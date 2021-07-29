На улице Лопухинской (ныне ул. Академика Павлова), в доме 14, с начала XX века работало акционерное общество, которое стало вторым «родителем» для ВНИИРА: «Общество беспроволочных телеграфов и телефонов системы С. М. Айзенштейна». Это предприятие выполняло заказы правительственных ведомств на изготовление, установку и ввод в эксплуатацию связных радиостанций. Одной из первых разработок стала полевая радиостанция, установленная на четырех двуколках и обеспечивавшая уверенную связь на расстоянии 150 верст (около 160 км).
С июня 1910 г. предприятие переименовали в «Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов» (РОБТиТ). В 1914-1915 гг. для правительственной связи с союзниками предприятие построило мощные радиостанции в Царском Селе (под Петроградом) и в Москве (на Ходынском поле), а также приемный центр в Твери. Последняя предреволюционная станция заработала в Петербурге, на острове Новая Голландия
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После революции и национализации, в 1923 году, на месте и на производственной базе РОБТиТ создали Центральную радиолабораторию (ЦРЛ), которая в первые годы деятельности разработала несколько широковещательных передатчиков, вьючные радиостанции для Персии, ламповые приемники и первые отечественные студийные микрофоны и громкоговорители. Тут заложили теоретические основы телевидения и даже воплотили некоторые идеи на практике.
В ЦРЛ исследовали и разрабатывали системы и методы применения радиотехники в народном хозяйстве и достигнуты серьезные результаты, сопоставимые с мировым уровнем того времени — а кое-где даже и превосходящие его.