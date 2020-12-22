— Покупатели жилья все больше внимания уделяют локации, окружению жилых комплексов. Помимо недвижимости люди приобретают еще и атмосферу, которая будет зависеть от благоустройства двора, дизайна холлов и так далее. Это очевидный тренд, который прослеживается во всех сегментах.



Также в 2020 году отмечен значительный рост спроса на малоэтажное жилье как в городе, так и в пригороде: к осени он вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. Его популярность обусловлена невысокой плотностью населения: в таких условиях легче создать добрососедские отношения. У проектов, которые расположены далеко от центра города, есть обширные рекреационные зоны, что особенно актуально в 2020 году.

