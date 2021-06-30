Кто живет на Петровском острове?



С высоты полета петербургской чайки хорошо видно, что привлекает на этот остров ценителей удобной приватной жизни. Тихий, зеленый, расположенный в стороне от суеты мегаполиса — он, тем не менее, тесно связан с городом. На ЗСД и к Лахта Центру ведет мост Бетанкура, еще три соединяют его с Петроградской стороной, а на Крестовский можно и вовсе перейти пешком минут за десять.



Вот уже несколько лет на Петровском создается особое городское пространство. В нем преобладают дома и кварталы премиум-класса, из окон которых открываются прекрасные виды на воду и зелень. Больше половины элитных квартир, купленных петербуржцами за первые три месяца 2021 года, находятся именно здесь.



Покупатели ценят Петровский остров за социальную однородность: его выбирают люди с похожим уровнем достатка. Чаще всего это бизнесмены, реже — топ-менеджеры крупных компаний и чиновники. Нередко, купив жилье для себя, они возвращаются за квартирой для близких родственников, детей, родителей. Статус Петровского острова подчеркивается изысканной архитектурой новых домов. Проекты здесь соединяются в гармоничные ансамбли — согласно петербургской традиции, заложенной еще Доменико Трезини и Карлом Росси.



Предприниматели



Осторожные горожане



В премиальный дом на Петровском острове нельзя просто взять и зайти «с улицы». Система доступа тут несколько сложнее — ради безопасности и уже упомянутой приватности. В «Петровском квартале на воде», например, гость сначала проходит через одну из двух входных групп, у каждой из которых — свой консьерж. Потом минует консьерж-службу корпуса, а в подъезде звонит хозяину по видеодомофону.



Автовладельцы



Для автомобилистов в домах премиум-класса предусматривают отапливаемые подземные паркинги. Кроме того, в последнее время паркинги принято делать многофункциональными: машино-места дополняются индивидуальными кладовками. Колясочные же традиционно размещают в парадных.



Ценители прекрасного



Те, кому по душе оригинальное жилье, найдут на Петровском квартиры с мансардами, чтобы открывать окно прямо в петербургское небо. Для поклонников ошеломительно панорамных видов есть варианты с террасами. Можно любоваться гладью Малой Невы и путешествовать взглядом по простору Финского залива, созерцать зеленые берега Крестовского и величавые кроны деревьев в сквере Дома ветеранов сцены. Разумеется, терраса — не только место для релаксации. Это и личный фитнес-зал, и столовая под открытым небом, и естественный солярий в солнечные дни.



Заботливые родители

