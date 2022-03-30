Стресс — состояние не только неприятное, но и опасное. Он может запустить в организме процессы, которые отразятся на работе многих систем. Каких — нам расскажут гастроэнтеролог, кардиолог и невролог СМ-Клиника.
Мускулатурой желудка и кишечника управляет вегетативная нервная система, работоспособность которой зависит и от психоэмоционального состояния человека. Стресс может приводить к нарушению моторики желудочно-кишечного тракта — перевариванию пищи и ее выведению из организма. При этом человек волевым усилием не может этот процесс контролировать.
На фоне длительного стресса также может развиться висцеральная гиперчувствительность. При этом состоянии у человека снижается болевой порог — и даже незначительные раздражители, например испускание газов, начинают вызывать резкую боль.
Частым последствием психологических потрясений становится синдром раздраженного кишечника, сопровождающийся болями в желудке, вздутием живота и проблемами с опорожнением: диареей или запором.
Еще одно возможное неприятное последствие — функциональная диспепсия. Для этого состояния характерны тяжесть в желудке, тошнота, рвота, постоянная изжога и отрыжка.
Сильный стресс может стать причиной язвы желудка. В медицине даже есть такое понятие как стрессовая язвенная болезнь. Причем если потрясение оказалось слишком сильным, язва может развиться буквально за несколько часов.
Стрессовые ситуации способны провоцировать расстройства пищевого поведения. На фоне нервного перенапряжения многие люди начинают искать спасение в еде. Одни просто переедают, а другие налегают на сладкое. Да, шоколад и пирожные действительно могут на какое-то время поднять уровень эндорфинов — «гормонов удовольствия». Но вместе с тем организм получает ударную порцию быстрых углеводов. Постоянно заедая стресс, человек может быстро набрать вес. А в отдельных случаях заработать ожирение и даже булимию (психическое расстройство, при котором приступы переедания чередуются с очистительными процедурами — Прим. ред.).
Анна Денисова, гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук
Желудок и кишечник
Мускулатурой желудка и кишечника управляет вегетативная нервная система, работоспособность которой зависит и от психоэмоционального состояния человека. Стресс может приводить к нарушению моторики желудочно-кишечного тракта — перевариванию пищи и ее выведению из организма. При этом человек волевым усилием не может этот процесс контролировать.
Анна Денисова, гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук
На фоне длительного стресса также может развиться висцеральная гиперчувствительность. При этом состоянии у человека снижается болевой порог — и даже незначительные раздражители, например испускание газов, начинают вызывать резкую боль.
Частым последствием психологических потрясений становится синдром раздраженного кишечника, сопровождающийся болями в желудке, вздутием живота и проблемами с опорожнением: диареей или запором.
Еще одно возможное неприятное последствие — функциональная диспепсия. Для этого состояния характерны тяжесть в желудке, тошнота, рвота, постоянная изжога и отрыжка.
Сильный стресс может стать причиной язвы желудка. В медицине даже есть такое понятие как стрессовая язвенная болезнь. Причем если потрясение оказалось слишком сильным, язва может развиться буквально за несколько часов.
Стрессовые ситуации способны провоцировать расстройства пищевого поведения. На фоне нервного перенапряжения многие люди начинают искать спасение в еде. Одни просто переедают, а другие налегают на сладкое. Да, шоколад и пирожные действительно могут на какое-то время поднять уровень эндорфинов — «гормонов удовольствия». Но вместе с тем организм получает ударную порцию быстрых углеводов. Постоянно заедая стресс, человек может быстро набрать вес. А в отдельных случаях заработать ожирение и даже булимию (психическое расстройство, при котором приступы переедания чередуются с очистительными процедурами — Прим. ред.).
Сердце и сосуды
Валентина Байдина, кардиолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук
На сердечно-сосудистую систему влияние оказывает не столько само по себе эмоциональное состояние, сколько гормоны стресса: адреналин, норадреналин и кортизол. Они вырабатываются в ответ на определенные события: не только негативные, но и приятные. Так, к гормональному всплеску может привести и неприятная новость, и внезапный выигрыш в лотерею.
При выделении адреналина нервная система человека приходит в возбуждение, артериальное давление и пульс повышаются. Переизбыток этого гормона может спровоцировать нарушение ритма сердца — аритмию. Обычно это явление кратковременное: стоит человеку успокоиться, как показатели возвращаются к норме.
Норадреналин в большей степени действует на работу мозга, а не сердца. Кстати, влияние это вполне позитивное: у человека активизируется память и способность к запоминанию информации. Вырабатывающийся надпочечниками кортизол повышает уровень глюкозы в крови, поддерживает нервную систему и стимулирует мозговую деятельность. Но, как и в случае с адреналином, переизбыток вредит сердечно-сосудистой системе: повышает давление и нарушает частоту сердцебиений.
Повышенное артериальное давление, зашкаливающий пульс и перебои в сердцебиении — верные спутники хронического стресса. Постоянная выработка гормонов заставляет сердце все время работать в интенсивном режиме. Если такое состояние сохраняется долго, человек может заработать гипертоническую болезнь или хроническую аритмию.
Чрезмерная эмоциональность и возбудимость, постоянное нервное перенапряжение, конфликты в семье или на работе, бурная реакция даже на незначительные события, вроде перспективы публичного выступления и поездки, — причины следить за сердечно-сосудистой системой. Как минимум, следует контролировать базовые параметры: артериальное давление и пульс. В норме у здорового человека давление не должно превышать 140/90, а частота сердечных сокращений — выходить за рамки диапазона от 60 до 90. Впрочем, идеальные показатели всегда зависят от особенностей конкретного организма. Например, у спортсменов пульс обычно более низкий.
Если вы часто сталкиваетесь со стрессами, нелишним будет обратиться к врачу-кардиологу, а также пройти ряд обследований: электрокардиограмму, эхокардиограмму или даже УЗИ сердца. Они позволят врачу установить наличие или отсутствие серьезных изменений в работе сердца и при необходимости скорректировать проблему с помощью лекарственных препаратов.
Сердце и сосуды
Валентина Байдина, кардиолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук
На сердечно-сосудистую систему влияние оказывает не столько само по себе эмоциональное состояние, сколько гормоны стресса: адреналин, норадреналин и кортизол. Они вырабатываются в ответ на определенные события: не только негативные, но и приятные. Так, к гормональному всплеску может привести и неприятная новость, и внезапный выигрыш в лотерею.
При выделении адреналина нервная система человека приходит в возбуждение, артериальное давление и пульс повышаются. Переизбыток этого гормона может спровоцировать нарушение ритма сердца — аритмию. Обычно это явление кратковременное: стоит человеку успокоиться, как показатели возвращаются к норме.
Норадреналин в большей степени действует на работу мозга, а не сердца. Кстати, влияние это вполне позитивное: у человека активизируется память и способность к запоминанию информации. Вырабатывающийся надпочечниками кортизол повышает уровень глюкозы в крови, поддерживает нервную систему и стимулирует мозговую деятельность. Но, как и в случае с адреналином, переизбыток вредит сердечно-сосудистой системе: повышает давление и нарушает частоту сердцебиений.
Повышенное артериальное давление, зашкаливающий пульс и перебои в сердцебиении — верные спутники хронического стресса. Постоянная выработка гормонов заставляет сердце все время работать в интенсивном режиме. Если такое состояние сохраняется долго, человек может заработать гипертоническую болезнь или хроническую аритмию.
Чрезмерная эмоциональность и возбудимость, постоянное нервное перенапряжение, конфликты в семье или на работе, бурная реакция даже на незначительные события, вроде перспективы публичного выступления и поездки, — причины следить за сердечно-сосудистой системой. Как минимум, следует контролировать базовые параметры: артериальное давление и пульс. В норме у здорового человека давление не должно превышать 140/90, а частота сердечных сокращений — выходить за рамки диапазона от 60 до 90. Впрочем, идеальные показатели всегда зависят от особенностей конкретного организма. Например, у спортсменов пульс обычно более низкий.
Если вы часто сталкиваетесь со стрессами, нелишним будет обратиться к врачу-кардиологу, а также пройти ряд обследований: электрокардиограмму, эхокардиограмму или даже УЗИ сердца. Они позволят врачу установить наличие или отсутствие серьезных изменений в работе сердца и при необходимости скорректировать проблему с помощью лекарственных препаратов.
Нервная система
Ольга Данилова, невролог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, врач высшей категории
У человека, который никогда не страдал мигренью, стресс, даже сильный, вызвать ее не сможет. А вот головные боли на фоне эмоционального перенапряжения — явление вполне обычное. Если же голова болит сильно и часто, то следует обратиться к специалисту. Врач-невролог поможет выявить причину болей и определит схему лечения.
Информационный прессинг вызывает тревожность. Чтобы справиться с ней, необходимо в первую очередь нормализовать режим сна и скорректировать рацион. В идеале человек должен спать не менее 7–8 часов в сутки. Постоянные недосыпы способны усугубить психоэмоциональное состояние.
В питании следует соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также не забывать про богатые витаминами фрукты и овощи.
Не менее важна и физическая активность. Занятия спортом отвлекут от тягостных мыслей и поспособствуют выработке эндорфина, который поможет снять тревожность и даст чувство спокойствия. «Убиваться» в тренажерном зале со штангой совсем не обязательно — подойдут любые тренировки. Например, плавание, йога и прогулки на свежем воздухе. Гулять при этом желательно не менее 1,5–2 часов в день.
Рабочие инструменты в борьбе с тревожностью — регулярные медитации и дыхательная гимнастика. Самое простое упражнение — задержка дыхания. Необходимо медленно и глубоко вдохнуть через нос, на несколько секунд задержать дыхание на пике вдоха, а затем также медленно выдохнуть. В идеале дыхательную гимнастику нужно выполнять несколько раз в день.
Частая спутница стрессов — бессонница. Первый шаг в борьбе с ней — правильная вечерняя подготовка. Быстрее перенестись в царство грез поможет прогулка перед сном, а также ограниченное использование гаджетов. Примерно за два часа до того, как отправиться в постель, постарайтесь выключить телевизор с компьютером и откажитесь от бесконечного «залипания» в телефоне.
Нервная система
Ольга Данилова, невролог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, врач высшей категории
У человека, который никогда не страдал мигренью, стресс, даже сильный, вызвать ее не сможет. А вот головные боли на фоне эмоционального перенапряжения — явление вполне обычное. Если же голова болит сильно и часто, то следует обратиться к специалисту. Врач-невролог поможет выявить причину болей и определит схему лечения.
В питании следует соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также не забывать про богатые витаминами фрукты и овощи.
Информационный прессинг вызывает тревожность. Чтобы справиться с ней, необходимо в первую очередь нормализовать режим сна и скорректировать рацион. В идеале человек должен спать не менее 7–8 часов в сутки. Постоянные недосыпы способны усугубить психоэмоциональное состояние.
Рабочие инструменты в борьбе с тревожностью — регулярные медитации и дыхательная гимнастика. Самое простое упражнение — задержка дыхания. Необходимо медленно и глубоко вдохнуть через нос, на несколько секунд задержать дыхание на пике вдоха, а затем также медленно выдохнуть. В идеале дыхательную гимнастику нужно выполнять несколько раз в день.
Частая спутница стрессов — бессонница. Первый шаг в борьбе с ней — правильная вечерняя подготовка. Быстрее перенестись в царство грез поможет прогулка перед сном, а также ограниченное использование гаджетов. Примерно за два часа до того, как отправиться в постель, постарайтесь выключить телевизор с компьютером и откажитесь от бесконечного «залипания» в телефоне.
Не менее важна и физическая активность. Занятия спортом отвлекут от тягостных мыслей и поспособствуют выработке эндорфина, который поможет снять тревожность и даст чувство спокойствия. «Убиваться» в тренажерном зале со штангой совсем не обязательно — подойдут любые тренировки. Например, плавание, йога и прогулки на свежем воздухе. Гулять при этом желательно не менее 1,5–2 часов в день.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Материал подготовлен специально для СМ-Клиника. Лицензия ЛО-78-01-009995 от 16 июля 2019 года.
Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Иллюстрации: Adobe Stock Дизайнер: Екатерина Елизарова