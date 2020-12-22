*ЖК «Солнечный город. Резиденции» — застройщик ООО «Специализированный застройщик Сэтл Инвест». Кадастровые номера земельных участков: 78:40:0008501:10817, 78:40:0008501:10822, 78:40:0008501:10836, 78:40:0008501:10839. Со стандартами отделки можно ознакомиться на сайте www.setlgroup.ru
. Сроки ввода в эксплуатацию — согласно графику строительных работ. Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф
. Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».
Автор: Мария Семенова
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