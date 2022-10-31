С низовий Камы на берега Невы
Как в Петербург приезжает бензин из Татарстана
Чтобы добраться до заправок «Татнефть» и в итоге попасть в наши бензобаки, приволжское топливо проделывает долгий путь. Мы решили проследить за этим путешествием и разобраться, почему автомобилисты доверяют этому производителю.
Завод «ТАНЕКО»: первый постсоветский
«Татарстанский нефтяной комплекс» в Нижнекамске заработал в 2011 году. Он стал первым в стране масштабным производством по переработке нефти, построенным с нуля уже после распада СССР. Для его создания многому пришлось учиться заново, а кое-что понадобилось изобрести. В ходе строительства завода разработали и внедрили более 25 новых типов оборудования, электроники и автоматики. Производство колонн гидрокрекинга, которые в те годы было принято закупать за рубежом, наладили «с нуля» на Ижорских заводах.
Сегодня «ТАНЕКО» выпускает около 30 видов продукции — в том числе бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98, TANECO–100 и дизельное топливо TANECO ЕВРО-6.
Нижнекамск — промышленный кластер на левом берегу Камы, включающий более 40 предприятий. Первые строители-комсомольцы приехали сюда на санно-тракторного поезде в 1960 году. Через шесть лет основанный им поселок стал городом, еще через два года — здесь жили 30 тыс. человек. От колышка, вбитого в землю, до выпущенной продукции прошло всего 6,5 лет — у проекта недаром был официальный статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Александра Пахмутова и Николай Добронравов даже посвятил Нижнекамску песню под названием «Смелость города берет».
Более 90 млн тонн нефтесырья прошло через «ТАНЕКО» с 2011 по 2021 год
В течение года комплекс способен переработать 16,3 млн тонн нефти, глубина переработки — 99%
85% продукции завода составляют светлые нефтепродукты — бензины, дизели, керосины и т.д.
За год «ТАНЕКО» может произвести 1,6 млн тонн бензина и 5,8 млн тонн дизтоплива «Eвро-6»
А что у вас в цистернах?
Автомобильное топливо едет из Татарстана в Ленобласть на поезде. Дорога занимает около 6 дней. На старте состав, перемещающий 4000 тонн нефтепродуктов, включает 60 вагонов. В пути от него постепенно отсоединяются группы цистерн, направляющиеся в разные регионы присутствия АЗС «Татнефть». Для Ленобласти обычно предназначены 6–7 из них. Предлагаем заглянуть внутрь и выяснить, что же там.
Дизель «ТАНЕКО» с цетановым числом не менее 52
Бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98
Отличается низким содержанием серы — не более 5 мг/кг при норме до 10 мг/кг для стандарта «Евро-5» и Технического регламента Таможенного союза. Это уменьшает коррозию и износ двигателя, а также содержание соединений серы в выхлопных газах.
Доля полициклических ароматических углеводородов снижена на 4% по сравнению с требованиями «Евро-5» и Технического регламента Таможенного союза. В результате дизель полнее сгорает, а внутри двигателя образуется меньше отложений.
Улучшенные показатели позволяют уменьшить нагар в двигателе и содержание вредных веществ в выхлопе.
Доля олефиновых углеводородов снижена на 4% по сравнению с требованиями «Евро-5» и Технического регламента Таможенного союза.
Содержание серы — не более 5 мг/кг, то есть в два раза меньше, чем требует стандарт «Евро-5».
Терминал Бронка: из вагонов в бензовозы
Комплекс, где хранится бензин «ТАНЕКО», расположен в Ломоносове, на южном берегу Финского залива. Компактным терминалом, построенным в 1999 году по финским стандартам, управляет северо-западное подразделение компании «Татнефть». Его главная задача — непрерывно пополнять запас топлива на АЗС.
Состав, везущий бензин и дизель, прибывает на станцию Бронка. Затем вагоны ставят на железнодорожную эстакаду, которая на языке профессионалов называется «участок слива-нАлива». Здесь одновременно могут разгружаться 14 цистерн. Их содержимое перекачивают в резервуары-башни, из которых топливо будет разливаться по бензовозам.
Состав, везущий бензин и дизель, прибывает на станцию Бронка. Затем вагоны ставят на железнодорожную эстакаду, которая на языке профессионалов называется «участок слива-нАлива». Здесь одновременно могут разгружаться 14 цистерн. Их содержимое перекачивают в резервуары-башни, из которых топливо будет разливаться по бензовозам.
Независимая лаборатория: входной контроль
Топливо, которое разливается по бензобакам на АЗС «Татнефть», проходит три проверки. Первая — входной контроль качества.
Сначала инспектора лаборатории «СЖС Восток Лимитед», которая входит в группу SGS, поднимаются на вагоны и измеряют высоту налива с помощью специальной алюминиевой линейки — метрштока. Зная высоту, температуру и плотность горючего, можно вычислить его массу. Метршток смазан особой пастой. Она окрашивается в розовый цвет, если в содержимом цистерны присутствует вода.
Сначала инспектора лаборатории «СЖС Восток Лимитед», которая входит в группу SGS, поднимаются на вагоны и измеряют высоту налива с помощью специальной алюминиевой линейки — метрштока. Зная высоту, температуру и плотность горючего, можно вычислить его массу. Метршток смазан особой пастой. Она окрашивается в розовый цвет, если в содержимом цистерны присутствует вода.
Бензин во время входного контроля тестируют по четырем показателям: плотность, октановое число, содержание бензола и серы. Для дизеля также определяют четыре характеристики: температуру вспышки — для летних и межсезонных марок, температуру помутнения — для зимних и арктических, предельную температуру фильтруемости — для всех.
Затем специалисты берут пробы топлива, которое предполагается хранить в одном резервуаре, смешивают их в нужной пропорции и проводят экспресс-анализ получившейся объединенной пробы.
Как измеряют температуру вспышки в закрытом тигеле?
Летний, межсезонный и зимний (работающий при морозе до минус 25 градусов) дизели должны воспламеняться при температуре 55 градусов и выше. Чтобы узнать, соответствует ли горючее этим требованиям, его наливают в закрытый тигель и нагревают. Прибор показывает, какой была температура топлива в момент вспышки.
По итогам входного контроля лаборатория составляет и отдает начальнику смены терминала протокол испытаний. Если с содержимым цистерн все в порядке, его перекачивают в резервуары.
По итогам входного контроля лаборатория составляет и отдает начальнику смены терминала протокол испытаний. Если с содержимым цистерн все в порядке, его перекачивают в резервуары.
Главная проверка: паспорт для бензина и дизеля
Бензин в резервуарах исследуют еще раз — по 17 параметрам, соблюдения которых требует Технический регламент Таможенного союза. У дизельного же топлива этих характеристик 14. Процесс может занимать до двух суток. Большинство испытаний проводится в лаборатории на территории терминала. В некоторых случаях — например, для определения цетанового числа дизеля — пробы отправляются в другие подразделения группы SGS.
Паспорт топливу дается не навсегда. Если уровень горючего в резервуаре снижается либо, наоборот, в него добавляется содержимое нескольких цистерн, опять проводится большая проверка — и паспорт выпускают заново.
Выдав горючему паспорт с печатью «Татнефти», его перемещают в бензовоз. Водитель получает номерную копию документа, которую затем оставляет сотрудникам АЗС (оригинал хранится на терминале). Каждый автовладелец может попросить у персонала заправки паспорт конкретного бензина или дизеля, чтобы изучить характеристики или просто убедиться: его на самом деле тестировали, причем недавно.
Лаборатория проверяет топливо, но кто проверяет ее саму? Для этого в мире контроля качества существуют ежегодные сличительные испытания. Сотрудники «СЖС Восток Лимитед» получают образец горючего от специализированной организации, анализируют его и отправляют обратно результаты исследований. Их задача — правильно определить все характеристики. Если ошибешься хотя бы в одном параметре, не получишь сертификат соответствия. С 2018 по 2021 год специалисты компании участвовали в международных испытаниях и собрали полный комплект «грамот». В 2022 году они присоединилась к пробному отечественному раунду испытаний, который проводился для петербургских лабораторий.
Как тестируют бензин на моторной установке?
Она позволяет имитировать работу двигателя в двух режимах — с нагрузкой (как при движении автомобиля) и без (соответствует холостому ходу). В результате тестирования получают значения детонации для бензина, проходящего испытание, и для эталонных образцов топлива, которые создают, смешивая два реактива — изооктан и гептан. Эти цифры используют, чтобы вычислить октановое число бензина. Например, у качественного АИ-92 оно составляет не менее 92 единиц для режима без нагрузки и не менее 83 — с нагрузкой.
АЗС «Татнефть»: контрольная закупка
Двигаясь от терминала к автозаправке, водители бензовозов должны следовать строгим правилам, гарантирующим, что они не смогут слить часть топлива или что-то в него добавить. Они едут по особым заранее утвержденным маршрутам и не имеют права останавливаться.
Топливо, хранящееся на АЗС «Татнефть», не остается без присмотра. Как минимум раз в год каждая из автозаправок компании проходит контрольные испытания. Сотрудники лаборатории приезжают, производят отбор проб всех видов топлива из заправочных пистолетов и запрашивают соответствующие паспорта. Количество характеристик, которые проверяют в этом случае, определяет компания «Татнефть». Обычно их меньше, чем в длинном паспортном списке, но значительно больше, чем при экспресс-анализе.
Топливо, хранящееся на АЗС «Татнефть», не остается без присмотра. Как минимум раз в год каждая из автозаправок компании проходит контрольные испытания. Сотрудники лаборатории приезжают, производят отбор проб всех видов топлива из заправочных пистолетов и запрашивают соответствующие паспорта. Количество характеристик, которые проверяют в этом случае, определяет компания «Татнефть». Обычно их меньше, чем в длинном паспортном списке, но значительно больше, чем при экспресс-анализе.
Где найти АЗС «Татнефть»?
Всего на Северо-Западе — 113 заправок бренда. С 1999 года в регионе работали 36 АЗС группы «Татнефть». В 2019-м к ним присоединились еще 75, прежде принадлежавших финскому концерну Neste, — они располагаются в Петербурге, а также на территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.
Сейчас сеть проходит ребрендинг. В городе уже появляются заправки в новом черно-графитном оформлении, за его пределами пока продолжают работать привычные автомобилистам красно-бело-зеленые. Изменения коснутся не только внешнего вида АЗС и организации торгового зала. Северо-Запад станет первым регионом, где «Татнефть» начнет работать в премиальном формате: улучшится уровень сервиса, расширятся набор дополнительных услуг и ассортимент магазина; появится новая персонализированная программа лояльности. При этом подход к ценообразованию и стоимость топлива останутся прежними.
Сейчас сеть проходит ребрендинг. В городе уже появляются заправки в новом черно-графитном оформлении, за его пределами пока продолжают работать привычные автомобилистам красно-бело-зеленые. Изменения коснутся не только внешнего вида АЗС и организации торгового зала. Северо-Запад станет первым регионом, где «Татнефть» начнет работать в премиальном формате: улучшится уровень сервиса, расширятся набор дополнительных услуг и ассортимент магазина; появится новая персонализированная программа лояльности. При этом подход к ценообразованию и стоимость топлива останутся прежними.