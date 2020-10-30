Игорь Гранщиков, руководитель отдела разработки Авито Недвижимости:



«Мы видим своей долгосрочной целью сделать покупку квартиры проще и безопаснее с помощью технологий. Новый сервис проверки дает покупателю возможность уже на этапе просмотра объявления сделать первые выводы о целесообразности сделки с этим объектом и подготовиться к последующему разговору с продавцом. Покупатель прямо в приложении видит, сколько у квартиры собственников и находится ли жилье в ипотеке. А для продавцов это возможность показать, что они с самого начала готовы обеспечивать прозрачность в сделке и повысить доверие к своему объявлению».