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Побег из мегаполиса
5 причин поселиться в квартале резиденций

Побег из мегаполиса

5 причин поселиться в квартале резиденций
Чтобы чувствовать себя владельцем загородной виллы, не обязательно жить в роскошном особняке за высоким забором. Личную резиденцию на современный лад можно найти среди петербургских новостроек комфорт-класса, где создаются клубные малоэтажные кварталы для ценителей камерной жизни в европейском стиле. Предлагаем на примере ЖК «Солнечный город. Резиденции»* разобраться, чем такой тип жилья привлекает покупателей и почему минимализм — это новая роскошь.
Соседи — на высшем уровне

Соседи — на высшем уровне

В ЖК «Солнечный город. Резиденции» все корпуса — четырехэтажные, так что жильцов здесь будет значительно меньше, чем в обычных новостройках, а вот пространства и воздуха — больше. Узкий круг соседей сделает повседневную жизнь комфортнее и даст ощущение приватности, которого порой так не хватает в мегаполисе. Важная деталь: внутренние дворы будут свободны от машин, так что шумные автомобили не побеспокоят обитателей резиденций.
Разумеется, статус проекта определяется не только клубным форматом, но и качеством строительства. Монолитно-кирпичные дома возводят с использованием современных ресурсосберегающих технологий: у комплекса есть серебряный сертификат Green Zoom, подтверждающий его энергоэффективность и экологичность. Во всех квартирах — полная чистовая отделка по стандарту «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах на выбор: светлая «Ваниль» и темная «Шоколад». В ванных и совмещенных санузлах предусмотрены теплые полы. Ламинат в комнатах и на кухне воспроизводит благородную фактуру натуральной древесины.
Парков хватит на всех

Парков хватит на всех

Для ЖК «Солнечный город. Резиденции» было выбрано уникальное место: вокруг квартала находятся сразу пять парков Красносельского района. Для семейного досуга и размеренного отдыха на свежем воздухе можно выбрать Южно-Приморский или Полежаевский, Новознаменку или Сосновую Поляну. Неподалеку — парк Солнечный город, названный так в честь соседнего жилого комплекса. Если захочется прогуляться в историческом окружении, можно отправиться в Петергоф или Стрельну: до них всего 20 минут на электричке или на машине.
На территории квартала предусмотрено и собственное зеленое пространство с эксклюзивным ландшафтным дизайном. Во дворах создадут искусственные холмы и насыпные газоны, проложат мощеные пешеходные дорожки. Хвойные и лиственные растения, цветы и травы будут подобраны так, чтобы дворы преображались со сменой сезонов.
Роскошь простоты
в духе северной природы

Роскошь простоты
в духе северной природы

Внешнему виду домов в квартале резиденций будут присущи экологичность и европейский минимализм. Сдержанная светлая отделка фасадов напомнит о Скандинавии сочетанием приглушенного белого и молочно-коричневого. Холлы в индустриальном стиле выложат серой плиткой, наводящей на мысли о камнях балтийского побережья. Входные группы и зону почтовых ящиков выделят панелями теплого медового оттенка.
Согласно современным строительным трендам, в парадных предусмотрено широкое остекление, пропускающее максимум света. Для удобства родителей и велосипедистов запланированы вместительные колясочные. Несмотря на малоэтажность, в каждом доме установят малошумные современные лифты.
Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость»
— Покупатели жилья все больше внимания уделяют локации, окружению жилых комплексов. Помимо недвижимости люди приобретают еще и атмосферу, которая будет зависеть от благоустройства двора, дизайна холлов и так далее. Это очевидный тренд, который прослеживается во всех сегментах.

Также в 2020 году отмечен значительный рост спроса на малоэтажное жилье как в городе, так и в пригороде: к осени он вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. Его популярность обусловлена невысокой плотностью населения: в таких условиях легче создать добрососедские отношения. У проектов, которые расположены далеко от центра города, есть обширные рекреационные зоны, что особенно актуально в 2020 году.
Полезная инфраструктура —
к вашим услугам

Полезная инфраструктура —
к вашим услугам

Рядом с резиденциями открыты кофейни и рестораны, торгово-развлекательный комплекс, продуктовые и зоомагазины, отделения банков, салоны красоты, аптеки и фитнес-клуб. В квартале запланировано строительство школы и трех детских садов. На территории жилого комплекса будут созданы игровые площадки из экологичных материалов, места для занятий спортом и отдыха взрослых.
Семейное гнездо
с интересной планировкой

Семейное гнездо
с интересной планировкой

К организации жилого пространства создатели проекта изначально подходят с точки зрения рациональности: планировки делают такими, чтобы даже при относительно небольшой площади тут было комфортно всем членам семьи. Покупателям предлагают широкий выбор — от студий до четырехкомнатных квартир евроформата. При этом немало вариантов с нестандартными опциями: гардеробными, постирочными, возможностью установить сауну. На четвертых этажах расположатся квартиры High Flat с высокими, до 3 метров, потолками и увеличенными окнами.

Что еще нужно знать
о ЖК «Солнечный город. Резиденции»

До станции метро «Проспект Ветеранов» от него можно добраться за 15 минут на машине или общественном транспорте.
В ноябре 2020 года был открыт участок проспекта Ветеранов от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденного, что улучшило транспортную доступность квартала.
Со временем внутри квартала будут проложены новые улицы: ул. Ивана Куликова и ул. Владимира Пчелинцева.
Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость»
— Красносельский район — один из лидеров по реализации жилья массового спроса в Петербурге. В 2020 году он занял третье место по количеству заключенных сделок с долей рынка 13%. На ЖК «Солнечный город. Резиденции» приходится порядка 5% спроса по району в 2020 году. Большинству покупателей — 30–40 лет, вторая по численности группа — от 40 до 50. Доля региональных покупателей в ЖК — 30%.
Узнать больше о ЖК «Солнечный город. Резиденции»
*ЖК «Солнечный город. Резиденции» — застройщик ООО «Специализированный застройщик Сэтл Инвест». Кадастровые номера земельных участков: 78:40:0008501:10817, 78:40:0008501:10822, 78:40:0008501:10836, 78:40:0008501:10839. Со стандартами отделки можно ознакомиться на сайте www.setlgroup.ru. Сроки ввода в эксплуатацию — согласно графику строительных работ. Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф.


Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Гифки: giphy.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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