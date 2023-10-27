GPON, или Gigabit Passive Optical Network, — это пассивная оптическая сеть с практически безграничной скоростью передачи данных (конкретный показатель зависит от тарифного плана). В ней используется не металлический провод, а, как понятно из названия, волоконно-оптический кабель. По нему идет свет, который, добравшись до абонентского терминала, преобразуется в электрический сигнал, понятный компьютерам и другим устройствам.



Кабель по специальному каналу тянут от станции оператора до жилого дома, заводят внутрь (чаще всего через подвал) и растягивают по этажам. Там устанавливают распределительные коробки, от которых кабель проводят в квартиры.