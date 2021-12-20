Поздравлять клиентов и партнеров с Новым годом можно с помощью брендированной классики — термокружек, пледов, пауэр-банков. Но в запасах компании «Проект 111» мы нашли и необычный мерч, который приятно удивит.
Офисный квадрокоптер Он чуть меньше ладони, оснащен чувствительными датчиками, умеет зависать на заданной высоте и разворачиваться на 360 градусов. Управление летающей игрушкой в собственном кабинете вызывает восторг даже у очень серьезных людей. Нужен для того, чтобы отвлечься от рабочей суеты.
Вязаный свитер на заказ Носить в праздничный сезон специальный «рождественский джемпер» — зарубежная традиция, которая набирает популярность и у нас. На корпоративном подарке вывязывают не только снежинки, елочки и северных оленей, но и название компании. Крупно на груди, если согреваем лояльных клиентов или сотрудников. Более лаконично — для партнеров.
Эластичные фитнес-ленты Спортивный подарок как бы говорит: «Мы заботимся о вашем здоровье». И вызывает исключительно позитивный отклик, в отличие от предметов, связанных с медициной. Ленты — это, наверное, самый легкий и компактный инвентарь. Подходят для растяжки и укрепления мышц. Брошюра со списком упражнений прилагается.
Массажер для глаз и лица Еще один способ проявить заботу. Гаджет поможет снять напряжение и расслабиться и во время рабочего дня, и вечером. У него три режима работы, по-разному сочетающих свет, тепло и вибрацию. Миниатюрное устройство весит около 100 граммов, поэтому его удобно носить с собой в офис, брать в командировки.
Металлический антистресс-волчок Вечная классика в авторском дизайне, напоминающая об одном очень известном фильме. Наблюдение за вращающимся диском позволяет перезагрузить мозг, переключиться или даже испытать приятное медитативное состояние. Заодно проверяете: не заснули ли вы на рабочем месте.
— Эффективное планирование подарков — довольно нетривиальная задача для маркетолога, — отмечает Андрей Дегтяренко, председатель совета директоров компании «Проект 111». — С одной стороны, все просто: выбирается идея, отражающая нужную эмоцию и ценности компании. Например, экологичный мерч, футуристичный гаджет или уютный подарок для дома. С другой стороны, сам предмет не становится носителем идеи, пока ее на нем ясно не выразить. И здесь уже начинается искусство брендирования и превращения чистого предмета в авторский. И именно этот процесс мне больше всего нравится наблюдать на протяжении 28 лет существования компании.
Андрей Дегтяренко, председатель совета директоров компании «Проект 111»
Справка
«Проект 111» — один из крупнейших поставщиков промопродукции и бизнес-подарков с товарным запасом на более чем 4 млрд рублей. Его производственно-складские мощности занимают 13 300 кв.м. Сейчас строится новый комплекс площадью 38 000 кв.м., который сможет обрабатывать до 10 000 заказов в сутки.
В каталоге компании есть подарки на любой бюджет, а для нанесения логотипов используются более 40 различных методов. Мерч от «Проекта 111» удобно покупать онлайн. На сайте можно получить информацию о наличии товара, рассчитать стоимость заказа и следить за его прохождением.