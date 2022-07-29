На юг с комфортом: в Сочи открылся коттедж петербургской шеринговой сети
Хотите каждый день наслаждаться потрясающим видом на горы и море? Привезти из отпуска уникальные снимки на фоне рассветов и закатов? Обратите внимание на свежий проект команды ЁLKI — «Дом Сочи Sea», который можно бронировать уже сейчас.
Гости нового коттеджа могут путешествовать налегке, ведь в доме, рассчитанном на шесть человек, есть все необходимое для длительного проживания: от постельных принадлежностей и посуды до современной техники и удобной мебели.
В стоимость входит и аренда автомобиля, так что брать в отпуск машину не придется. На выбор предоставляются либо Volkswagen Polo — хороший вариант для большой компании, либо Toyota Camry, на которой вы легко доберетесь до любого пункта назначения.
Коттедж расположен на территории поселка Липники в 10 минутах езды от Нового Краснополянского шоссе, откуда дорога до аэропорта и моря займет всего 15 минут, до Красной Поляны — полчаса.
«Дом Сочи Sea» ждет всех желающих понежиться в солнечных лучах на берегу Черного моря, устроить интересную фотосессию или просто «перезагрузиться». А команда ЁLKI будет рада наполнить ваш отдых приятными моментами и эмоциями.