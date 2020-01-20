Глоток свободы. Почему лоукостеры пока не спешат летать из Петербурга в Западную Европу

Вслед за новыми маршрутами Wizz Air аэропорт ждет RyanAir и Volotea. Но европейские авиационные власти проявляют осторожность, а сами перевозчики хотят выторговать себе лучшие условия.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Планами по развитию аэропорта Пулково 20 января поделился с журналистами генеральный директор управляющей аэропортом авиакомпании «Воздушные ворота Северной cтолицы» Леонид Сергеев. Поводов актуализировать стратегию было несколько, и все приятные. В дополнение к электронным визам, которые заработали в октябре 2019 года, в конце года правительство РФ даровало воздушной гавани Северной столицы – первой среди всех российских аэропортов – седьмую свободу воздуха: это означает право иностранных компаний летать не только в страну своей регистрации, но и другие.

Хотя льгота была дана с ограничениями (в список допустимых направлений вошло 30 стран, но в 9 из них полеты разрешены за исключением столиц и крупных городов. — Прим. ред.), лоукостеры не заставили себя ждать. Так, венгерский бюджетный перевозчик Wizz Air летом 2020 года к уже существующим рейсам в Будапешт и Лондон добавит четыре новых направления. С начала июня компания будет летать в Братиславу четыре раза в неделю и в Вильнюс два раза в неделю, заявил генеральный директор перевозчика Йожеф Варади. В июле борты Wizz Air устремятся в Бухарест и Софию — с частотой три раза в неделю. По словам топ-менеджера, это не тест, а полноценный запуск: рейсы будут круглогодичными.

Направлений могло бы быть и больше. Всего Wizz Air направил заявки в 20 государств, из 30 допущенных до седьмой свободы. Четыре страны решили не медлить с ответом. Тот факт, что среди них не оказалось представителей Западной Европы, Джозеф Варади не прокомментировал. Но и перевозчик, и аэропорт признали наличие некоторого замешательства в рядах европейских авиационных властей.

Известие об открытии неба над Петербургом в сочетании с электронными визами повергло их в «полушоковое состояние», отметил Леонид Сергеев. «В ЕС нет понимания, как это будет устроено с нормативной точки зрения. Будет ли этим заниматься Европейский союз как единое целое или будет регулироваться по странам», – пояснил Джозеф Варади.





Можно предположить, что перевозчиков волновали и экономические вопросы. По данным того же Wizz Air, 70% его пассажиров – это россияне. А страны Восточной, Центральной и Южной Европы — куда более бюджетные направления, нежели Западной. По словам Джозефа Варади, некоторые направления могут быть востребованы как транзитные. Например, от Братиславы полтора часа езды на автобусе до Вены, сказал он. Хотя Wizz Air не продает стыковочных рейсов, пассажиры могут спланировать пересадку самостоятельно. Сейчас примерно 20% пассажиров, покупающих билеты до Будапешта и Лондона, являются трансферными.

По итогам 2020 года Wizz Air намерена нарастить пассажиропоток через Пулково почти в четыре раза: если в 2019 году ее услугами воспользовались 120 тысяч человек, то в 2020-м компания намерена обслужить 438 тысяч. В перспективе компания хочет летать из Петербурга по 20-25 направлениям. Причем Wizz Air смотрит не только на Запад, но и на Восток. В частности, Джозеф Варади не исключил запуска рейсов в Объединенные Арабские Эмираты. Обслуживать их в этом случае будет дочерняя компания Wizz Air Abu Dhabi.

Пока режим открытого неба и его активность его первопроходца в лице Wizz Air не повлияет кардинально на показатели Пулково. Так, если раньше ВВСС прогнозировало рост пассажиропотока в 2020 году на 7%, то теперь примерно на 9% – до 21,3 млн человек.

Но, по словам Леонида Сергеева, компанию венгерскому лоукостеру могут составить и другие перевозчики. «Мы отправили предложения шести лоукостерам (ранее назывались помимо Wizz Air – Ryanair, easyJet, Volotea, airBaltic, FlyOne. — Прим. ред.), три проявили наибольшую активность», – сказал он. В частности, свои предложения по маршрутам в течение двух-трех месяцев представят Ryanair и Volotea, их рейсы могут появиться в летнем расписании.

Но сначала аэропорту и авиакомпаниям предстоит просчитать экономику и решить ряд технических вопросов. «Это такие переговорщики. Каждый со своей ценовой политикой приходит в аэропорт», – пояснил глава ВВСС. Сейчас у Пулково нет специальных преференций для бюджетных перевозчиков, но более выгодные условия могут получить самые крупные и самые быстрорастущие игроки. Оператор воздушной гавани обсуждает с властями Северной столицы продление программы поддержки. «Предварительно, она будет не меньше, чем была, но если мы сильно увеличиваем пассажиропоток, то будет увеличено и финансирование», – сказал Леонид Сергеев. Но Пулково потенциально не против делать лоукостерам скидку. «Они требуют цены ниже, но и потребляют меньше услуг», – отметил топ-менеджер.

Также аэропорт должен будет решить проблему с электронными посадочными талонами. Сейчас онлайн-регистрация доступна не для всех компаний. Кроме того, даже в случае ее прохождения, пассажир должен распечатать посадочный на принтере или терминале и не может предъявить его с экрана мобильного телефона.

Приход лоукостеров поможет реализовать давнюю мечту Пулково по превращению в хаб, надеется Леонид Сергеев. Причем добиться этой цели можно будет и без присутствия крупного базового перевозчика. «Нужно уйти от модели единого базового перевозчика в гибридного. Для аэропорта это лучше: если один падает, другие подхватывают, и никто не шантажирует своим условиями», – отметил глава ВВСС.





Российские игроки в последние годы отказывались от прямых рейсов из Пулково и переводили их в Москву. Но с появлением конкурентов в лице иностранных бюджетных компаний они начнут возвращаться в Северную столицу. По мнению Леонида Сергеева, отечественным перевозчикам следует присмотреться к мультихабовой модели, которую использует, к примеру, немецкая Lufthansa. «Седьмая свобода заставить их подумать на эту тему 100%, когда они увидят, что там (в Москве. — Прим. ред.) у них начнет уменьшаться (спрос. — Прим. ред), они решат, что, наверное, надо как-то в этом поучаствовать», – сказал он.

В Пулково рассчитывают также, что расширение маршрутной сети позволит, наконец, достигнуть определенности по инфраструктурным вопросам — новой очереди терминала и трансфера до аэропорта. Акционеры ВВСС и власти города наверняка отказались от реконструкции терминала Пулково-2, пояснил Леонид Сергеев. Наиболее вероятным сценарием является создание нового здания, но место его появления, параметры и стоимость пока не утверждены. Что касается доставки пассажиров в аэропорт, то, по словам топ-менеджера, одним из самых простых вариантов будет запустить автобус-шаттл по выделенной полосе. Свою позицию по поводу концепции РЖД по достройке до воздушной гавани путей для электричек руководство ВВСС пока не сформулировало.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»