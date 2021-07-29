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След радионавигации на карте Петербурга
В июле 2021 года исполнилось 75 лет Всероссийскому научно-исследовательскому институту радиоаппаратуры (ВНИИРА). При создании в 1946 году он носил загадочное имя НИИ-33. В истории Всероссийского НИИ радиоаппаратуры можно выделить четыре основных этапа становления и развития.
ПЕРВЫЙ ЭТАП
с 1946-го по 1960-е гг.
В эти года институт решал насущные вопросы обеспечения безопасности и удобства регулярного авиасообщения — как военного, так и гражданского. Для понимания проблемы: тогда самолеты могли приземлять­ся, если пилот видел, скажем, справа речку, слева лес, впе­реди посадочную полосу. Впрочем, за рубежом тоже не могли похвастать новин­ками...

Опережая весь мир, специалисты ВНИИРА разработали радиолокационные комплексы управления полетами и посадкой самолётов, системы ближней навигации, метеорологические радиолокаторы. Системы инструментальной посадки обеспечивали приземление воздушных судов всех ведомств при крайне неблагоприятных погодных условиях. Тогда же была разработана первая отечественная система адресного радиовизирования и передачи команд для наведения истребителей войск ПВО.
Тенденция: Институт переходил от разработки отдельных узлов и блоков к созданию сложных комплексных систем управления, навигации и посадки.
В эти года институт решал насущные вопросы обеспечения безопасности и удобства регулярного авиасообщения — как военного, так и гражданского. Для понимания проблемы: тогда самолёты могли приземлять­ся, если пилот видел, скажем, справа речку, слева лес, впе­реди посадочную полосу. Впрочем, за рубежом тоже не могли похвастать новин­ками...
Опережая весь мир, специалисты ВНИИРА разработали радиолокационные комплексы управления полётами и посадкой самолётов, системы ближней навигации, метеорологические радиолокаторы. Системы инструментальной посадки обеспечивали посадку самолётов всех ведомств при крайне неблагоприятных погодных условиях. Тогда же была разработана первая отечественная система адресного радиовизирования и передачи команд для наведения истребителей войск ПВО.
ВТОРОЙ ЭТАП
70-е годы
В начале семидесятых ВНИИРА стал главным в стране по обеспечению навигации, посадки и управления для самолетов с вертикальным взлетом и посадкой на авианосцах ВМФ. В 1976 году комплекс бортового и судового оборудования был поставлен на первый тяжелый авианесущий противолодочный крейсер «Киев».

Параллельно с участием специалистов института создавалось принципиально новое поколение самолетов: беспилотные разведчики. Во ВНИИРА разработали аппаратуру для управления ими с земли.

В 1976 году в аэропорту Пулково установили первую отечественную автоматизированную систему управления воздушным движением (шифр «Старт»).
Тенденция: Началось применение ЭВМ в разработке, создании и тестировании всех систем, создаваемых институтом.
В эти года институт решал насущные вопросы обеспечения безопасности и удобства регулярного авиасообщения — как военного, так и гражданского. Для понимания проблемы: тогда самолёты могли приземлять­ся, если пилот видел, скажем, справа речку, слева лес, впе­реди посадочную полосу. Впрочем, за рубежом тоже не могли похвастать новин­ками...
Опережая весь мир, специалисты ВНИИРА разработали радиолокационные комплексы управления полётами и посадкой самолётов, системы ближней навигации, метеорологические радиолокаторы. Системы инструментальной посадки обеспечивали посадку самолётов всех ведомств при крайне неблагоприятных погодных условиях. Тогда же была разработана первая отечественная система адресного радиовизирования и передачи команд для наведения истребителей войск ПВО.
ТРЕТИЙ ЭТАП
с начала 1980-х гг.
Специалисты ВНИИРА занимались и космосом: обеспечивали автоматическую посадку орбитальных летательных аппаратов (например, «Бурана»). Дело осложнялось тем, что надо было обеспечить успешную посадку космического корабля с неработающими двигателями без возможности ухода на второй круг. Поэтому аппаратура и на борту, и на земле должна была быть надежной, со многими уровнями дублирования. При первом приземлении «Бурана» боковое отклонение при касании ВПП составило 3 м при допуске ±30 м, а после остановки — всего 0,8 м.

В 1984 году в Пулково установили систему управления воздушным движением нового поколения.

АО «ВНИИРА» — активный участник Федеральной целевой программы модернизации аэронавигационных систем. С 2003 года институт успешно внедряет АЗН-В 1090 ES — технологию, которая существенно повышает безопасность полетов и в несколько раз сокращает затраты на управление воздушным движением.
Тенденция: С 2009 года ВНИИРА выступает в качестве крупнейшего системного интегратора и поставщика оборудования собственной разработки для модернизации более 20 аэродромов и аэроузловых центров УВД в России — в том числе и в Пулково.
Тенденция: ВНИИРА обращается к модульной архитектуре. Разработка «Универсальная платформа» позволяет производить все средства наблюдения на трех универсальных модулях: приемо-передатчика, процессора обработки, управления и коммутации и модуль сигнализации и управления.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Опыт ВНИИРА как интегратора подтверждают несколько успешно завершенных проектов, самым известным из которых можно назвать новый аэропорт Сочи. Сходные по сложности задачи НИИ осуществляет в Казахстане, где его оборудованием оснащены 23 аэропорта страны, и на Кубе: там работает целая сеть локаторов с удаленным доступом, которую также разработали петербургские ученые. В зоне интересов института также аэропорты Сирии — Дамаск, Латакия и Алеппо.

Пожалуй, главным современным достижением ВНИИРА в Российской Федерации стало создание системы планирования использования воздушного пространства (ПИВП) на разных уровнях интеграции над всей Россией. Также стоит упомянуть о разработке отечественного персонального компьютера на элементной базе российского производства, который может быть внедрен в структуры Министерства обороны и МЧС, а также о модуле сигнализации и управления для использования в тяжелых климатических условиях: он может работать в диапазоне температур от -50 до +80 ºС.

В 2021 году ВНИИРА принял участие в VIII Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Институт представил там комплекс средств автоматизации управления воздушным движением «Синтез-А2» для аэродромов или аэроузлов с любой интенсивностью воздушного движения. Уникальное программное обеспечение собственной разработки и современные вычислительные средства ведущих мировых производителей обеспечивают обработку и показ происходящего в атмосфере, наблюдения за погодой, анализ безопасности воздушной обстановки. С помощью этого комплекса можно тренировать авиадиспетчеров, а также вести и хранить записи об обстановке.

Еще одним экспонатом стал модернизированный радиолокатор «Аврора-2» — всережимная цифровая станция наблюдения для УВД XXI века: источник радиолокационной информации в составе аэродромных и трассовых радиолокационных комплексов аэродромных пунктов и районных центров управления воздушным движением.
с 2010 года
За выполненные исследования, разработку радиотехнических систем и комплексов наземной и бортовой радиоаппаратуры и ее серийное освоение институт награжден орденом Трудового Красного Знамени, 11 работ удостоены Государственных премий. В 1999 году ВНИИРА присвоен статус Федерального научно-производственного центра.

Но, разумеется, институт возник не на пустом месте — история производства радиоаппаратуры в Петербурге — Петрограде — Ленинграде и снова Петербурге началась куда раньше. «Фонтанка» наглядно показывает ее на карте нашего города. Кликните на краткое пояснение, чтобы узнать подробности.

СЛЕД РАДИОНАВИГАЦИИ НА КАРТЕ ПЕТЕРБУРГА
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Кронштадт. Радиозавод им. Коминтерна
Ул. Академика Павлова, 14. РОБТиТ — ЦВЛ
Новая Голландия. Последняя предреволюционная радиостанция РОБТиТ
Галерная гавань. Первое испытание прообраза радиолокатора
Буддийский храм, Приморский проспект
Гавань (Шкиперский проток). Территория ВНИИРА
Дом 18 по Малой Морской и станция Новая Деревня.
Аэропорт Пулково
Воейково
Сиверский лётно-испытательный центр
Кронштадт. Радиозавод им. Коминтерна
2 сентября 1900 года в Кронштадте начала работу радиомастерская, основной задачей которой было производство и ремонт традиционных и разработка совершенно новых приборов беспроволочной связи для флота.

К 1917 году здесь придумывали и выпускали радиостанции (в том числе авиационные), радиоприемники, радиопеленгаторы, измерительные приборы.

В 1921 года «Радиотелеграфный завод морского ведомства» получил новое наименование — «Радиотелеграфный завод им. Коминтерна». Научно-исследовательская промышленная радиолаборатория завода занималась исследованиями распространения коротких волн и разработками новых видов оборудования — в том числе навигационных систем.

В 1924-1929 гг. проводилась разработка радиостанций для подводных лодок.

Кроме прочего, специалисты завода работали над обнаружением самолетов с использованием инфракрасного диапазона. Для ПВО эти наработки не пригодились, зато положили начало развитию и применению в ВМФ нового средства разведки и наблюдения за надводной обстановкой. Во время Великой Отечественной войны теплообнаружители эффективно использовались на кораблях флота и в береговой обороне.
Ул. Академика Павлова, 14. РОБТиТ - ЦВЛ
На улице Лопухинской (ныне ул. Академика Павлова), в доме 14, с начала XX века работало акционерное общество, которое стало вторым «родителем» для ВНИИРА: «Общество беспроволочных телеграфов и телефонов системы С. М. Айзенштейна». Это предприятие выполняло заказы правительственных ведомств на изготовление, установку и ввод в эксплуатацию связных радиостанций. Одной из первых разработок стала полевая радиостанция, установленная на четырех двуколках и обеспечивавшая уверенную связь на расстоянии 150 верст (около 160 км).

С июня 1910 г. предприятие переименовали в «Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов» (РОБТиТ). В 1914-1915 гг. для правительственной связи с союзниками предприятие построило мощные радиостанции в Царском Селе (под Петроградом) и в Москве (на Ходынском поле), а также приемный центр в Твери. Последняя предреволюционная станция заработала в Петербурге, на острове Новая Голландия.

После революции и национализации, в 1923 году, на месте и на производственной базе РОБТиТ создали Центральную радиолабораторию (ЦРЛ), которая в первые годы деятельности разработала несколько широковещательных передатчиков, вьючные радиостанции для Персии, ламповые приемники и первые отечественные студийные микрофоны и громкоговорители. Тут заложили теоретические основы телевидения и даже воплотили некоторые идеи на практике.

В ЦРЛ исследовали и разрабатывали системы и методы применения радиотехники в народном хозяйстве и достигнуты серьезные результаты, сопоставимые с мировым уровнем того времени — а кое-где даже и превосходящие его.
Наверное, вы не знали: ЦРЛ и завод им. Коминтерна несколько раз объединялись. Путем сложных преобразований, объединений и разукрупнений из нескольких лабораторий того и другого предприятия был создан НИИ-33. В годы войны он был вывезен в Красноярск, а вернувшиеся в Ленинград после блокады специалисты начали создавать институт, который затем получил название ВНИИРА
Новая Голландия. Последняя предреволюционная радиостанция РОБТиТ
Для нужд Главного морского штаба в 1915 году в Новой Голландии фирма «Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов» создало самую мощную в России радиостанцию. Достаточно сказать, что она из Петербурга поддерживала связь с кораблями не только на Балтике, но и на Черном море. Для этого комплекса специально построили трехэтажное кирпичное здании на берегу Крюкова канала, у протока, соединяющего канал с внутренним бассейном Новой Голландии.

25 октября (7 ноября), в день начала Октябрьской революции, отряд матросов занял Новую Голландию, и её радиостанцию новые власти использовали для передачи телеграмм, декретов и воззваний.

Здание радиостанции было снесено в 2006 году.
Интересный факт: Первые искровые радиостанции имели очень мало общего с нынешними — кроме радиоволн, конечно. Они работали с телеграфным ключом и передавали информацию в закодированном виде: например, азбукой Морзе, в которой буквы состоят из точек (коротких сигналов и тире (длинных сигналов).
Галерная гавань. Первое испытание прообраза радиолокатора
В 1934 году на экспериментальном полигоне ЦРЛ в Галерной гавани Васильевского острова прошло первое в СССР успешное испытание экспериментальной установки по приему отраженных от самолетов радиоволн. Это было доказательством того, что радиолокацию можно использовать на практике. Опыты по регистрации полета самолетов помогли создать первые промышленные образцы радиолокаторов с непрерывным излучением. В Советском Союзе развернулись исследования и опытно-конструкторские разработки в этом направлении.
Буддийский храм, Приморский проспект
Во время блокады значительная часть оборудования и штата НИИ-33 была эвакуирована в Красноярск. Однако оставшиеся специалисты в 1942 году смогли всего за 57 дней построить вещательную радиостанцию. Первоначально планировали поставить ее на бывшей даче Чернова на правом берегу Невы — чуть выше Володарского моста. Но военные отклонили этот вариант: слишком близко к переднему краю, к важным объектам, которые часто бомбили.

Поиски надежного здания в более спокойном районе привели к пустующему тогда Буддийскому храму в Старой Деревне. Все, кто получил сюда доступ, были строго-настрого предупреждены об ответственности за сохранность здания и его художественных ценностей. Мозаичный пол укрыли досками, скульптуры бережно перенесли в закрытое помещение, электрические коммуникации прокладывали так, чтобы не повредить покрытие стен.

Радиостанцию собирали заново из оборудования, которое вывезли с переднего края обороны — из Колпино. Недостающие детали и узлы искали по законсервированным складам других предприятий. Антенная система радиостанции поднималась с помощью аэростата воздушного заграждения. Голос блокадного Ленинграда стал слышен далеко за пределами города.
Интересный факт: в воспоминаниях военных связистов есть история об этой радиостанции. С ее помощью велась радиоигра с противником — еще и поэтому ее надо было защитить от прицельной бомбежки. А здание дацана тогда очень сильно выделялось на местности. Так что чуть поодаль от основной антенны, над Елагиным островом, поднимали несколько других аэростатов, один из них — с ложной антенной. Прием оказался таким удачным, что дацан, кажется, даже ни разу не обстреливали. Но не исключено, конечно, и вмешательство высших сил.
Гавань (Шкиперский проток). Территория ВНИИРА
До войны на окраине Васильевского острова, на территории завода им. Коминтерна началось строительство «Большого Коминтерна» — объединенного предприятия по разработке и производству радиоаппаратуры. В 1946 году небольшая группа энтузиастов — всего 136 человек — начали восстанавливать полуразрушенные бомбежками корпуса и цеха. 10 июля 1946 года — день рождения ВНИИРА (тогда НИИ-33).
В приказе министра промышленности средств связи институту поручалась разработка:
Радиолокационной аппаратуры для обеспечения навигации самолетов и кораблей.
Подвижной радионавигационной системы для вывода самолетов на ближайшие цели при наличии наземного оборудования, находящегося только в одной точке.
Радиолокационной системы дальнего действия для вывода самолетов в район цели и для дальнего навигационного обеспечения плавания кораблей: наземное и бортовое оборудование.
Комплексной радиолокационной системы слепой посадки самолетов: наземное и бортовое оборудование.
В 1966 году институт переименовали в «Ленинградский НИИ авиационного оборудования», а с 1967 года он стал называться «Всесоюзный научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» — ВНИИРА.
Дом 18 по Малой Морской + Новая Деревня
Вернувшиеся из эвакуации сотрудники НИИ-33 жили в крайне тяжелых условиях. Сначала их поселили в вагонах-теплушках на станции Новая Деревня. Позже они ютились в полузатопленном подвале дома 18 на улице Гоголя (сейчас — Малая Морская ул.)
Аэропорт Пулково
В 1976 году в аэропорту Пулково внедрили первую отечественную автоматизированную систему управления воздушным движением («Старт»). С ее помощью можно было управлять сразу 36 самолетами. После испытаний были внесены изменения — теперь можно было манипулировать 40 воздушными машинами в час. В неавтоматизированном режиме можно было посадить и отправить только 25. Производительность диспетчеров и пропускная способность аэродрома увеличилась примерно в 1,6 раза.
Вот что писали об этом в газете «Известия»:
...динамик на пульте диспетчера молчал. Зато по большому круглому экрану — индикатору воздушной обстановки — неуклонно двигалось к центру круглое зелёное пятнышко, засветка от снижающегося самолёта.

— Как определить, что он меняет высоту? С борта ничего не передают!

— А этого не требуется: зачем отвлекать пилотов, если наши локаторы всё сами узнают от приборов, — диспетчер остриём карандаша указал на экране рядом с отметкой самолёта мерцающий значок:

— Такой символ означает «спуск». Цифры рядом — бортовой номер воздушного корабля, его фактическая высота и та, до которой ему предстоит снизиться.

Диспетчер ещё «поиграл» на клавиатуре пульта, и сразу же на экране в таблице (её, оказывается, называют формуляром сопровождения самолёта) вспыхнули новые данные: остаток топлива, путевая скорость, а от пятнышка-засветки протянулась тонкая стрелочка – вектор. Заходящий на посадку рейсовый самолёт аэрофлота № 46403, как и другие крылатые машины в зоне аэропорта, мгновенно и точно докладывал обо всём, что интересовало руководителей воздушного движения.
В 1984 году здесь появилось новое поколение автоматизированных систем управления воздушным движением для аэропортов и аэроузловых диспетчерских районов. После испытания в Ленинграде началось серийное производство. 18 комплектов было установлено в аэропортах страны и два — в центрах обучения специалистов гражданской авиации.
Воейково
Оборудование, созданное ВНИИРА, было установлено на Кубе. Аэропорт «Хосе Марти» в 1969 году обзавелся радиопрозрачной сферой, под которой стоял метеорологический радиолокатор «Облако» (МРЛ-2).

Он позволил предсказывать разрушительные ураганы, которые примерно раз в два года обрушивались на побережье острова. Как писали в газете «Ленинградская правда», довольно часто после безоблачного утра над просторами Мексиканского залива прямо на глазах у наблюдателей возникает грозная гряда облаков, несущая тропический ливень со шквальным ветром. Чем раньше появится и чем точнее будет информация о движении гигантского атмосферного вихря, тем меньше убытков понесет Куба.

Но при чем же тут Воейково — поселок во Всеволожском районе Ленинградской области? Отвечаем: там «Облако» тестировали.
Сиверский лётно-испытательный центр
Этот — один из немногих в России — центр оснащен уникальными радиотехническими системами и контрольно-измерительными стендами. Здесь специалисты ВНИИРА проводят исследования и летные испытания опытных серийных образцов наземных и бортовых радиоэлектронных систем для летательных аппаратов всех видов и назначений.

Здесь, кстати, проводили экспериментальные работы по комплексу радиотехни­ческих систем навигации и посадки орбитального корабля «Буран».


Продолжение следует...
Материал подготовлен в партнерстве с концерном «Алмаз-Антей».

Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены концерном «Алмаз-Антей», freepik, pexels.com
Верстка: Ольга Голубева
Дизайн: Заира Гамисония

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