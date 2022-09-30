Лучшее, что вы можете сделать для зрения родителей, — убедить их в необходимости регулярно посещать офтальмолога. В идеале проверяться у врача следует хотя бы раз в год. Так вы не упустите момент возникновения катаракты, возьмете ход заболевания под контроль и в дальнейшем сможете выбрать правильный момент для операции.

В прошлом считалось, что катаракте нужно непременно позволить «дозреть». Сегодня такой подход устарел. Это не значит, что записываться на операцию нужно уже при первых симптомах. Более того, не каждая катаракта поддается хирургическому лечению. Однако и затягивать с лечением и ждать полного затвердения хрусталика я бы не рекомендовал. Тем более, сегодня хирургическое вмешательство возможно уже на ранних стадиях заболевания. Оптимальный вариант — когда изменения в зрении уже заметны, но ткань хрусталика еще не до конца уплотнилась.