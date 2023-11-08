Даже от маленького доброго поступка жизнь может измениться к лучшему
Петербург — город, который многие считают серым, чопорным и холодным, одновременно теплый, ламповый и уютный, когда рядом с тобой хорошие люди. Именно поддержка близких, доброта коллег и отзывчивость случайных знакомых может сделать самый ненастный день лучше.
Целый месяц «Фонтанка» будет публиковать истории о доброте и заботе, которые поднимают настроение, о больших и маленьких поступках, которые изменяют жизнь к лучшему. А помогут ей в этом оператор мобильной связи Tele2 и сеть кафе-пекарен буше.
Листайте вправо, чтобы увидеть больше историй
Листайте вправо, чтобы увидеть больше историй
Елизавета — журналист, фотограф, знаток Петербурга и любитель долгих прогулок по городу. Очень любит заглядывать в открытые подворотни и парадные! А еще увлекается фитнесом и походами в горы.
Юлия — психолог. Любит гулять по тихим, а иногда и шумным улицам, рассматривать людей и собак, фотографировать котов, заглядывать в витрины и окна, заходить в кафе и к друзьям, рисовать рожицы на апельсинах. Вдыхать свеже-пыльный воздух города, ощущать, как пахнет Нева на рассвете и хвойный лес.
Александр Малич известен читателям «Фонтанки» как теле- и радиоведущий, лауреат множества премий, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра, автор канала «Хот Культур» и болельщик «Зенита».
Ульяна Ким занимается созданием общественных пространств и развитием территорий в различных регионах России. А еще профессиональная eat-girl и создательница клуба завтраков — kim brekkie club. Любит летний Петербург, серфинг и открытость новому!
Валентин Блох — фотограф из Петербурга, работает со звездами и ведущими глянцевыми изданиями. Сотрудничает с банками и театрами, спортивными командами и российскими телеканалами. Считает, что профессионал — это человек, который может решить любую задачу, поэтому постоянно ищет что-то новое в своей профессии.
Оксана не просто считает своим долгом помогать людям — ей это приносит удовольствие. Занимается латиноамериканскими танцами, раньше пела в консерватории, любит читать книги по психологии.
Евгений — бариста, заканчивает учебу на философском факультете СПбГУ. С малых лет увлекается видеоиграми. Занимается 3D-моделированием.
История журналистки Елизаветы — про чудесное спасение
В жизни много суеты, и, когда взрослеешь, все реже видишься с родителями. Как-то раз после долгой разлуки мы с мамой пошли вечером в кафе, чтобы поделиться накопившимися за последнее время историями и переживаниями. Пили кофе, показывали друг другу фоточки, много смеялись. Обратно поехали по домам уже часов в 10 вечера. Мама подвозила меня до метро и на виадуке я увидела, что через дорогу бежит маленький рыжий комочек, и закричала: «Тормози!». Хоть она и очень законопослушный водитель, но все равно остановилась — против всех правил дорожного движения. Я выбежала из машины и увидела испуганного котенка. Что было делать? Схватила его и принесла домой! Дальше были приключения с ветклиникой, поиск, куда бы пристроить… Но так он у меня и остался. А не поехала бы я на встречу с мамой — не было бы у меня пушистого друга Оззи.
Как много добра приходит в дом вместе со спасенным котом! Но можно не совершать героических поступков, а просто поделиться с кем-то кофе — и жизнь станет немного лучше.
Как много добра приходит в дом вместе со спасенным котом! Но можно не совершать героических поступков, а просто поделиться с кем-то кофе — и жизнь станет немного лучше.
История психолога Юлии — про добрых соседей
Я живу в коммуналке на Васильевском острове. Несколько лет назад в нашей квартире снимал комнату итальянский студент Джузеппе. Он был очень общительным и любил готовить и угощать соседей. Делал пасту, минестроне, ньокки; даже обычные пельмени как-то по-своему обжаривал с приправами.
Уезжал домой в Италию с пустым чемоданом, чтобы привезти его обратно набитым колбасой и сырами. И специально привозил печенье савоярди для тирамису. Потом укладывал печенье в стеклянной форме и заливал свежесваренным кофе и кремом. На следующей день можно было есть прямо ложкой из формы, подгребая остатки теста. Теперь я всегда делаю этот десерт по его рецепту.
Разумеется, мы тоже его угощали нашими коронными блюдами и делились рецептами: вместе пекли блины и шарлотку, я готовила борщ на всех, а соседка Нина научила Пепе делать правильный оливье и даже варить холодец! И у нас на кухне всегда было уютно, вкусно и весело.
Добрые поступки, которые совершаются каждый день, меняют нашу жизнь к лучшему. Не обязательно они должны быть глобальными: можно просто угостить кого-то вкусным — например, кофе.
Уезжал домой в Италию с пустым чемоданом, чтобы привезти его обратно набитым колбасой и сырами. И специально привозил печенье савоярди для тирамису. Потом укладывал печенье в стеклянной форме и заливал свежесваренным кофе и кремом. На следующей день можно было есть прямо ложкой из формы, подгребая остатки теста. Теперь я всегда делаю этот десерт по его рецепту.
Разумеется, мы тоже его угощали нашими коронными блюдами и делились рецептами: вместе пекли блины и шарлотку, я готовила борщ на всех, а соседка Нина научила Пепе делать правильный оливье и даже варить холодец! И у нас на кухне всегда было уютно, вкусно и весело.
Добрые поступки, которые совершаются каждый день, меняют нашу жизнь к лучшему. Не обязательно они должны быть глобальными: можно просто угостить кого-то вкусным — например, кофе.
История телеведущего Александра — про взаимовыручку
Уже много лет я по утрам пью кофе в одной и той же небольшой кофейне — столиков на 6. Однажды ноябрьским утром заказал себе традиционный капучино с печенькой и углубился в чтение новостей. Все столики были заняты: пара клерков с ноутбуками, студенты и мамы с детьми — обычная картина.
Вдруг в кофейню, тяжело дыша, ввалился мужчина — настолько грязный, как будто он только что вытаскивал джип из болота на каком-то ралли-рейде. Лицо у него было красное, он пошатывался и просил позвонить. Народ его старательно сторонился и игнорировал, а я, поддавшись какому-то импульсу, протянул телефон. Номер у него, правда, грязными руками набрать не получилось, да к тому же он еще и столик толкнул, разлив кофе. Попросил набрать номер, буркнул что-то в трубку, отдал мне заляпанный гаджет и ретировался. Я пожал плечами — и к вечеру забыл про эту историю.
А через пару дней я оказался на переговорах по поводу фильма в очень крупной компании. Проект никак не клеился, и все пугали тем, что собственник компании — Иван Сергеевич — «никогда на такое не согласится» и «сейчас придет и всех вас размажет». Когда Иван Сергеевич в дорогом костюме и модном галстуке не только одобрил все наши идеи, но и предложил мне кофе, все замерли в недоумении. «Я вам должен, — сказал он. — Вы меня очень выручили на днях, в кофейне, а я даже не поблагодарил».
Оказалось, что он тем утром пошел на встречу через Таврический сад — хотел подумать. Но на железном мостике поскользнулся и выронил телефон в пруд. Импульсивно полез его доставать, надеясь, что телефон водонепроницаемый. Естественно, не нашел, но весь измазался с головы до ног. Пришлось ему искать, откуда позвонить водителю, а поблизости оказалась кофейня, где я как раз и пил тем утром кофе.
Вот так один доброжелательный жест стал залогом успешной работы и хорошей атмосферы на совещании. Может быть, и чашка кофе, подаренная неизвестному, может сделать жизнь светлее?
Вдруг в кофейню, тяжело дыша, ввалился мужчина — настолько грязный, как будто он только что вытаскивал джип из болота на каком-то ралли-рейде. Лицо у него было красное, он пошатывался и просил позвонить. Народ его старательно сторонился и игнорировал, а я, поддавшись какому-то импульсу, протянул телефон. Номер у него, правда, грязными руками набрать не получилось, да к тому же он еще и столик толкнул, разлив кофе. Попросил набрать номер, буркнул что-то в трубку, отдал мне заляпанный гаджет и ретировался. Я пожал плечами — и к вечеру забыл про эту историю.
А через пару дней я оказался на переговорах по поводу фильма в очень крупной компании. Проект никак не клеился, и все пугали тем, что собственник компании — Иван Сергеевич — «никогда на такое не согласится» и «сейчас придет и всех вас размажет». Когда Иван Сергеевич в дорогом костюме и модном галстуке не только одобрил все наши идеи, но и предложил мне кофе, все замерли в недоумении. «Я вам должен, — сказал он. — Вы меня очень выручили на днях, в кофейне, а я даже не поблагодарил».
Оказалось, что он тем утром пошел на встречу через Таврический сад — хотел подумать. Но на железном мостике поскользнулся и выронил телефон в пруд. Импульсивно полез его доставать, надеясь, что телефон водонепроницаемый. Естественно, не нашел, но весь измазался с головы до ног. Пришлось ему искать, откуда позвонить водителю, а поблизости оказалась кофейня, где я как раз и пил тем утром кофе.
Вот так один доброжелательный жест стал залогом успешной работы и хорошей атмосферы на совещании. Может быть, и чашка кофе, подаренная неизвестному, может сделать жизнь светлее?
История эксперта по урбанистике Ульяны — о круговороте добра
Недавно в аэропорту, перед вылетом из Петербурга, я стояла в очереди за кофе, а передо мной иностранка не могла разобраться с оплатой: то ли карта не работала, то ли она хотела заплатить наличными и немного не хватало. Я добавила небольшую сумму, хотя она, конечно, деликатно отказывалась. Потом мы друг друга поблагодарили и с приятным чувством на душе и улыбками разошлись ждать свои рейсы.
Что бы ни было, мы практически в любой ситуации способны помогать и поддерживать друг друга. И порой маленькие проявления тепла и доброты (но на регулярной основе) куда значительнее влияют на жизнь человека и общества, чем редкие выдающиеся поступки — хотя и они прекрасны.
А в аэропорту на обратном пути со мной произошла зеркальная ситуация. Когда я хотела оплатить кофе и сэндвич оставшейся наличной мелочью, мне не хватило пары монет, и мужчина, стоявший за мной, с улыбкой их добавил.
Вовсе не мелочь — и это очень приятно!
Что бы ни было, мы практически в любой ситуации способны помогать и поддерживать друг друга. И порой маленькие проявления тепла и доброты (но на регулярной основе) куда значительнее влияют на жизнь человека и общества, чем редкие выдающиеся поступки — хотя и они прекрасны.
А в аэропорту на обратном пути со мной произошла зеркальная ситуация. Когда я хотела оплатить кофе и сэндвич оставшейся наличной мелочью, мне не хватило пары монет, и мужчина, стоявший за мной, с улыбкой их добавил.
Вовсе не мелочь — и это очень приятно!
История фотографа Валентина — о любви и поддержке близких
Когда я переходил из девятого в десятый класс, то у меня сложились сложные отношения с алгеброй и геометрией — точнее, с учительницей по этим предметам. В результате я совсем охладел к точным наукам, но при этом мне нужно было сдавать геометрию, а я ни в зуб ногой.
И вот где-то за два дня до экзамена мой отец решил с утра спросить: а как там дела с геометрией? Это было пиковое время для его карьеры: у него была своя типография, заказчики, коллектив человек 60-80, необходимость постоянно держать руку на пульсе. И вот так, мимоходом перед работой, он задает мне несколько вопросов — и понимает, что я краснею, бледнею, но сказать ничего толкового не могу.
И тут он снимает костюм, переодевается обратно в домашнюю одежду, варит литр кофе и начинает мне объяснять весь курс геометрии — за все годы, что она была в школе. Отменил все дела, взял выходные, выключил телефон. Оказалось, что у него настоящий талант преподавателя – просто объяснять сложные вещи. Наверное, благодаря этому он и стал сейчас писателем.
И за два дня он объяснил мне все настолько круто, настолько понятно, настолько четко, что я написал этот экзамен на «отлично». Учительница моя, естественно, не поверила, что у меня проснулся талант, и решила, что я все списал. Обычно если у преподавателя возникают сомнения, то он задает один-два вопроса. Она же задала мне десять! Прогнала по всей программе геометрии. Уже другие преподаватели косились – зачем она парня валит. Но у меня все просто от зубов отскакивало. Я с гордостью ответил на ее вопросы и на 5 с плюсом сдал экзамен по геометрии.
Это, конечно, яркая история такого проявления папиной доброты, самоотверженности и любви. И это научило меня тому, что ради близких, ради той семьи, которую ты сам создал, можно и нужно пожертвовать всем остальным. Ничего важнее у тебя в жизни нет.
Но поддержку можно оказывать и незнакомым людям. Например, недавно в Челябинске я снимал ребят из инклюзивного клуба «Наше место» для молодежи с инвалидностью и волонтеров на концерте, посвященном 10-летию клуба. И, глядя на этих прекрасных людей, я думал: в каком-то смысле они здоровее многих из нас, «здоровых». Нет таких весов и рулеток, чтобы измерить их огромные сердца! Ведь что бы ни происходило вокруг, ты всегда можешь кому-то помочь. Можешь — помоги. Если тебе дан свет — свети. Познал любовь — делись. И каждый день я встречаю людей, которые живут именно так.
И вот где-то за два дня до экзамена мой отец решил с утра спросить: а как там дела с геометрией? Это было пиковое время для его карьеры: у него была своя типография, заказчики, коллектив человек 60-80, необходимость постоянно держать руку на пульсе. И вот так, мимоходом перед работой, он задает мне несколько вопросов — и понимает, что я краснею, бледнею, но сказать ничего толкового не могу.
И тут он снимает костюм, переодевается обратно в домашнюю одежду, варит литр кофе и начинает мне объяснять весь курс геометрии — за все годы, что она была в школе. Отменил все дела, взял выходные, выключил телефон. Оказалось, что у него настоящий талант преподавателя – просто объяснять сложные вещи. Наверное, благодаря этому он и стал сейчас писателем.
И за два дня он объяснил мне все настолько круто, настолько понятно, настолько четко, что я написал этот экзамен на «отлично». Учительница моя, естественно, не поверила, что у меня проснулся талант, и решила, что я все списал. Обычно если у преподавателя возникают сомнения, то он задает один-два вопроса. Она же задала мне десять! Прогнала по всей программе геометрии. Уже другие преподаватели косились – зачем она парня валит. Но у меня все просто от зубов отскакивало. Я с гордостью ответил на ее вопросы и на 5 с плюсом сдал экзамен по геометрии.
Это, конечно, яркая история такого проявления папиной доброты, самоотверженности и любви. И это научило меня тому, что ради близких, ради той семьи, которую ты сам создал, можно и нужно пожертвовать всем остальным. Ничего важнее у тебя в жизни нет.
Но поддержку можно оказывать и незнакомым людям. Например, недавно в Челябинске я снимал ребят из инклюзивного клуба «Наше место» для молодежи с инвалидностью и волонтеров на концерте, посвященном 10-летию клуба. И, глядя на этих прекрасных людей, я думал: в каком-то смысле они здоровее многих из нас, «здоровых». Нет таких весов и рулеток, чтобы измерить их огромные сердца! Ведь что бы ни происходило вокруг, ты всегда можешь кому-то помочь. Можешь — помоги. Если тебе дан свет — свети. Познал любовь — делись. И каждый день я встречаю людей, которые живут именно так.
История специалиста личной поддержки Tele2 Оксаны — о счастливом воссоединении семьи
Несколько месяцев назад к нам в сервис поступил звонок от встревоженных людей: дочь-подросток после пустяковой ссоры ушла из дома, добавила телефонные номера родителей в «черный список» и совсем перестала выходить на связь.
Напуганные родители обзвонили несколько друзей дочери, телефоны которых им были известны, но безрезультатно: девочки рядом не было — или она просто не хотела разговаривать. Тогда они решили обратиться в call-центр Tele2, надеясь, что оператор поможет разблокировать телефонные контакты.
Я знала, что убрать номера из «черного списка» мы не можем — это доступно только самому абоненту. Но меня очень по-человечески взволновала эта история, и мне захотелось поддержать родителей в такой непростой ситуации. Поэтому я, не раздумывая, решила действовать с другой стороны. Мне повезло: я смогла дозвониться до девочки сама. Главное тут было мягко, но настойчиво убедить ее в том, что родители сильно переживают и что было бы хорошо, если бы она с ними все-таки пообщалась. Девочка, конечно, удивилась звонку, но была тронута моими словами и пообещала перезвонить маме.
Через 15 минут я вновь связалась с ее родителями, чтобы узнать, выполнила ли она свое обещание. К моей радости, дочь связалась с ними и уже едет обратно домой от друзей, осознав, что причин для продолжения конфликта нет. Отец, переполненный эмоциями, и успокоенная мама долго благодарили меня за поддержку и человеческий, а не формальный подход к работе.
Именно в такие моменты понимаешь, что на работе важно не только хорошо исполнять свои обязанности, но и оставаться, прежде всего, человеком. А отзывчивость и простые, но чуткие действия могут добавить теплоты и показать людям, что вокруг много неравнодушных людей. И каждый шаг навстречу другому человеку делает мир вокруг добрее.
Напуганные родители обзвонили несколько друзей дочери, телефоны которых им были известны, но безрезультатно: девочки рядом не было — или она просто не хотела разговаривать. Тогда они решили обратиться в call-центр Tele2, надеясь, что оператор поможет разблокировать телефонные контакты.
Я знала, что убрать номера из «черного списка» мы не можем — это доступно только самому абоненту. Но меня очень по-человечески взволновала эта история, и мне захотелось поддержать родителей в такой непростой ситуации. Поэтому я, не раздумывая, решила действовать с другой стороны. Мне повезло: я смогла дозвониться до девочки сама. Главное тут было мягко, но настойчиво убедить ее в том, что родители сильно переживают и что было бы хорошо, если бы она с ними все-таки пообщалась. Девочка, конечно, удивилась звонку, но была тронута моими словами и пообещала перезвонить маме.
Через 15 минут я вновь связалась с ее родителями, чтобы узнать, выполнила ли она свое обещание. К моей радости, дочь связалась с ними и уже едет обратно домой от друзей, осознав, что причин для продолжения конфликта нет. Отец, переполненный эмоциями, и успокоенная мама долго благодарили меня за поддержку и человеческий, а не формальный подход к работе.
Именно в такие моменты понимаешь, что на работе важно не только хорошо исполнять свои обязанности, но и оставаться, прежде всего, человеком. А отзывчивость и простые, но чуткие действия могут добавить теплоты и показать людям, что вокруг много неравнодушных людей. И каждый шаг навстречу другому человеку делает мир вокруг добрее.
История бариста буше Евгения — о поддержке коллег и новогоднем чуде
Я переехал в Петербург из Иркутска после того, как поступил в университет. С этого момента мне стало труднее поддерживать связь с семьёй: всё-таки 5 тысяч километров — довольно большое расстояние, чтобы на выходных забежать на чай к родителям.
Я и учусь, и работаю одновременно, поэтому не могу часто выбираться из большого города к родителям. Лишь летом мне удается улететь на неделю в родной город, чтобы провести время в кругу близких. Но однажды в компании буше, где я работаю, объявили новогодний конкурс, призом в котором были билеты до дома. Участников, как мне кажется, было немало, поэтому шансы выйти победителем были невысоки, но я всё же решил рискнуть. По условиям конкурса нужно было описать, почему именно я должен получить эти билеты.
Когда подвели итоги, мой директор и управляющий буше сообщили, что именно мне выпал шанс лететь домой. Это было похоже на новогоднее чудо! Радости не было предела. Мне вообще безумно нравятся спонтанные путешествия, которые не планируются за полгода-год. А здесь закинул вещи в чемодан — и вперед, в аэропорт!
Когда я узнал, что билеты уже у меня в кармане, меня посетила мысль: «А что будет, если я никому из семьи не скажу о своем визите?» Скажу сразу, что сюрприз удался: многие из родственников были, можно сказать, приятно шокированы моим внезапным появлением на пороге дома. Слезы радости, улыбки на их лицах — вот чего мне больше всего хотелось. Я праздновал Новый год в кругу родных, мы постоянно ходили друг к другу в гости.
Возвращаться в Петербург нужно было практически сразу после праздника — 2-3 января. Конечно, я провел дома не так уж много времени, но этого вполне хватило, чтобы встретиться со всеми, с кем я хотел. На работу вышел в приподнятом настроении и с большим чувством благодарности к своей компании. Впрочем, моё отношение к ней не поменялось, так как с первого дня работы буше всегда и во всём поддерживает: обучает, дает обратную связь, создает комфортные условия для работы, предоставляет множество возможностей для саморазвития. Такой подход организация проявляет ко всем сотрудникам без исключения.
Без сомнения, добрые поступки меняют людей в лучшую сторону. И самое главное, как я считаю, — такие спонтанные моменты запоминаются и дарят тепло, когда бы ни захотелось к ним вернуться.
Я и учусь, и работаю одновременно, поэтому не могу часто выбираться из большого города к родителям. Лишь летом мне удается улететь на неделю в родной город, чтобы провести время в кругу близких. Но однажды в компании буше, где я работаю, объявили новогодний конкурс, призом в котором были билеты до дома. Участников, как мне кажется, было немало, поэтому шансы выйти победителем были невысоки, но я всё же решил рискнуть. По условиям конкурса нужно было описать, почему именно я должен получить эти билеты.
Когда подвели итоги, мой директор и управляющий буше сообщили, что именно мне выпал шанс лететь домой. Это было похоже на новогоднее чудо! Радости не было предела. Мне вообще безумно нравятся спонтанные путешествия, которые не планируются за полгода-год. А здесь закинул вещи в чемодан — и вперед, в аэропорт!
Когда я узнал, что билеты уже у меня в кармане, меня посетила мысль: «А что будет, если я никому из семьи не скажу о своем визите?» Скажу сразу, что сюрприз удался: многие из родственников были, можно сказать, приятно шокированы моим внезапным появлением на пороге дома. Слезы радости, улыбки на их лицах — вот чего мне больше всего хотелось. Я праздновал Новый год в кругу родных, мы постоянно ходили друг к другу в гости.
Возвращаться в Петербург нужно было практически сразу после праздника — 2-3 января. Конечно, я провел дома не так уж много времени, но этого вполне хватило, чтобы встретиться со всеми, с кем я хотел. На работу вышел в приподнятом настроении и с большим чувством благодарности к своей компании. Впрочем, моё отношение к ней не поменялось, так как с первого дня работы буше всегда и во всём поддерживает: обучает, дает обратную связь, создает комфортные условия для работы, предоставляет множество возможностей для саморазвития. Такой подход организация проявляет ко всем сотрудникам без исключения.
Без сомнения, добрые поступки меняют людей в лучшую сторону. И самое главное, как я считаю, — такие спонтанные моменты запоминаются и дарят тепло, когда бы ни захотелось к ним вернуться.
Все-таки в нашей жизни много добрых поступков и чудесных историй — и хочется, чтобы каждый день их становилось все больше! И не обязательно для этого совершать героические поступки. Можно просто угостить кого-то кофе — и сумма добра в мире увеличится. Есть такая хорошая традиция «подвешенный кофе» — она зародилась в Неаполе. Ее название по-русски — прямой перевод итальянского caffè sospeso, где последнее слово означает именно «подвешенный». Посетители кафе, которые хотели поделиться удачей и поддержать тех, у кого нет денег даже на чашку кофе, заказывали две. Одну выпивали, а другую оставляли на стойке, чтобы любой желающий мог его взять бесплатно. А в России про такой способ делать маленькие добрые дела узнали лет десять назад.
Вдохновившись этой традицией, оператор мобильной связи Tele2 и представляет абонентам уникальную и очень петербуржскую акцию: остаток минут на счете можно обменять на кофе в сети пекарен буше, которую горожане любят с 1999 года. Там встречаются с друзьями, назначают свидания, проводят рабочие встречи, заходят отдохнуть и погреться.
И теперь кофе здесь можно обменять на минуты! Выпить самому или... угостить кого-то, не обязательно знакомого. Рассказываем, как это работает.
И теперь кофе здесь можно обменять на минуты! Выпить самому или... угостить кого-то, не обязательно знакомого. Рассказываем, как это работает.
Все-таки в нашей жизни много добрых поступков и чудесных историй — и хочется, чтобы каждый день их становилось все больше! И не обязательно для этого совершать героические поступки. Можно просто угостить кого-то кофе — и сумма добра в мире увеличится. Есть такая хорошая традиция «подвешенный кофе» — она зародилась в Неаполе. Ее название по-русски — прямой перевод итальянского caffè sospeso, где последнее слово означает именно «подвешенный». Посетители кафе, которые хотели поделиться удачей и поддержать тех, у кого нет денег даже на чашку кофе, заказывали две. Одну выпивали, а другую оставляли на стойке, чтобы любой желающий мог его взять бесплатно. А в России про такой способ делать маленькие добрые дела узнали лет десять назад.
Вдохновившись этой традицией, оператор мобильной связи Tele2 и представляет абонентам уникальную и очень петербуржскую акцию: остаток минут на счете можно обменять на кофе в сети пекарен буше, которую горожане любят с 1999 года. Там встречаются с друзьями, назначают свидания, проводят рабочие встречи, заходят отдохнуть и погреться.
И теперь кофе здесь можно обменять на минуты! Выпить самому или... угостить кого-то, не обязательно знакомого. Рассказываем, как это работает.
И теперь кофе здесь можно обменять на минуты! Выпить самому или... угостить кого-то, не обязательно знакомого. Рассказываем, как это работает.
Обменять минуты можно на кофе для себя — или увеличить количество добра в мире и угостить друга или родственника. Для этого QR-код, полученный в обмен на минуты, можно отправить ему или ей с помощью мессенджера. Близкому человеку достаточно показать QR-код на кассе, чтобы получить горячий кофе с теплыми пожеланиями.
А можно вместе с Tele2 и буше поделиться хорошим настроением и «подвесить» кофе для совершенно не известного человека, поднять ему настроение, поделиться радостью жизни и теплом своего сердца и своего кофе — и сделать это очень легко! Нужно показать на кассе в кофейне или пекарне буше QR-код, полученный в обмен на минуты, и сказать, что эта чашка — для того, кто о ней попросит.
А можно вместе с Tele2 и буше поделиться хорошим настроением и «подвесить» кофе для совершенно не известного человека, поднять ему настроение, поделиться радостью жизни и теплом своего сердца и своего кофе — и сделать это очень легко! Нужно показать на кассе в кофейне или пекарне буше QR-код, полученный в обмен на минуты, и сказать, что эта чашка — для того, кто о ней попросит.
Акция началась 30 октября 2023 года и продлится до 3 декабря
А гость, которому повезет, услышит такие слова: «Сегодня мы вас угощаем. Один из абонентов Tele2 подарил кофе случайному гостю — и им оказались вы. Хотим, чтобы в нашей жизни было больше теплых моментов».
Пусть эта акция станет началом новой традиции в Петербурге и приумножит круговорот добра в нашей жизни.
Пусть эта акция станет началом новой традиции в Петербурге и приумножит круговорот добра в нашей жизни.
Реклама, ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280
Автор: Алена Синицына
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: ООО «Т2 Мобайл»
Иллюстраций: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Алена Синицына
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: ООО «Т2 Мобайл»
Иллюстраций: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
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