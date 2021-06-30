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Несмотря на то, что облик каждого дома индивидуален, вместе они формируют единый «фасад» острова. Это возможно благодаря тому, что все проекты были разработаны в одной архитектурной мастерской и похожи в ключевых моментах. Максимальная высота — 8 этажей. Композиция фасадов симметричная и составлена из прямых линий. Отделка — терракотовые панели и натуральный камень на цоколе. Современные градостроители отмечают, что спокойная классика в таком духе отлично подходит Петербургу и не рискует потерять актуальность.
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У Grand View предусмотрен один центральный вход с ресепшен и круглосуточным постом охраны, видеодомофон в каждой парадной и видеозвонок — при входе в квартиру. Кроме того, в The One и Grand View у каждого жильца будет собственный магнитный ключ. Он считывается на расстоянии 3–4 метров от домофона — еще до того, как владелец к нему подойдет. Двери в парадную и паркинг откроются автоматически, а лифт сразу поднимет на нужный этаж.
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Кто живет на Петровском острове?
С высоты полета петербургской чайки хорошо видно, что привлекает на этот остров ценителей удобной приватной жизни. Тихий, зеленый, расположенный в стороне от суеты мегаполиса — он, тем не менее, тесно связан с городом. На ЗСД и к Лахта Центру ведет мост Бетанкура, еще три соединяют его с Петроградской стороной, а на Крестовский можно и вовсе перейти пешком минут за десять.

Вот уже несколько лет на Петровском создается особое городское пространство. В нем преобладают дома и кварталы премиум-класса, из окон которых открываются прекрасные виды на воду и зелень. Больше половины элитных квартир, купленных петербуржцами за первые три месяца 2021 года, находятся именно здесь.
Покупатели ценят Петровский остров за социальную однородность: его выбирают люди с похожим уровнем достатка. Чаще всего это бизнесмены, реже — топ-менеджеры крупных компаний и чиновники. Нередко, купив жилье для себя, они возвращаются за квартирой для близких родственников, детей, родителей. Статус Петровского острова подчеркивается изысканной архитектурой новых домов. Проекты здесь соединяются в гармоничные ансамбли — согласно петербургской традиции, заложенной еще Доменико Трезини и Карлом Росси.
Предприниматели
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Интересный пример современного архитектурного ансамбля — трио от компании Setl Group: жилые комплексы «Петровский квартал на воде», The One и Grand View.*
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Осторожные горожане
В премиальный дом на Петровском острове нельзя просто взять и зайти «с улицы». Система доступа тут несколько сложнее — ради безопасности и уже упомянутой приватности. В «Петровском квартале на воде», например, гость сначала проходит через одну из двух входных групп, у каждой из которых — свой консьерж. Потом минует консьерж-службу корпуса, а в подъезде звонит хозяину по видеодомофону.
Автовладельцы
Для автомобилистов в домах премиум-класса предусматривают отапливаемые подземные паркинги. Кроме того, в последнее время паркинги принято делать многофункциональными: машино-места дополняются индивидуальными кладовками. Колясочные же традиционно размещают в парадных.
Ценители прекрасного
Те, кому по душе оригинальное жилье, найдут на Петровском квартиры с мансардами, чтобы открывать окно прямо в петербургское небо. Для поклонников ошеломительно панорамных видов есть варианты с террасами. Можно любоваться гладью Малой Невы и путешествовать взглядом по простору Финского залива, созерцать зеленые берега Крестовского и величавые кроны деревьев в сквере Дома ветеранов сцены. Разумеется, терраса — не только место для релаксации. Это и личный фитнес-зал, и столовая под открытым небом, и естественный солярий в солнечные дни.
Заботливые родители
Для семей с детьми особенно важна приватность. Поэтому для новых домов проектируются закрытые дворы без машин с детскими площадками и пространствами для отдыха. В проектах Setl Group есть ландшафтный сквер, пешеходные аллеи, променад, сад камней и relax-зона с шезлонгами и зонтами для принятия солнечных ванн. Также у жителей будет отдельный выход на набережную.

На острове и вокруг него работают около 20 детских садов, школ и развивающих центров. В «Петровском квартале на воде» построен садик на 160 малышей с отдельными игровыми площадками.
Кто живет на Петровском острове?
С высоты полета петербургской чайки хорошо видно, что привлекает на этот остров ценителей удобной приватной жизни. Тихий, зеленый, расположенный в стороне от суеты мегаполиса — он, тем не менее, тесно связан с городом. На ЗСД и к Лахта Центру ведет мост Бетанкура, еще три соединяют его с Петроградской стороной, а на Крестовский можно и вовсе перейти пешком минут за десять.

Вот уже несколько лет на Петровском создается особое городское пространство. В нем преобладают дома и кварталы премиум-класса, из окон которых открываются прекрасные виды на воду и зелень. Больше половины элитных квартир, купленных петербуржцами за первые три месяца 2021 года, находятся именно здесь.
Покупатели ценят Петровский остров за социальную однородность: его выбирают люди с похожим уровнем достатка. Чаще всего это бизнесмены, реже — топ-менеджеры крупных компаний и чиновники. Нередко, купив жилье для себя, они возвращаются за квартирой для близких родственников, детей, родителей. Статус Петровского острова подчеркивается изысканной архитектурой новых домов. Проекты здесь соединяются в гармоничные ансамбли — согласно петербургской традиции, заложенной еще Доменико Трезини и Карлом Росси.
Предприниматели
узнать больше
Интересный пример современного архитектурного ансамбля — трио от компании Setl Group: жилые комплексы «Петровский квартал на воде», The One и Grand View.*
узнать больше
Осторожные горожане
В премиальный дом на Петровском острове нельзя просто взять и зайти «с улицы». Система доступа тут несколько сложнее — ради безопасности и уже упомянутой приватности. В «Петровском квартале на воде», например, гость сначала проходит через одну из двух входных групп, у каждой из которых — свой консьерж. Потом минует консьерж-службу корпуса, а в подъезде звонит хозяину по видеодомофону.
Автовладельцы
Для автомобилистов в домах премиум-класса предусматривают отапливаемые подземные паркинги. Кроме того, в последнее время паркинги принято делать многофункциональными: машино-места дополняются индивидуальными кладовками. Колясочные же традиционно размещают в парадных.
Ценители прекрасного
Те, кому по душе оригинальное жилье, найдут на Петровском квартиры с мансардами, чтобы открывать окно прямо в петербургское небо. Для поклонников ошеломительно панорамных видов есть варианты с террасами. Можно любоваться гладью Малой Невы и путешествовать взглядом по простору Финского залива, созерцать зеленые берега Крестовского и величавые кроны деревьев в сквере Дома ветеранов сцены. Разумеется, терраса — не только место для релаксации. Это и личный фитнес-зал, и столовая под открытым небом, и естественный солярий в солнечные дни.
Заботливые родители
Для семей с детьми особенно важна приватность. Поэтому для новых домов проектируются закрытые дворы без машин с детскими площадками и пространствами для отдыха. В проектах Setl Group есть ландшафтный сквер, пешеходные аллеи, променад, сад камней и relax-зона с шезлонгами и зонтами для принятия солнечных ванн. Также у жителей будет отдельный выход на набережную.

На острове и вокруг него работают около 20 детских садов, школ и развивающих центров. В «Петровском квартале на воде» построен садик на 160 малышей с отдельными игровыми площадками.
Кто живет на Петровском острове?
С высоты полета петербургской чайки хорошо видно, что привлекает на этот остров ценителей удобной приватной жизни. Тихий, зеленый, расположенный в стороне от суеты мегаполиса — он, тем не менее, тесно связан с городом. На ЗСД и к Лахта Центру ведет мост Бетанкура, еще три соединяют его с Петроградской стороной, а на Крестовский можно и вовсе перейти пешком минут за десять.

Вот уже несколько лет на Петровском создается особое городское пространство. В нем преобладают дома и кварталы премиум-класса, из окон которых открываются прекрасные виды на воду и зелень. Больше половины элитных квартир, купленных петербуржцами за первые три месяца 2021 года, находятся именно здесь.
узнать больше
Интересный пример современного архитектурного ансамбля — трио от компании Setl Group: жилые комплексы «Петровский квартал на воде», The One и Grand View.*
Предприниматели
Покупатели ценят Петровский остров за социальную однородность: его выбирают люди с похожим уровнем достатка. Чаще всего это бизнесмены, реже — топ-менеджеры крупных компаний и чиновники. Нередко, купив жилье для себя, они возвращаются за квартирой для близких родственников, детей, родителей. Статус Петровского острова подчеркивается изысканной архитектурой новых домов. Проекты здесь соединяются в гармоничные ансамбли — согласно петербургской традиции, заложенной еще Доменико Трезини и Карлом Росси.
Заботливые родители
Для семей с детьми особенно важна приватность. Поэтому для новых домов проектируются закрытые дворы без машин с детскими площадками и пространствами для отдыха. В проектах Setl Group есть ландшафтный сквер, пешеходные аллеи, променад, сад камней и relax-зона с шезлонгами и зонтами для принятия солнечных ванн. Также у жителей будет отдельный выход на набережную.

На острове и вокруг него работают около 20 детских садов, школ и развивающих центров. В «Петровском квартале на воде» построен садик на 160 малышей с отдельными игровыми площадками.
узнать больше
Осторожные горожане
В премиальный дом на Петровском острове нельзя просто взять и зайти «с улицы». Система доступа тут несколько сложнее — ради безопасности и уже упомянутой приватности. В «Петровском квартале на воде», например, гость сначала проходит через одну из двух входных групп, у каждой из которых — свой консьерж. Потом минует консьерж-службу корпуса, а в подъезде звонит хозяину по видеодомофону.
Автовладельцы
Для автомобилистов в домах премиум-класса предусматривают отапливаемые подземные паркинги. Кроме того, в последнее время паркинги принято делать многофункциональными: машино-места дополняются индивидуальными кладовками. Колясочные же традиционно размещают в парадных.
Ценители прекрасного
Те, кому по душе оригинальное жилье, найдут на Петровском квартиры с мансардами, чтобы открывать окно прямо в петербургское небо. Для поклонников ошеломительно панорамных видов есть варианты с террасами. Можно любоваться гладью Малой Невы и путешествовать взглядом по простору Финского залива, созерцать зеленые берега Крестовского и величавые кроны деревьев в сквере Дома ветеранов сцены. Разумеется, терраса — не только место для релаксации. Это и личный фитнес-зал, и столовая под открытым небом, и естественный солярий в солнечные дни.
*ЖК «Петровский квартал на воде» — продавец ООО «Новый элемент».

ЖК «The ONE» — застройщик ООО «Альянс Сити Строй», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК Grand View — застройщик ООО «Ринова», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер / иллюстратор: Екатерина Елизарова
Другие источники иллюстраций: freepik.com

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