На юг с комфортом: в Сочи открылся коттедж петербургской шеринговой сети

Гости нового коттеджа могут путешествовать налегке, ведь в доме, рассчитанном на шесть человек, есть все необходимое для длительного проживания: от постельных принадлежностей и посуды до современной техники и удобной мебели.



В стоимость входит и аренда автомобиля, так что брать в отпуск машину не придется. На выбор предоставляются либо Volkswagen Polo — хороший вариант для большой компании, либо Toyota Camry, на которой вы легко доберетесь до любого пункта назначения.



Коттедж расположен на территории поселка Липники в 10 минутах езды от Нового Краснополянского шоссе, откуда дорога до аэропорта и моря займет всего 15 минут, до Красной Поляны — полчаса.

