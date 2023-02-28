Впечатлять в постели — большинство мужчин не отказались бы от такого пункта в списке своих достижений. Но что делать, если обрести необходимую для этого уверенность мешает недовольство размерами полового органа? Тут на помощь может прийти интимная пластика. Кто чаще всего прибегает к подобным операциям и возможно ли увеличить пенис без хирургического вмешательства — рассказал Евгений Вотяков, уролог-андролог со стажем более 22 лет, практикующий врач медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге.
Кто и зачем решается на операцию по увеличению члена
Размер имеет значение?
Зачастую — из-за недовольства внешним видом или габаритами «достоинства», которое провоцирует различные комплексы, проблемы в постели, сложности в общении с женщинами. В этом плане увеличение пениса мало отличается от других пластических операций. Если эстетическая проблема доставляет дискомфорт, но при этом медицина позволяет решить ее — почему бы не воспользоваться возможностью? Особенно если это добавит уверенности и повысит самооценку.
Почему вообще мужчины увеличивают член?
Хирургическое вмешательство может помочь и в ряде других случаев. Например, при некоторых врожденных аномалиях пениса и травмах.
Кто чаще всего прибегает к операции?
1
На увеличение полового члена сегодня решается все больше мужчин. У каждого своя предыстория и мотивы. Около 70% пациентов — холостяки, 30% — состоят в браке.* В большинстве своем они относятся к среднему классу, занимаются спортом и следят за собой.
2
К интимной пластике чаще всего прибегают мужчины с сильными комплексами по поводу габаритов пениса. Это как раз тот самый случай, когда «размер» реально мешает человеку жить полноценной жизнью: строить отношения, заниматься любовью, ходить в баню или банально использовать общие раздевалки. Другая группа пациентов — мужчины с микропенией, то есть аномально маленькой длиной полового члена: менее шести сантиметров в эрегированном состоянии.
3
Третья группа — самая необычная: актеры фильмов для взрослых. Они решаются на операцию ради прокачки профессиональных навыков. Интимная пластика действительно пользуется популярностью среди работников этой сферы, отмечают в медицинском центре «СМ-Клиника».
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Об увеличении члена часто задумываются люди с различными расстройствами психики, для которых операция мало что решает. Сколько бы сантиметров ни удалось прибавить, человек останется недоволен и будет стремиться к абстрактному идеалу. Таким пациентам врачи чаще всего отказывают.
Увеличение полового члена — невероятно коммерциализированная сфера. Интернет пестрит рекламой «чудодейственных» мазей, кремов, таблеток, специальных устройств для удлинения. Продавцы не стесняются сулить пациентам рекордные результаты. Порой доходит до очень смелых обещаний — по 5–7 сантиметров за месяц или пару недель. Мужчин такая перспектива, разумеется, радует. Вот только заканчиваются подобные истории всегда одинаково — нулевым эффектом и горьким разочарованием. При этом жаловаться на обман и недобросовестных производителей никто не спешит: тема слишком деликатная. В результате сфера продолжает работать, искать новых «жертв» и обещать «гарантированный результат».
Операция — единственный вариант? Неужели нет каких-то альтернатив?
Что в этом направлении предлагает сегодня медицина?
В отдельных случаях для коррекции внешнего вида пениса врачи используют другие способы. Например, если проблема заключается в ширине, можно попробовать филлеры. Инъекции специальных препаратов с гиалуроновой кислотой придают органу дополнительный объем и делают головку более «уверенной» и эстетичной. Иногда прибегают к липосакции лобка. Процедура подходит пациентам, чей член нормального размера, но как бы прячется в жировой складке на лобковой зоне. Обычно такое происходит из-за чрезмерной полноты или, наоборот, после резкого уменьшения веса.
Классическим способом удлинения пениса является лигаментотомия. Эта операция в среднем занимает 1–2 часа. Ее суть заключается в том, чтобы освободить из подкожно-жирового слоя скрытую внутреннюю часть пениса. В итоге его видимая длина увеличивается на 1–4 сантиметра. Конечный результат зависит от особенностей анатомии конкретного мужчины: размера поддерживающей связки, формы полового члена и т.д.
Лигаментотомия — относительно несложная операция, однако она требует внимательного подхода и опытных рук. В среднем ее стоимость в Санкт-Петербурге колеблется в диапазоне от 130 до 150 тыс. рублей. При планировании вмешательства необходимо учитывать опыт и квалификацию хирурга. Также важно помнить: как и любая другая операция, изменение размеров пениса требует контроля анестезиолога. Такой специалист обязательно должен быть в штате лечебного учреждения. И, разумеется, стоит обращать внимание на уровень клиники в целом, ее оснащение и репутацию.
Сколько стоит увеличение члена? На что обратить внимание при выборе клиники?
Записаться на бесплатную консультацию уролога-андролога Евгения Вотякова по поводу увеличения полового органа можно здесь.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Необходима консультация специалиста
*По данным медицинского центра «СМ-Клиника»
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Автор: Мария Семенова
Фото: ООО «Меди ком»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
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Редактор/корректор: Елена Виноградова
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Реклама, ООО «Меди ком»
Лицензия №ЛО41-01148-78/00571950 от 16 июля 2019 года
ООО «Меди Проф», лицензия №Л041-01148-78/00328419 от 22 сентября 2020 года
ООО «Меди Лен», лицензия №Л041-01148-78/00355115 от 22 июля 2020 года
Автор: Мария Семенова
Фото: ООО «Меди ком»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Координатор: Елена Рожнова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Дизайн: Соня Осколкина
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