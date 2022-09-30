что делать и когда оперировать?
Если у ваших родителей катаракта
«У мамы нашли катаракту. Как теперь быть?» — рано или поздно с этим вопросом столкнутся многие из нас. Помутнение хрусталика — распространенное офтальмологическое заболевание, и большую часть пациентов составляют именно пожилые люди. Как проходит операция и когда ее лучше выполнять? Советы взрослым детям дает офтальмолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге кандидат медицинских наук Владимир Агеев.
Все под контролем
Должна ли катаракта «дозреть»?
Лучшее, что вы можете сделать для зрения родителей, — убедить их в необходимости регулярно посещать офтальмолога. В идеале проверяться у врача следует хотя бы раз в год. Так вы не упустите момент возникновения катаракты, возьмете ход заболевания под контроль и в дальнейшем сможете выбрать правильный момент для операции.
Катаракта отличается весьма характерными симптомами. К основным проявлениям относятся снижение остроты зрения и затуманенность: невозможно увидеть четкую картинку перед глазами даже в привычных очках.
Вопрос, когда именно следует менять хрусталик, вызывает жаркие дискуссии и среди пациентов, и среди самих врачей.
В прошлом считалось, что катаракте нужно непременно позволить «дозреть». Сегодня такой подход устарел. Это не значит, что записываться на операцию нужно уже при первых симптомах. Более того, не каждая катаракта поддается хирургическому лечению. Однако и затягивать с лечением и ждать полного затвердения хрусталика я бы не рекомендовал. Тем более, сегодня хирургическое вмешательство возможно уже на ранних стадиях заболевания. Оптимальный вариант — когда изменения в зрении уже заметны, но ткань хрусталика еще не до конца уплотнилась.
Страшно за родных
Безопасна ли замена хрусталика для пожилых и людей с хроническими заболеваниями?
Скорее всего, вашему родителю предложат сделать факоэмульсификацию. Такая операция проходит под местной анестезией — в глаз закапывают специальный препарат. За состоянием пациента в процессе вмешательства следит анестезиолог: контролирует артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом и другие показатели.
Операция занимает не более 20-25 минут. Принцип вмешательства в том, чтобы разрушить помутневший хрусталик, используя энергию ультразвука, вывести его из глаза и заменить искусственной линзой — для этого применяют специальный зонд. Сам глаз травмируется минимально: хирург использует небольшие разрезы — около 2 мм. Техника операции не предполагает наложения швов.
Пациенты часто спрашивают, допустимо ли хирургическое вмешательство при хронических болезнях: диабете, гипертонии и т. д. Перед операцией сдают необходимые анализы и проходят обследование у смежных специалистов. Если состояние человека не позволяет выполнить замену хрусталика, врачи сначала нормализуют показатели и только потом отправляют на плановую процедуру к офтальмологу.
Государственная или частная клиника?
Удаление катаракты в России входит в программу ОМС. Операцию можно пройти бесплатно в государственной клинике. Однако частные медцентры экономят время: там практически нет очереди. Пациентам предложат широкий ассортимент искусственных хрусталиков, а это важная часть хирургии.
Кроме того, в частной медицине к пациенту прикрепляется свой офтальмолог. Врач занимается и диагностикой, и самим оперативным лечением. Такой подход позволяет досконально изучить каждый случай и минимизирует возможность диагностических ошибок.
Кроме того, в частной медицине к пациенту прикрепляется свой офтальмолог. Врач занимается и диагностикой, и самим оперативным лечением. Такой подход позволяет досконально изучить каждый случай и минимизирует возможность диагностических ошибок.
У мамы катаракта и глаукома — можно ли решить обе проблемы за одно вмешательство?
Удаление катаракты можно совместить с другими офтальмологическими операциями. Однако такая методика подходит не всем пациентам. Некоторым мы рекомендуем сначала заменить хрусталик и только затем заняться глаукомой. Другим сразу назначаем сочетанную операцию «два в одном». Окончательное решение всегда зависит от состояния пациента и результатов обследований.
Передается ли катаракта по наследству?
Хорошая новость: катаракта не связана с генетикой и не передается по наследству. Плохая новость: рано или поздно она проявится почти у всех. Помутнение хрусталика — часть естественного старения организма. Исключения здесь редки: после 60 лет это заболевание диагностируют почти у 90% населения Земли. Впрочем, переживать на этот счет не стоит: методы лечения постоянно совершенствуются. Главное — не забывать регулярно посещать офтальмолога, чтобы не пропустить начало болезни.
Стоимость операции по замене хрусталика в Петербурге сегодня варьируется в пределах от 66 до 120 тысяч рублей в зависимости от сложности и типа расходных материалов.
Консультация в СМ-Клиника у Владимира Агеева по поводу операции — бесплатная*.
Консультация в СМ-Клиника у Владимира Агеева по поводу операции — бесплатная*.
Сколько стоит замена хрусталика в Петербурге?
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Необходима консультация специалиста
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Редактор: Анастасия Коренькова
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Фотографии предоставлены ООО «Меди ком»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
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Реклама, ООО «Меди ком», www.smclinic-spb.ru лицензия №ЛО41-01148-78/00571950 от 16.07.2019г.
ООО «Меди Проф» лицензия №Л041-01148-78/00328419 от 22.09.2020 г.
ООО «Меди Лен» лицензия №Л041-01148-78/00355115 от 22.07.2020 г.
Редактор: Анастасия Коренькова
Корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Меди ком»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Екатерина Елизарова
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