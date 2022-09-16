Разумный шопинг на все случаи жизни. Что купить на ликвидации прошлых коллекций ACOOLA и Concept Club
Осенью особенно приятно заняться обновлением гардероба: купить что-то яркое и в то же время практичное для ребенка, а заодно и порадовать обновкой себя. Если вы давно заглядывались на что-то из ассортимента ACOOLA, Concept Club или Infinity Lingerie, эта новость будет полезной. До конца сентября на многие товары этих брендов распространяется масштабная ликвидация.
Ликвидацию объявил один из ведущих российских розничных ритейлеров в сегменте одежды Concept Group. В ней участвуют остатки коллекций 2020-2021, а также часть коллекции этого года. В список попали вещи, которые пригодятся покупателям в этом сезоне и которые чаще всего покупают. Это более 14 тысяч наименований, остающихся актуальными несколько сезонов подряд. Они легко станут основой совершенно нового гардероба или модных и свежих образов в сочетании с уже лежащими в шкафу вещами.
До конца сентября покупатели могут приобрести товары трех брендов — детской одежды ACOOLA, женской одежды Concept Club и нижнего белья Infinity Lingerie — со скидками от 50 до 90%. На все вещи из коллекций 2020 года установлена фиксированная стоимость — до 499 рублей.*
До конца сентября покупатели могут приобрести товары трех брендов — детской одежды ACOOLA, женской одежды Concept Club и нижнего белья Infinity Lingerie — со скидками от 50 до 90%. На все вещи из коллекций 2020 года установлена фиксированная стоимость — до 499 рублей.*
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«С весны мы активно предпринимаем различные меры, чтобы наши покупатели могли в любой момент приобрести необходимую одежду и обновить гардероб по доступным ценам. В ликвидацию вошли товары, не теряющие актуальность несколько сезонов подряд и с помощью которых можно создать продуманные и универсальные образы для разных случаев жизни. В сегодняшних условиях это приобретает особое значение, позволяющее совершать разумные покупки».
Брюки с защипами 1 099 рублей (3199 рублей без скидки), блузка 799 рублей ( 2199 рублей без скидки), джемпер 1 399 рублей (3 499 рублей без скидки), блузка с длинным рукавом 699 рублей (2799 рублей без скидки) и домашние брюки 699 рублей (2499 рублей без скидки)
Приобрести товары из прошлых коллекций можно и в магазинах ACOOLA, и на сайтах брендов. Онлайн они собраны в специальные разделы, чтобы их легко можно было найти. В офлайновых магазинах — выделены специальными ценниками. А еще можно спросить о них у сотрудников.
Реклама, ООО «КОНЦЕПТ ГРУП», conceptclub.ru
Фото предоставлены компанией Concept Group
*Ликвидация прошлых коллекций Concept Group действует с 09.09.2022 по 30.09.2022 г. во всех каналах продаж , в акции участвуют остатки коллекций 2020-2021, а также часть коллекции этого года.
ООО «КОНЦЕПТ ГРУП», ИНН: 7801506440 юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Казанская дом 24 литер А, офис 304
Фото предоставлены компанией Concept Group
*Ликвидация прошлых коллекций Concept Group действует с 09.09.2022 по 30.09.2022 г. во всех каналах продаж , в акции участвуют остатки коллекций 2020-2021, а также часть коллекции этого года.
ООО «КОНЦЕПТ ГРУП», ИНН: 7801506440 юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Казанская дом 24 литер А, офис 304
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