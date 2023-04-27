Поход на детский спектакль в «Санктъ-Петербургъ Опера» на Галерной улице, 33 — отличный способ провести время с ребенком.
Вместо мультфильмов
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Роскошный особняк
Пирожные в буфете
Короткие отделения
Любимый сюжет
Яркие костюмы
Отличная музыка
Известная детская сказка в исполнении Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера». Для юной аудитории режиссер Юрий Александров вернул на театральную сцену оперу Цезаря Кюи, написанную в 1912 году. Автор очень трепетно отнесся к постановке — может быть, даже серьезнее, чем ко взрослому спектаклю. В течение двух актов ни детям, ни родителям не придется скучать.
Опера «Кот в сапогах»
Посмотрите лучшие моменты спектакля
Опера была написана в 1911 году и посвящена наследнику Николая II, маленькому цесаревичу Алексею. Для современной постановки расширили партитуру, добавив музыку из других детских опер Цезаря Кюи, и сделали актуальную аранжировку. То, что получилось, — не иллюстрация известной сказки: волшебство рождается на глазах у публики. «Я уверен, что детям очень интересно наблюдать, как один сказочный персонаж превращается в другой. Ведь это и есть театр для детей», — убежден художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Александров.
Опера «Красная шапочка»
Посмотрите лучшие моменты спектакля
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