Анонимы отправили суды Петербурга на выход и подсказали, у кого нужно поучиться ФСБ

Авторы спам-рассылки о минированиях готовятся к очередной годовщине эвакуаций в Петербурге и предлагают свой вариант «празднования». В качестве подарка ФСБ советуют, у кого искать спасения.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 25 февраля сообщением об эвакуации заседания прервали в девяти судах. На вынужденную прогулку отправились из Василеостровского, Октябрьского, Приморского, Красногвардейского, Петродворцового, Ленинского, Петроградского, Сестрорецкого и Смольнинского. Следующими на очереди объявлены детские сады.



Письма пришли с уже известного e-mail, в названии которого зашифровано арестантское приветствие «вечер в хату». Приморскому суду досталось послание с «ящика», созданного на yandex.com, со шпилькой в адрес Роскомнадзора:

