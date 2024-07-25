В пространстве «Вольт» в «Севкабель Порту» откроется выставка «Летний Бал кукол в Санкт-Петербурге», организованная известным автором кукол, коллекционером и меценатом, лауреатом премии Правительства РФ Светланой Пчельниковой.
И грянет бал
на Васильевском острове покажут уникальных авторских кукол
  • Более 200
    авторов
    включая художников с мировыми именами
  • Свыше 1000 экспонатов
    сделанных в единственном экземпляре
Это авторские куклы, медведи и другие дизайнерские игрушки. На подиумах предстанут былинные богатыри, исторические персонажи, красавицы, герои фильмов и мультфильнов, а также куклы — портреты любимых артистов. Размеры игрушек от миниатюрных, с деталями величиной в несколько миллиметров, до гигантских.
Посетители смогут:
«Бал кукол в Санкт-Петербурге» — выставка-продажа: все экспонаты можно приобрести. Разрешена фото- и видеосъемка — на память останутся оригинальные кадры.
Проект Светланы Пчельниковой — благотворительный: в его рамках через БФ «Линия жизни» оказывается помощь больным детям.

«Все мы родом из детства и сохраняем привязанность к куклам, проникнутым любовью и светом», — считает Светлана.
Подарите праздник красоты себе и своим близким!
1 августа — 4 августа
«Севкабель Порт»
Пространство «Вольт»
Подробности
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Реклама, ООО «КЛУБ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ», ИНН 7720525043

Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото предоставлено: ООО «КЛУБ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ»
Дизайнер: Ольга Сергеева

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