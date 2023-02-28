Кто чаще всего прибегает к операции?

1

На увеличение полового члена сегодня решается все больше мужчин. У каждого своя предыстория и мотивы. Около 70% пациентов — холостяки, 30% — состоят в браке.* В большинстве своем они относятся к среднему классу, занимаются спортом и следят за собой.

2

К интимной пластике чаще всего прибегают мужчины с сильными комплексами по поводу габаритов пениса. Это как раз тот самый случай, когда «размер» реально мешает человеку жить полноценной жизнью: строить отношения, заниматься любовью, ходить в баню или банально использовать общие раздевалки. Другая группа пациентов — мужчины с микропенией, то есть аномально маленькой длиной полового члена: менее шести сантиметров в эрегированном состоянии.

3

Третья группа — самая необычная: актеры фильмов для взрослых. Они решаются на операцию ради прокачки профессиональных навыков. Интимная пластика действительно пользуется популярностью среди работников этой сферы, отмечают в медицинском центре «СМ-Клиника».

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