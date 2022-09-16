Разумный шопинг на все случаи жизни. Что купить на ликвидации прошлых коллекций ACOOLA и Concept Club
Осенью особенно приятно заняться обновлением гардероба: купить что-то яркое и в то же время практичное для ребенка, а заодно и порадовать обновкой себя. Если вы давно заглядывались на что-то из ассортимента ACOOLA, Concept Club или Infinity Lingerie, эта новость будет полезной. До конца сентября на многие товары этих брендов распространяется масштабная ликвидация.
Ликвидацию объявил один из ведущих российских розничных ритейлеров в сегменте одежды Concept Group. В ней участвуют остатки коллекций 2020-2021, а также часть коллекции этого года. В список попали вещи, которые пригодятся покупателям в этом сезоне и которые чаще всего покупают. Это более 14 тысяч наименований, остающихся актуальными несколько сезонов подряд. Они легко станут основой совершенно нового гардероба или модных и свежих образов в сочетании с уже лежащими в шкафу вещами.

До конца сентября покупатели могут приобрести товары трех брендов — детской одежды ACOOLA, женской одежды Concept Club и нижнего белья Infinity Lingerie — со скидками от 50 до 90%. На все вещи из коллекций 2020 года установлена фиксированная стоимость — до 499 рублей.*
Сумка для мальчиков 399 рублей (1399 рублей без скидки), свитшот для девочек 599 рублей (2499 рублей без скидки), худи для мальчиков 499 рублей (1399 рублей без скидки), куртка для девочек 2199 рублей (5499 рублей без скидки)
«С весны мы активно предпринимаем различные меры, чтобы наши покупатели могли в любой момент приобрести необходимую одежду и обновить гардероб по доступным ценам. В ликвидацию вошли товары, не теряющие актуальность несколько сезонов подряд и с помощью которых можно создать продуманные и универсальные образы для разных случаев жизни. В сегодняшних условиях это приобретает особое значение, позволяющее совершать разумные покупки».
прокомментировала генеральный директор Concept Group Анастасия Немаева.
Брюки с защипами 1 099 рублей (3199 рублей без скидки), блузка 799 рублей ( 2199 рублей без скидки), джемпер 1 399 рублей (3 499 рублей без скидки), блузка с длинным рукавом 699 рублей (2799 рублей без скидки) и домашние брюки 699 рублей (2499 рублей без скидки)
Приобрести товары из прошлых коллекций можно и в магазинах ACOOLA, и на сайтах брендов. Онлайн они собраны в специальные разделы, чтобы их легко можно было найти. В офлайновых магазинах — выделены специальными ценниками. А еще можно спросить о них у сотрудников.
Реклама, ООО «КОНЦЕПТ ГРУП», conceptclub.ru

Фото предоставлены компанией Concept Group

*Ликвидация прошлых коллекций Concept Group действует с 09.09.2022 по 30.09.2022 г. во всех каналах продаж , в акции участвуют остатки коллекций 2020-2021, а также часть коллекции этого года.

ООО «КОНЦЕПТ ГРУП», ИНН: 7801506440 юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Казанская дом 24 литер А, офис 304

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