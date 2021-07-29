Опыт ВНИИРА как интегратора подтверждают несколько успешно завершенных проектов, самым известным из которых можно назвать новый аэропорт Сочи. Сходные по сложности задачи НИИ осуществляет в Казахстане, где его оборудованием оснащены 23 аэропорта страны, и на Кубе: там работает целая сеть локаторов с удаленным доступом, которую также разработали петербургские ученые. В зоне интересов института также аэропорты Сирии — Дамаск, Латакия и Алеппо.



Пожалуй, главным современным достижением ВНИИРА в Российской Федерации стало создание системы планирования использования воздушного пространства (ПИВП) на разных уровнях интеграции над всей Россией. Также стоит упомянуть о разработке отечественного персонального компьютера на элементной базе российского производства, который может быть внедрен в структуры Министерства обороны и МЧС, а также о модуле сигнализации и управления для использования в тяжелых климатических условиях: он может работать в диапазоне температур от -50 до +80 ºС.



В 2021 году ВНИИРА принял участие в VIII Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Институт представил там комплекс средств автоматизации управления воздушным движением «Синтез-А2» для аэродромов или аэроузлов с любой интенсивностью воздушного движения. Уникальное программное обеспечение собственной разработки и современные вычислительные средства ведущих мировых производителей обеспечивают обработку и показ происходящего в атмосфере, наблюдения за погодой, анализ безопасности воздушной обстановки. С помощью этого комплекса можно тренировать авиадиспетчеров, а также вести и хранить записи об обстановке.



Еще одним экспонатом стал модернизированный радиолокатор «Аврора-2» — всережимная цифровая станция наблюдения для УВД XXI века: источник радиолокационной информации в составе аэродромных и трассовых радиолокационных комплексов аэродромных пунктов и районных центров управления воздушным движением.

