Это авторские куклы, медведи и другие дизайнерские игрушки. На подиумах предстанут былинные богатыри, исторические персонажи, красавицы, герои фильмов и мультфильнов, а также куклы — портреты любимых артистов. Размеры игрушек от миниатюрных, с деталями величиной в несколько миллиметров, до гигантских.