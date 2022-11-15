Жителям отечественных новостроек нередко приходится объединяться, чтобы решать практические задачи: озеленить двор, организовать парковку, купить мебель в подъезд. А превратиться из соратников в друзей им помогает общение в соседских центрах — традиция, зародившаяся в новых кварталах Петербурга. Надо сказать, что появилась она не стихийно: девелопер «Ленстройтрест» целенаправленно создает локальные сообщества в жилых комплексах «Янила» и «Юттери».*



Под соседский центр отводят квартиру на первом этаже. Здесь оборудован коворкинг с кухонным уголком и большим столом. Сюда приходят, чтобы поработать, устроить чаепитие или сыграть в настолку. Тут же — шкафы с детскими книгами, которые пользуются популярностью среди родителей. В отдельной просторной комнате с зеркальной стеной занимаются йогой, танцами, единоборствами. Здесь размещен проектор с экраном — устраивают и киносеансы.



Время от времени в центре проходят лекции, причем читают их сами жильцы. Представители интересных профессий рассказывают о своей работе: уже успели выступить пилот, нефтяник, радиоведущий, врач.



Узнав друг друга получше, соседи самостоятельно объединяются в группы по интересам. Так образуются кружки книголюбов, сообщества садоводов, спортивные команды. «Ленстройтрест», кстати, регулярно проводит турниры по футболу и волейболу, в которых участвуют не только жители кварталов, но и сотрудники управляющих компаний и самого застройщика.



Для детей девелопер организует интересные развивающие программы. Например, маленькие жители ЖК «Янила» могут осваивать фотодело или актерское мастерство. А в «Школе добрососедства» они в течение трех месяцев изучают урбанистику, архитектуру и устройство городской среды.

