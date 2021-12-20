Офисный квадрокоптер

Он чуть меньше ладони, оснащен чувствительными датчиками, умеет зависать на заданной высоте и разворачиваться на 360 градусов. Управление летающей игрушкой в собственном кабинете вызывает восторг даже у очень серьезных людей. Нужен для того, чтобы отвлечься от рабочей суеты.

Вязаный свитер на заказ

Носить в праздничный сезон специальный «рождественский джемпер» — зарубежная традиция, которая набирает популярность и у нас. На корпоративном подарке вывязывают не только снежинки, елочки и северных оленей, но и название компании. Крупно на груди, если согреваем лояльных клиентов или сотрудников. Более лаконично — для партнеров.

Эластичные фитнес-ленты

Спортивный подарок как бы говорит: «Мы заботимся о вашем здоровье». И вызывает исключительно позитивный отклик, в отличие от предметов, связанных с медициной. Ленты — это, наверное, самый легкий и компактный инвентарь. Подходят для растяжки и укрепления мышц. Брошюра со списком упражнений прилагается.

Массажер для глаз и лица

Еще один способ проявить заботу. Гаджет поможет снять напряжение и расслабиться и во время рабочего дня, и вечером. У него три режима работы, по-разному сочетающих свет, тепло и вибрацию. Миниатюрное устройство весит около 100 граммов, поэтому его удобно носить с собой в офис, брать в командировки.