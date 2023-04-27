Опера была написана в 1911 году и посвящена наследнику Николая II, маленькому цесаревичу Алексею. Для современной постановки расширили партитуру, добавив музыку из других детских опер Цезаря Кюи, и сделали актуальную аранжировку. То, что получилось, — не иллюстрация известной сказки: волшебство рождается на глазах у публики. «Я уверен, что детям очень интересно наблюдать, как один сказочный персонаж превращается в другой. Ведь это и есть театр для детей», — убежден художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Александров.

