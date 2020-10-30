Риски: претензии наследников, мошенничество с жильем, серьезные бытовые дефекты.
Частые продажи жилья могут говорить о мошеннических схемах, спорах за право собственности или о наличии каких-то серьезных бытовых проблем.
Многие риски потенциально несет в себе и квартира, полученная в наследство: как в нашем примере, даже спустя годы могут появиться родственники бывшего владельца, которые вправе оспорить сделку. Иногда в завещании прописано право проживания в квартире одного из членов семьи, не являющегося собственником.