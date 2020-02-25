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25.02.2020 12:11
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Анонимы отправили суды Петербурга на выход и подсказали, у кого нужно поучиться ФСБ

Авторы спам-рассылки о минированиях готовятся к очередной годовщине эвакуаций в Петербурге и предлагают свой вариант «празднования». В качестве подарка ФСБ советуют, у кого искать спасения.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 25 февраля сообщением об эвакуации заседания прервали в девяти судах. На вынужденную прогулку отправились из Василеостровского, Октябрьского, Приморского, Красногвардейского, Петродворцового, Ленинского, Петроградского, Сестрорецкого и Смольнинского. Следующими на очереди объявлены детские сады.

Письма пришли с уже известного e-mail, в названии которого зашифровано арестантское приветствие «вечер в хату». Приморскому суду досталось послание с «ящика», созданного на yandex.com, со шпилькой в адрес Роскомнадзора:

«Когда «Яндекс» заблокируете или справим трёхмесячный юбилей ещё с «Яндексом»?».

Интернет-вымогатели интересуются успехами ФСБ в их поиске и предлагают для ускорения обратиться «к тому деду, который лупой мониторы исследует». 

«Это сделает прекращение сообщений делом обозримого будущего», — оценивают в письме навыки Александра Бастрыкина.

Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью. В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька — идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.

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