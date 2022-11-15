Чего мы ждем от человека, с которым делим лестничную площадку, дом или квартал? Тишины — по вечерам и выходным, помощи — по просьбе, вежливости — всегда. Эти пожелания, пожалуй, актуальны в любом уголке мира. Но есть у отношений с соседями и национальные особенности. Читайте о них в нашем материале и решайте, какие заслуживают широкого применения, а каким лучше остаться местной экзотикой.
Близкие люди
Изучаем соседские традиции разных стран
Япония
Здравствуйте, я ваш сосед
Переехав в многоквартирный дом, японец обязательно представится тем, кто живет слева и справа от него, а также сверху и снизу. При этом налаживание отношений с соседями из квартиры, расположенной прямо под вами, считается самым важным.
Знакомиться идут либо сразу, либо в течение нескольких дней после переезда. По возможности берут с собой кого-то из членов семьи — видимо, для большей уважительности. Разговор не затягивают: называют себя, указывают расположение квартиры, выражают надежду на хорошие отношения в будущем. При необходимости предупреждают о наличии детей или домашних животных, которые могут шуметь. Принято вручать соседу небольшой подарок: печенье, сладости или что-то практичное вроде набора полотенец. Согласно традициям японской вежливости, презент передают двумя руками — использование только одной считается грубостью. Если после нескольких попыток нанести личный визит кого-то из жильцов застать не удается, допустимо написать приветственное послание и опустить его в почтовый ящик.
В целом обитатели японских многоэтажек стараются жить дружно и склонны к самоорганизации: текущие вопросы решают в домовом комитете, проводят общие собрания. Если дело происходит в регионе, где часто случаются землетрясения, соседи поддерживают друг друга во время подземного толчка — выносят во двор вещи, устраивают импровизированное барбекю.
Знакомиться идут либо сразу, либо в течение нескольких дней после переезда. По возможности берут с собой кого-то из членов семьи — видимо, для большей уважительности. Разговор не затягивают: называют себя, указывают расположение квартиры, выражают надежду на хорошие отношения в будущем. При необходимости предупреждают о наличии детей или домашних животных, которые могут шуметь. Принято вручать соседу небольшой подарок: печенье, сладости или что-то практичное вроде набора полотенец. Согласно традициям японской вежливости, презент передают двумя руками — использование только одной считается грубостью. Если после нескольких попыток нанести личный визит кого-то из жильцов застать не удается, допустимо написать приветственное послание и опустить его в почтовый ящик.
В целом обитатели японских многоэтажек стараются жить дружно и склонны к самоорганизации: текущие вопросы решают в домовом комитете, проводят общие собрания. Если дело происходит в регионе, где часто случаются землетрясения, соседи поддерживают друг друга во время подземного толчка — выносят во двор вещи, устраивают импровизированное барбекю.
Норвегия
Все на дюгнат!
В отношениях с соседями этим словом обозначается совместный добровольный труд на благо пространств общего пользования. Скандинавские субботники проходят несколько раз в год. Коллективными усилиями можно залить каток или построить горку во дворе, прибраться в кладовых, покрасить забор, посадить цветы, прополоть газон. В процессе жители дома, которые до сих пор не общались, находят общий язык и темы для разговора. Завершается мероприятие трапезой на свежем воздухе — чаепитием или гриль-вечеринкой.
Во время пандемии дюгнад включает посильную взаимопомощь: принести продукты пожилому соседу, посидеть с чужими детьми, организовать доставку из ближайшей аптеки или даже поддержать деньгами тех, кто остался без зарплаты.
Норвежцы не слишком охотно завязывают близкую дружбу, но всегда готовы оказать несложную услугу: например, полить цветы уехавших на время соседей или получить за них почту. О запланированных вечеринках предупреждают объявлением. В нем пишут, на какое время намечается веселье и благодарят за понимание.
Во время пандемии дюгнад включает посильную взаимопомощь: принести продукты пожилому соседу, посидеть с чужими детьми, организовать доставку из ближайшей аптеки или даже поддержать деньгами тех, кто остался без зарплаты.
Норвежцы не слишком охотно завязывают близкую дружбу, но всегда готовы оказать несложную услугу: например, полить цветы уехавших на время соседей или получить за них почту. О запланированных вечеринках предупреждают объявлением. В нем пишут, на какое время намечается веселье и благодарят за понимание.
Россия
Встречаемся в соседском центре
Жителям отечественных новостроек нередко приходится объединяться, чтобы решать практические задачи: озеленить двор, организовать парковку, купить мебель в подъезд. А превратиться из соратников в друзей им помогает общение в соседских центрах — традиция, зародившаяся в новых кварталах Петербурга. Надо сказать, что появилась она не стихийно: девелопер «Ленстройтрест» целенаправленно создает локальные сообщества в жилых комплексах «Янила» и «Юттери».*
Под соседский центр отводят квартиру на первом этаже. Здесь оборудован коворкинг с кухонным уголком и большим столом. Сюда приходят, чтобы поработать, устроить чаепитие или сыграть в настолку. Тут же — шкафы с детскими книгами, которые пользуются популярностью среди родителей. В отдельной просторной комнате с зеркальной стеной занимаются йогой, танцами, единоборствами. Здесь размещен проектор с экраном — устраивают и киносеансы.
Время от времени в центре проходят лекции, причем читают их сами жильцы. Представители интересных профессий рассказывают о своей работе: уже успели выступить пилот, нефтяник, радиоведущий, врач.
Узнав друг друга получше, соседи самостоятельно объединяются в группы по интересам. Так образуются кружки книголюбов, сообщества садоводов, спортивные команды. «Ленстройтрест», кстати, регулярно проводит турниры по футболу и волейболу, в которых участвуют не только жители кварталов, но и сотрудники управляющих компаний и самого застройщика.
Для детей девелопер организует интересные развивающие программы. Например, маленькие жители ЖК «Янила» могут осваивать фотодело или актерское мастерство. А в «Школе добрососедства» они в течение трех месяцев изучают урбанистику, архитектуру и устройство городской среды.
Под соседский центр отводят квартиру на первом этаже. Здесь оборудован коворкинг с кухонным уголком и большим столом. Сюда приходят, чтобы поработать, устроить чаепитие или сыграть в настолку. Тут же — шкафы с детскими книгами, которые пользуются популярностью среди родителей. В отдельной просторной комнате с зеркальной стеной занимаются йогой, танцами, единоборствами. Здесь размещен проектор с экраном — устраивают и киносеансы.
Время от времени в центре проходят лекции, причем читают их сами жильцы. Представители интересных профессий рассказывают о своей работе: уже успели выступить пилот, нефтяник, радиоведущий, врач.
Узнав друг друга получше, соседи самостоятельно объединяются в группы по интересам. Так образуются кружки книголюбов, сообщества садоводов, спортивные команды. «Ленстройтрест», кстати, регулярно проводит турниры по футболу и волейболу, в которых участвуют не только жители кварталов, но и сотрудники управляющих компаний и самого застройщика.
Для детей девелопер организует интересные развивающие программы. Например, маленькие жители ЖК «Янила» могут осваивать фотодело или актерское мастерство. А в «Школе добрососедства» они в течение трех месяцев изучают урбанистику, архитектуру и устройство городской среды.
Зачем застройщику дружба между соседями?
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В компании «Ленстройтрест» уверены: дружное соседское сообщество — важный элемент комфортной жилой среды. Людям нужны не только квадратные метры, инфраструктура и благоустройство, но и атмосфера спокойствия и уверенности, которая как раз и создается благодаря позитивному общению. Практика показывает: хорошие соседи бережнее относятся к своему кварталу и часто помогают развитию территории. Для девелопера это означает, что после завершения строительства новый жилой комплекс станет отличной визитной карточкой, которая поддержит осуществление будущих проектов.
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Зачем застройщику дружба между соседями?
В компании «Ленстройтрест» уверены: дружное соседское сообщество — важный элемент комфортной жилой среды. Людям нужны не только квадратные метры, инфраструктура и благоустройство, но и атмосфера спокойствия и уверенности, которая как раз и создается благодаря позитивному общению. Практика показывает: хорошие соседи бережнее относятся к своему кварталу и часто помогают развитию территории. Для девелопера это означает, что после завершения строительства новый жилой комплекс станет отличной визитной карточкой, которая поддержит осуществление будущих проектов.
Наведите курсор на иконку, чтобы узнать ответ на вопрос
Франция
Сам себе ландшафтный дизайнер
В Лилле и Париже городские власти с 1990-х поощряют создание общественных садов. Они выделяют огороженные участки земли с водоснабжением, а люди, живущие рядом, устраивают там клумбы с цветами и овощные грядки, ставят столы, стулья и тенты, защищающие от солнца. Такие зеленые пространства собирают вместе соседей, которые, скорее всего, не стали бы общаться без специального повода. Представители разных поколений, народов, социальных групп делятся опытом, обмениваются растениями, устраивают концерты, вечеринки и даже импровизированные дебаты.
Горожане, не склонные к земледелию, могут просто прогуливаться по дорожкам и любоваться результатами чужого труда: несмотря на ограду, вход свободный. Общественные сады нередко становятся частью социальных и образовательных программ, сюда приходят дети из окрестных школ и люди, которым общение с природой помогает сохранять психологическое равновесие в шумном мегаполисе.
Горожане, не склонные к земледелию, могут просто прогуливаться по дорожкам и любоваться результатами чужого труда: несмотря на ограду, вход свободный. Общественные сады нередко становятся частью социальных и образовательных программ, сюда приходят дети из окрестных школ и люди, которым общение с природой помогает сохранять психологическое равновесие в шумном мегаполисе.
Австралия
Соль не нужна, машина пригодится
Соседи здесь достаточно общительные. К новоселам могут прийти без приглашения, зато с приветственным пирогом — и предложить выпить чаю. Примерно раз в месяц ходят друг к другу в гости, обычно на субботний обед. Охотно собираются компаниями ради просмотра футбольных матчей у того, кто подписан на спортивный канал.
Австралийцы вряд ли пойдут к соседу за солью, однако, если отношения сложились хорошие, вполне могут попросить одолжить им... автомобиль или прицеп. Благодарить будут по принципу «услуга за услугу» или напитком, которому отдает предпочтение хозяин транспортного средства.
К шумным вечеринкам, по крайней мере в частном секторе, относятся с пониманием. Полицию вызывать не станут и не отправятся к хозяевам праздника, чтобы лично выразить свое возмущение. Такие мероприятия считаются личным делом — вмешиваться тут не принято. В некоторых случаях, но далеко не всегда, до начала гуляния соседям в почтовый ящик кладут письмо, где обозначают время вечеринки и извиняются за предстоящее беспокойство.
Австралийцы вряд ли пойдут к соседу за солью, однако, если отношения сложились хорошие, вполне могут попросить одолжить им... автомобиль или прицеп. Благодарить будут по принципу «услуга за услугу» или напитком, которому отдает предпочтение хозяин транспортного средства.
К шумным вечеринкам, по крайней мере в частном секторе, относятся с пониманием. Полицию вызывать не станут и не отправятся к хозяевам праздника, чтобы лично выразить свое возмущение. Такие мероприятия считаются личным делом — вмешиваться тут не принято. В некоторых случаях, но далеко не всегда, до начала гуляния соседям в почтовый ящик кладут письмо, где обозначают время вечеринки и извиняются за предстоящее беспокойство.
Соседские разговоры
Наши родственники, друзья и коллеги поделились рассказами о том, как в разных странах строится общение с людьми, живущими рядом. А вы готовы вместе с соседом пить кофе по утрам? Или выжимать виноградный сок?
Финские соседи приносили нам подарки на Рождество — конфеты и открытки.
Моя подруга живет в Сербии. Однажды она со страшным грохотом сломала шкаф. Уже через минуту к ней пришел сосед — ругаться из-за шума, а в итоге починил шкаф.
С большинством чешских соседей мы только здороваемся. Немного общаемся с соседом из Армении, который живет на нашем этаже, так как он говорит по-русски. Однажды одолжили у него отвертку. Думаю, когда проведем тут больше времени, познакомимся со всеми получше.
Во время локдауна в Шанхае соседи угощали едой, делились продуктами, батарейками, туалетной бумагой — помогали, чем могли. Одной девочке даже сантехнику починили: нашелся человек, который в этом разбирался. Сосед, работающий в правительстве Шанхая, дал мне однажды пропуск — погулять ночью по пустому городу. В общем, мои соседи молодцы, просто огонь.
Мы с соседями в белорусской Орше хорошо общаемся. Ходим в гости, иногда отмечаем что-то вместе, цветы на сохранение оставляем.
В Армении часто по утрам заходят к соседям на кофе, даже в будни перед работой. Бывает, что кого-то за одно утро сразу несколько человек навещают — такая традиция.
В Тбилиси соседи в сезон сбора винограда объединяются, покупают несколько сотен килограммов и делают из него разные напитки.
Полюстровский ключ впервые заметили еще лейб-медики Петра I в 1718 году. Говорят, сам император пил целебную воду. Однако лишь в 1838 году предприимчивый аптекарь Фишер арендовал родник и сделал лечение организованным: пациенты не только пили минералку, но и принимали теплые и холодные ванны в специально построенном помещении. С 1842 года заведением руководил доктор Каан, а в 1950-х — доктор Бейер.
В 1855 году дачу унаследовал сын графа — Григорий Кушелева-Безбородко. Он учредил экономическую контору для управления курортом, «слоган» которого гласил: «В Полюстрово — на воды и развлечения!»
Теперь здесь не только поправляли здоровье, но и веселились. Для отдыхающих устраивали праздники, балы, концерты и фейерверки. В эпоху расцвета курортного Полюстрова здесь побывали Репин, Кустодиев, Чайковский, Мусоргский. Заезжал даже Дюма-отец, которого граф пригласил в путешествие по России и принимал в своей загородной резиденции.
В 1868 году в усадьбе случился пожар, уничтоживший часть построек и ставший началом упадка. Через пару лет владение перешло к сестре графа, которая решила продавать землю участками — под дачи и фабрики. В 1886–1898 годах Полюстровскими источниками управляло Бюро исследований почвы горного инженера Сигизмунда Войслава. На территории пробурили скважину, дававшую до 20 тыс. ведер воды в сутки, — она постепенно и стала основным поставщиком минералки. В конце века участок купил князь Семен Абамелек-Лазарев. Аристократ-предприниматель специализировался в основном на металлургии и добыче угля, однако оздоровительный бизнес показался ему привлекательным. Он стал разливать минеральную воду «Полюстрово» в бутылки и продавать в России и за рубежом.
В 1855 году дачу унаследовал сын графа — Григорий Кушелева-Безбородко. Он учредил экономическую контору для управления курортом, «слоган» которого гласил: «В Полюстрово — на воды и развлечения!»
Теперь здесь не только поправляли здоровье, но и веселились. Для отдыхающих устраивали праздники, балы, концерты и фейерверки. В эпоху расцвета курортного Полюстрова здесь побывали Репин, Кустодиев, Чайковский, Мусоргский. Заезжал даже Дюма-отец, которого граф пригласил в путешествие по России и принимал в своей загородной резиденции.
В 1868 году в усадьбе случился пожар, уничтоживший часть построек и ставший началом упадка. Через пару лет владение перешло к сестре графа, которая решила продавать землю участками — под дачи и фабрики. В 1886–1898 годах Полюстровскими источниками управляло Бюро исследований почвы горного инженера Сигизмунда Войслава. На территории пробурили скважину, дававшую до 20 тыс. ведер воды в сутки, — она постепенно и стала основным поставщиком минералки. В конце века участок купил князь Семен Абамелек-Лазарев. Аристократ-предприниматель специализировался в основном на металлургии и добыче угля, однако оздоровительный бизнес показался ему привлекательным. Он стал разливать минеральную воду «Полюстрово» в бутылки и продавать в России и за рубежом.
*ЖК «Янила» — застройщик ООО «Специализированной застройщик ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте нашдом.рф
ЖК «Юттери» — застройщик ООО «ЛСТ Проджект», проектная декларация на сайте нашдом.рф
Реклама, ООО "Специализированный Застройщик «Управляющая Компания "ПетроКомИнвест", ГК «Ленстройтрест»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
Другие источники иллюстраций: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
ЖК «Юттери» — застройщик ООО «ЛСТ Проджект», проектная декларация на сайте нашдом.рф
Реклама, ООО "Специализированный Застройщик «Управляющая Компания "ПетроКомИнвест", ГК «Ленстройтрест»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
Другие источники иллюстраций: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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