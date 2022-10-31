Двигаясь от терминала к автозаправке, водители бензовозов должны следовать строгим правилам, гарантирующим, что они не смогут слить часть топлива или что-то в него добавить. Они едут по особым заранее утвержденным маршрутам и не имеют права останавливаться.



Топливо, хранящееся на АЗС «Татнефть», не остается без присмотра. Как минимум раз в год каждая из автозаправок компании проходит контрольные испытания. Сотрудники лаборатории приезжают, производят отбор проб всех видов топлива из заправочных пистолетов и запрашивают соответствующие паспорта. Количество характеристик, которые проверяют в этом случае, определяет компания «Татнефть». Обычно их меньше, чем в длинном паспортном списке, но значительно больше, чем при экспресс-анализе.

