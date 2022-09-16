Ликвидацию объявил один из ведущих российских розничных ритейлеров в сегменте одежды Concept Group. В ней участвуют остатки коллекций 2020-2021, а также часть коллекции этого года. В список попали вещи, которые пригодятся покупателям в этом сезоне и которые чаще всего покупают. Это более 14 тысяч наименований, остающихся актуальными несколько сезонов подряд. Они легко станут основой совершенно нового гардероба или модных и свежих образов в сочетании с уже лежащими в шкафу вещами.



До конца сентября покупатели могут приобрести товары трех брендов — детской одежды ACOOLA, женской одежды Concept Club и нижнего белья Infinity Lingerie — со скидками от 50 до 90%. На все вещи из коллекций 2020 года установлена фиксированная стоимость — до 499 рублей.*

