Сердце и сосуды



Валентина Байдина, кардиолог , кардиолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук

На сердечно-сосудистую систему влияние оказывает не столько само по себе эмоциональное состояние, сколько гормоны стресса: адреналин, норадреналин и кортизол. Они вырабатываются в ответ на определенные события: не только негативные, но и приятные. Так, к гормональному всплеску может привести и неприятная новость, и внезапный выигрыш в лотерею.



При выделении адреналина нервная система человека приходит в возбуждение, артериальное давление и пульс повышаются. Переизбыток этого гормона может спровоцировать нарушение ритма сердца — аритмию. Обычно это явление кратковременное: стоит человеку успокоиться, как показатели возвращаются к норме.



Норадреналин в большей степени действует на работу мозга, а не сердца. Кстати, влияние это вполне позитивное: у человека активизируется память и способность к запоминанию информации. Вырабатывающийся надпочечниками кортизол повышает уровень глюкозы в крови, поддерживает нервную систему и стимулирует мозговую деятельность. Но, как и в случае с адреналином, переизбыток вредит сердечно-сосудистой системе: повышает давление и нарушает частоту сердцебиений.



Повышенное артериальное давление, зашкаливающий пульс и перебои в сердцебиении — верные спутники хронического стресса. Постоянная выработка гормонов заставляет сердце все время работать в интенсивном режиме. Если такое состояние сохраняется долго, человек может заработать гипертоническую болезнь или хроническую аритмию.



Чрезмерная эмоциональность и возбудимость, постоянное нервное перенапряжение, конфликты в семье или на работе, бурная реакция даже на незначительные события, вроде перспективы публичного выступления и поездки, — причины следить за сердечно-сосудистой системой. Как минимум, следует контролировать базовые параметры: артериальное давление и пульс. В норме у здорового человека давление не должно превышать 140/90, а частота сердечных сокращений — выходить за рамки диапазона от 60 до 90. Впрочем, идеальные показатели всегда зависят от особенностей конкретного организма. Например, у спортсменов пульс обычно более низкий.

