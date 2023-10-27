Вот уже больше 15 лет в нашем городе идет невидимая стройка. Глубоко под землей в специальных кабель-каналах разрастается волоконно-оптическая сеть, доставляющая в петербургские дома интернет по технологии GPON. И если в далеком 2008-м высокоскоростная связь была приятным бонусом, то сегодня без нее не обойтись. И вот почему.
Попробуйте подсчитать, сколько в вашей жизни устройств, которым нужен быстрый интернет. Вряд ли одно или даже два. А если провести инвентаризацию в масштабах семьи? Чтобы оценить размах нынешней персональной цифровизации, мы собрали самые популярные девайсы и гаджеты в одной комнате. Кликайте и проверяйте, есть ли в вашей жизни эти «поедатели трафика».
Свет, несущий интернет
Как работает оптическая технология связи в Петербурге
Игровой компьютер для охоты на зомби и путешествий по фантастическим мирам. Нуждается в максимально низком пинге и интернете, который не пропадет ни на секунду.
Любимый рабочий ноутбук для удаленки со всеми нужными программами и, конечно же, окошком видеоконференции — куда же без него.
Большой экран для «посещения» онлайн-кинотеатров и просмотра цифрового ТВ. С такой диагональю качество фильмов и сериалов должно быть на уровне HD и 4K, иначе все удовольствие насмарку.
Умные лампочки, легко меняющие атмосферу в доме. Утром светят ярче, чтобы легче просыпалось. Рабочим вечером — спокойнее, ведь к концу дня глазам нужен отдых. Для домашнего кинотеатра создадут приятный полумрак.
Умная колонка с голосовым помощником, который и музыку включит, и прогноз погоды сообщит, и ребенку сказку прочитает.
Смартфон. Или даже два. Нет, погодите, три. В наши дни их количество обычно равняется числу членов семьи, которые, вернувшись домой, охотно переключатся с мобильного интернета на Wi-Fi.
Камера видеонаблюдения, позволяющая из офиса или даже из отпуска проверить, все ли дома в порядке.
Медь уходит в прошлое
Строить сеть по технологии GPON в Петербурге компания «Северо-Западный Телеком» (ныне «Ростелеком») начала в 2008 году, тогда же к оптоволокну подключили первую квартиру. Так наш город стал стартовой площадкой для ускорения интернета по всей стране. 

К 2022 году в Петербурге уже 1,6 млн семей получили доступ к технологии GPON. И в том же году оператор запустил новый масштабный проект — модернизацию сети. Работы начались сразу в восьми районах: Невском, Приморском, Красносельском, Колпинском, Василеостровском, Красногвардейском, Фрунзенском и в Кронштадтском.
Несмотря на доступность GPON, значительная часть петербуржцев все еще использует широкополосный доступ в интернет через телефонные и антенные кабели из меди, проложенные в 1970–90-х годах. Технологии прошлых лет уже мало соответствуют современным цифровым запросам. К примеру, ADSL не позволяет получить скорость больше 24 Мбит/с. И максимальная цифра достигается лишь в том случае, если абонент живет рядом со станцией. В среднем же пользователю доступны 5–10 Мбит/с.

Апгрейдить медь не позволяют законы физики. Сверх того, она обладает неприятным набором уязвимостей.
Минусы медных сетей
Их работа требует электропитания на транзитных узлах. Если свет выключается, — пропадает интернет.
Если рядом с кабелем есть источник электромагнитного излучения, возникают помехи.
Погодные условия влияют на параметры канала, что приводит к сбоям.
Медные кабели нередко воруют, чтобы сдать в пункт приема металла.
Интернет из светового дерева
GPON, или Gigabit Passive Optical Network, — это пассивная оптическая сеть с практически безграничной скоростью передачи данных (конкретный показатель зависит от тарифного плана). В ней используется не металлический провод, а, как понятно из названия, волоконно-оптический кабель. По нему идет свет, который, добравшись до абонентского терминала, преобразуется в электрический сигнал, понятный компьютерам и другим устройствам.

Кабель по специальному каналу тянут от станции оператора до жилого дома, заводят внутрь (чаще всего через подвал) и растягивают по этажам. Там устанавливают распределительные коробки, от которых кабель проводят в квартиры.
Ускориться за 60 минут
Чтобы подключить интернет по новой технологии, нужно для начала проверить на сайте «Ростелекома», проведена ли сеть GPON к вашему дому. Затем выбрать подходящий тариф и заполнить онлайн-заявку, указав в ней адрес и контактные данные. С вами свяжется менеджер, чтобы уточнить удобный день и время. Посещать офис для заключения договора не нужно: монтажник привезет документы, которые вы сможете заполнить на месте.
В среднем инсталляция занимает от 30 минут до часа. В квартиру протягивается тоненький оптический кабель, который вставляется в терминал оптической сети (Optical Network Terminal, сокращенно — ONT). К нему подключаются все нуждающиеся в интернете устройства: компьютеры, ноутбуки, телевизоры, смартфоны, умные устройства и т.д. — через провод или сеть Wi-Fi.
В дальнейшем оператор удаленно обслуживает терминал. От пользователя требуется лишь беречь волоконно-оптический кабель: следить, чтобы он не перегибался и не попадался на зуб домашним животным.
5 плюсов GPON
01
Очень быстрый интернет
Технология позволяет получить скорость до 1 Гбит/с. А при модернизации оборудования — еще больше!
02
Пассивная сеть
Между станцией оператора и роутером абонента нет коммутаторов и переключателей, которым для работы нужна электроэнергия. Поэтому GPON не падает во время отключений и менее подвержен поломкам.
03
Повышенная надежность
Волоконно-оптический кабель прокладывают глубоко под землей в специальных каналах. Это защищает его от капризов погоды и других факторов, способных влиять на качество связи. Кроме того, в отличие от меди, оптоволокно хорошо защищено от помех, которые могут создавать линии электропередач или грозы.
04
Много доступных сервисов
Через один волоконно-оптический кабель можно получить не только интернет, но и телефонную связь, IP-телевидение, умный дом и видеонаблюдение и т.д.
05
Легкий апгрейд
В мире уже начинает распространяться следующий стандарт технологии — 10G-PON, обеспечивающий скорость связи до 10 Гбит/с. В Петербурге пилотный проект 10G-PON был запущен в 2023 году.
1,6 млн
Цифровая инфраструктура «Ростелекома» охватывает 1,6 млн домохозяйств в Петербурге
1000
Почти 1000 км новых волоконно-оптических линий связи проложил «Ростелеком» в 2022 году в Петербурге и Ленобласти
1300
За 2022 год около 1300 многоквартирных домов в Петербурге были подключены к волоконно-оптической сети, предоставляющей интернет по технологии GPON
1 млрд
В рамках трехлетней программы по модернизации сети «Ростелеком» планирует инвестировать в развитие Петербурга 1 млрд рублей
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Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Соня Осколкина
Фотографии предоставлены ПАО «Ростелеком»

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