скрылись.

Пожар, как писала «Фонтанка», помог полиции найти расположенную в соседней квартире мастерскую по производству взрывчатки

На следующий день оба были задержаны. Одна из свидетельниц на суде рассказала, что 14 августа случайно заметила Гордеева в кустах. Разбудив подсудимого, она услышала: «Зая, я столько по пьяни натворил делов в эту ночь. Надо мной даже Кузя охренел, что я на всю голову отмороженный». 

Горсуд приговорил Гордеева к сроку в 19 лет в колонии особого режима, а Банщикова — 15 лет в колонии строгого режима.

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Комментарии (4)

Oleg_I
В Штатах за такое дают пожизненное железно. Двойное убийство с отягчающими, поджог многоквартирного дома. А тут - 15 лет. С УДО через 10. И снова здравствуйте!
Kassbar
по мнению кремлевских карманных судей это преступление равнозначно по тяжести словам "я участник терр. организации"
Chinalove
Во Купчино даёт! В одной квартире двойное убийство, грабеж и поджог. В соседней - лаборатория взрывчатки...
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