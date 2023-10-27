Вот уже больше 15 лет в нашем городе идет невидимая стройка. Глубоко под землей в специальных кабель-каналах разрастается волоконно-оптическая сеть, доставляющая в петербургские дома интернет по технологии GPON. И если в далеком 2008-м высокоскоростная связь была приятным бонусом, то сегодня без нее не обойтись. И вот почему.
Попробуйте подсчитать, сколько в вашей жизни устройств, которым нужен быстрый интернет. Вряд ли одно или даже два. А если провести инвентаризацию в масштабах семьи? Чтобы оценить размах нынешней персональной цифровизации, мы собрали самые популярные девайсы и гаджеты в одной комнате. Кликайте и проверяйте, есть ли в вашей жизни эти «поедатели трафика».
Свет, несущий интернет
Как работает оптическая технология связи в Петербурге
Игровой компьютер для охоты на зомби и путешествий по фантастическим мирам. Нуждается в максимально низком пинге и интернете, который не пропадет ни на секунду.
Любимый рабочий ноутбук для удаленки со всеми нужными программами и, конечно же, окошком видеоконференции — куда же без него.
Большой экран для «посещения» онлайн-кинотеатров и просмотра цифрового ТВ. С такой диагональю качество фильмов и сериалов должно быть на уровне HD и 4K, иначе все удовольствие насмарку.
Умные лампочки, легко меняющие атмосферу в доме. Утром светят ярче, чтобы легче просыпалось. Рабочим вечером — спокойнее, ведь к концу дня глазам нужен отдых. Для домашнего кинотеатра создадут приятный полумрак.
Умная колонка с голосовым помощником, который и музыку включит, и прогноз погоды сообщит, и ребенку сказку прочитает.
Смартфон. Или даже два. Нет, погодите, три. В наши дни их количество обычно равняется числу членов семьи, которые, вернувшись домой, охотно переключатся с мобильного интернета на Wi-Fi.
Камера видеонаблюдения, позволяющая из офиса или даже из отпуска проверить, все ли дома в порядке.
Медь уходит в прошлое
Строить сеть по технологии GPON в Петербурге компания «Северо-Западный Телеком» (ныне «Ростелеком») начала в 2008 году, тогда же к оптоволокну подключили первую квартиру. Так наш город стал стартовой площадкой для ускорения интернета по всей стране.
К 2022 году в Петербурге уже 1,6 млн семей получили доступ к технологии GPON. И в том же году оператор запустил новый масштабный проект — модернизацию сети. Работы начались сразу в восьми районах: Невском, Приморском, Красносельском, Колпинском, Василеостровском, Красногвардейском, Фрунзенском и в Кронштадтском.
К 2022 году в Петербурге уже 1,6 млн семей получили доступ к технологии GPON. И в том же году оператор запустил новый масштабный проект — модернизацию сети. Работы начались сразу в восьми районах: Невском, Приморском, Красносельском, Колпинском, Василеостровском, Красногвардейском, Фрунзенском и в Кронштадтском.
Несмотря на доступность GPON, значительная часть петербуржцев все еще использует широкополосный доступ в интернет через телефонные и антенные кабели из меди, проложенные в 1970–90-х годах. Технологии прошлых лет уже мало соответствуют современным цифровым запросам. К примеру, ADSL не позволяет получить скорость больше 24 Мбит/с. И максимальная цифра достигается лишь в том случае, если абонент живет рядом со станцией. В среднем же пользователю доступны 5–10 Мбит/с.
Апгрейдить медь не позволяют законы физики. Сверх того, она обладает неприятным набором уязвимостей.
Апгрейдить медь не позволяют законы физики. Сверх того, она обладает неприятным набором уязвимостей.
Минусы медных сетей
Их работа требует электропитания на транзитных узлах. Если свет выключается, — пропадает интернет.
Если рядом с кабелем есть источник электромагнитного излучения, возникают помехи.
Погодные условия влияют на параметры канала, что приводит к сбоям.
Медные кабели нередко воруют, чтобы сдать в пункт приема металла.
Интернет из светового дерева
GPON, или Gigabit Passive Optical Network, — это пассивная оптическая сеть с практически безграничной скоростью передачи данных (конкретный показатель зависит от тарифного плана). В ней используется не металлический провод, а, как понятно из названия, волоконно-оптический кабель. По нему идет свет, который, добравшись до абонентского терминала, преобразуется в электрический сигнал, понятный компьютерам и другим устройствам.
Кабель по специальному каналу тянут от станции оператора до жилого дома, заводят внутрь (чаще всего через подвал) и растягивают по этажам. Там устанавливают распределительные коробки, от которых кабель проводят в квартиры.
Кабель по специальному каналу тянут от станции оператора до жилого дома, заводят внутрь (чаще всего через подвал) и растягивают по этажам. Там устанавливают распределительные коробки, от которых кабель проводят в квартиры.
Ускориться за 60 минут
Чтобы подключить интернет по новой технологии, нужно для начала проверить на сайте «Ростелекома», проведена ли сеть GPON к вашему дому. Затем выбрать подходящий тариф и заполнить онлайн-заявку, указав в ней адрес и контактные данные. С вами свяжется менеджер, чтобы уточнить удобный день и время. Посещать офис для заключения договора не нужно: монтажник привезет документы, которые вы сможете заполнить на месте.
В среднем инсталляция занимает от 30 минут до часа. В квартиру протягивается тоненький оптический кабель, который вставляется в терминал оптической сети (Optical Network Terminal, сокращенно — ONT). К нему подключаются все нуждающиеся в интернете устройства: компьютеры, ноутбуки, телевизоры, смартфоны, умные устройства и т.д. — через провод или сеть Wi-Fi.
В дальнейшем оператор удаленно обслуживает терминал. От пользователя требуется лишь беречь волоконно-оптический кабель: следить, чтобы он не перегибался и не попадался на зуб домашним животным.
5 плюсов GPON
01
Очень быстрый интернет
Технология позволяет получить скорость до 1 Гбит/с. А при модернизации оборудования — еще больше!
02
Пассивная сеть
Между станцией оператора и роутером абонента нет коммутаторов и переключателей, которым для работы нужна электроэнергия. Поэтому GPON не падает во время отключений и менее подвержен поломкам.
03
Повышенная надежность
Волоконно-оптический кабель прокладывают глубоко под землей в специальных каналах. Это защищает его от капризов погоды и других факторов, способных влиять на качество связи. Кроме того, в отличие от меди, оптоволокно хорошо защищено от помех, которые могут создавать линии электропередач или грозы.
04
Много доступных сервисов
Через один волоконно-оптический кабель можно получить не только интернет, но и телефонную связь, IP-телевидение, умный дом и видеонаблюдение и т.д.
05
Легкий апгрейд
В мире уже начинает распространяться следующий стандарт технологии — 10G-PON, обеспечивающий скорость связи до 10 Гбит/с. В Петербурге пилотный проект 10G-PON был запущен в 2023 году.
1,6 млн
Цифровая инфраструктура «Ростелекома» охватывает 1,6 млн домохозяйств в Петербурге
1000
Почти 1000 км новых волоконно-оптических линий связи проложил «Ростелеком» в 2022 году в Петербурге и Ленобласти
1300
За 2022 год около 1300 многоквартирных домов в Петербурге были подключены к волоконно-оптической сети, предоставляющей интернет по технологии GPON
1 млрд
В рамках трехлетней программы по модернизации сети «Ростелеком» планирует инвестировать в развитие Петербурга 1 млрд рублей
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Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Соня Осколкина
Фотографии предоставлены ПАО «Ростелеком»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Соня Осколкина
Фотографии предоставлены ПАО «Ростелеком»
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