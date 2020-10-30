Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
НОВОСЕЛЬЕ БЕЗ СЮРПРИЗОВ
Как проверить историю квартиры перед сделкой?
ПОКУПАТЕЛЮ
ПРОДАВЦУ
Покупка жилья сродни свадьбе: она определяет, где и как мы будем жить в ближайшие годы. Ошибка здесь может быть чревата серьезными последствиями. Чтобы помочь пользователям в столь непростом деле, самая большая база объявлений о недвижимости в России*, Авито Недвижимость, запустила сервис по проверке квартир, который также поможет продавцам быстрее найти своим квадратным метрам нового хозяина.

Покупателю

Дмитрий, 32 года, Петербург. После рождения сына Дима и его жена решили сменить однокомнатную квартиру на «двушку». Чтобы не откладывать надолго новоселье, жилье начали искать на вторичном рынке. Подходящий вариант нашелся быстро: хороший метраж, скоро возле дома появится метро. Супруги поторопились внести задаток, но вскоре выяснилось: собственник получил недвижимость в наследство, которое хочет оспорить обиженная сторона. Хорошо подумав, Дмитрий решил отказаться от покупки этой двухкомнатной квартиры. Так семья уберегла себя от возможных дальнейших споров и судов, но, к сожалению, потеряла 50 тысяч рублей задатка.
Дмитрий, 32 года, Петербург. После рождения сына Дима и его жена решили сменить однокомнатную квартиру на «двушку». Чтобы не откладывать надолго новоселье, жилье начали искать на вторичном рынке. Подходящий вариант нашелся быстро: хороший метраж, скоро возле дома появится метро. Супруги поторопились внести задаток, но вскоре выяснилось: собственник получил недвижимость в наследство, которое хочет оспорить обиженная сторона. Хорошо подумав, Дмитрий решил отказаться от покупки этой двухкомнатной квартиры. Так семья уберегла себя от возможных дальнейших споров и судов, но, к сожалению, потеряла 50 тысяч рублей задатка.
Такого разочарования можно было избежать, если бы покупатели заранее проверили продаваемый объект. Например, все эти сведения можно получить в виде отчета на Авито Недвижимости, который не только включает развернутую справку из ЕГРН, но и подсказки для покупателя, полезные при приобретении жилья.

Какую именно информацию можно проверить

Какие сведения стоит проверить перед сделкой, почему это важно и каких рисков тем самым можно избежать, нам рассказал эксперт, — Руслан Закирьянов, руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости.
Число собственников
Риски: неучтенные интересы владельцев, нежданные жильцы.

Важно знать полный список, чтобы убедиться: и собственники, и супруги собственников согласны на продажу. Если в числе владельцев или жильцов есть хотя бы один ребенок, придется доказать органам опеки, что его интересы в результате сделки не пострадают.

Также право проживать в квартире даже после сделки могут сохранить временно выбывшие — к примеру, военнослужащие или заключенные.
Историю смены владельцев
Риски: претензии наследников, мошенничество с жильем, серьезные бытовые дефекты.

Частые продажи жилья могут говорить о мошеннических схемах, спорах за право собственности или о наличии каких-то серьезных бытовых проблем.

Многие риски потенциально несет в себе и квартира, полученная в наследство: как в нашем примере, даже спустя годы могут появиться родственники бывшего владельца, которые вправе оспорить сделку. Иногда в завещании прописано право проживания в квартире одного из членов семьи, не являющегося собственником.
Наличие обременений
Риски: арест, ипотека.

Квартира может находиться либо в залоге у банка как купленная в ипотеку, либо под арестом. В первом случае продажа невозможна без согласия банка и погашения кредита, во втором — без устранения причины ареста: например, придется выплачивать долги. Оба препятствия преодолимы, но, скорее всего, значительно увеличат срок заключения сделки.
Новый сервис Авито Недвижимости по проверке квартир проделает всю работу за пользователя и узнает все о прошлом понравившейся ему квартиры прямо во время ее просмотра на сайте. Запросив выписку из Росреестра по желанию клиента, сервис оперативно сформирует отчет, в котором отразит все актуальные данные о квартире. А также даст:
Подсказки и рекомендации
Они помогут сориентироваться в тонкостях покупки недвижимости. Например, в квартире есть арендатор, который по закону имеет право жить там до конца срока действия договора, даже если жилплощадь была продана. Система подскажет потенциальному покупателю, что стоит попросить у продавца соглашение о прекращении договора. А также выписку из домовой книги, чтобы убедиться, что арендатор не прописан в квартире.
Справку о размещениях на Авито
Если официальные параметры квартиры не совпадают с указанными в объявлении — это повод задуматься.
Руслан Закирьянов, руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости:

«Авито Недвижимость большое внимание уделяет качеству и достоверности объявлений и вкладывает в развитие этого направления значительные усилия. Так, новый сервис проверки истории квартиры на Авито позволяет нашим пользователям получить дополнительные данные по объекту из ЕГРН и истории размещения на Авито. Это в целом повышает доверие к объявлению и увеличивает шансы для квартиры быть проданной за более короткое время. Мы наблюдаем, что наличие отметки об успешной проверке квартиры в ЕГРН постепенно становится стандартном рынка и позволяет упростить навигацию пользователей на рынке недвижимости».
Руслан Закирьянов, руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости:

«Авито Недвижимость большое внимание уделяет качеству и достоверности объявлений и вкладывает в развитие этого направления значительные усилия. Так, новый сервис проверки истории квартиры на Авито позволяет нашим пользователям получить дополнительные данные по объекту из ЕГРН и истории размещения на Авито. Это в целом повышает доверие к объявлению и увеличивает шансы для квартиры быть проданной за более короткое время. Мы наблюдаем, что наличие отметки об успешной проверке квартиры в ЕГРН постепенно становится стандартном рынка и позволяет упростить навигацию пользователей на рынке недвижимости».

Как получить выписку

Покупатель видит короткую сводку с данными из ЕГРН. Если он заинтересован в покупке, то может заказать полный отчет. Для этого Авито свяжется с продавцом и уточнит адрес объекта.
Стоимость отчета для покупателя — от 299 рублей
Отчет придет на почту, которую покупатель указал при запросе.
Выписка обычно формируется за несколько часов, но в ряде случаев необходимо подождать до трех дней.
Документ поможет заранее узнать о сложностях, которые могут возникнуть при оформлении сделки, а значит — принять взвешенное решение о покупке.
ПОСМОТРЕТЬ ПРИМЕР ОТЧЕТА

Продавцу

Екатерина Николаевна, 53 года, Пушкин. Дети создали семьи, разъехались, и Екатерине больше не нужна почти 90-метровая трехкомнатная квартира, которую она когда-то купила по договору долевого строительства. Она дала объявление о продаже квартиры, но долго не могла найти покупателей. Возможно, потенциальных новоселов смущало, зачем продавать большую квартиру в современном доме — может быть, у жилья есть какие-то «подводные камни»? Поэтому когда нашей героине предложили сумму ниже рыночной, она сомневалась, но все-таки согласилась. И теперь жалеет, что сделала это.
Екатерина Николаевна, 53 года, Пушкин. Дети создали семьи, разъехались, и Екатерине больше не нужна почти 90-метровая трехкомнатная квартира, которую она когда-то купила по договору долевого строительства. Она дала объявление о продаже квартиры, но долго не могла найти покупателей. Возможно, потенциальных новоселов смущало, зачем продавать большую квартиру в современном доме — может быть, у жилья есть какие-то «подводные камни»? Поэтому когда нашей героине предложили сумму ниже рыночной, она сомневалась, но все-таки согласилась. И теперь жалеет, что сделала это.
Расставание с жильем — процесс, безусловно, непростой для хозяина. Особенно если в квартиру было вложено много сил и средств. Но зачастую объективные обстоятельства толкают нас на перемены, и здесь очень важно решить вопрос, не затягивая период продажи.
Эксперты Авито уверены: «прозрачность» жилья ускорит возможную сделку, поэтому продавцу нужно лишь указать номер продаваемой квартиры, остальную работу сервис Авито Недвижимости возьмет на себя. Как правило, если потенциальный покупатель видит по отчету на сайте, что у недвижимости хорошая, ничем не отягощенная история, он быстрее принимает решение о покупке
Игорь Гранщиков, руководитель отдела разработки Авито Недвижимости:

«Мы видим своей долгосрочной целью сделать покупку квартиры проще и безопаснее с помощью технологий. Новый сервис проверки дает покупателю возможность уже на этапе просмотра объявления сделать первые выводы о целесообразности сделки с этим объектом и подготовиться к последующему разговору с продавцом. Покупатель прямо в приложении видит, сколько у квартиры собственников и находится ли жилье в ипотеке. А для продавцов это возможность показать, что они с самого начала готовы обеспечивать прозрачность в сделке и повысить доверие к своему объявлению».
Игорь Гранщиков, руководитель отдела разработки Авито Недвижимости:

«Мы видим своей долгосрочной целью сделать покупку квартиры проще и безопаснее с помощью технологий. Новый сервис проверки дает покупателю возможность уже на этапе просмотра объявления сделать первые выводы о целесообразности сделки с этим объектом и подготовиться к последующему разговору с продавцом. Покупатель прямо в приложении видит, сколько у квартиры собственников и находится ли жилье в ипотеке. А для продавцов это возможность показать, что они с самого начала готовы обеспечивать прозрачность в сделке и повысить доверие к своему объявлению».

По данным Авито:

Приоритетная потребность покупателей недвижимости — юридическая безопасность сделки.
Проверив жилье по выписке из Росреестра, покупатели чувствуют себя более уверенными и готовыми к сделке.
Чтобы избежать судов в будущем, покупатели часто сами заказывают выписки из ЕГРН.

Почему продавцам выгодно указывать номер квартиры для проверки на Авито

Квартиры с данными из ЕГРН вызывают больше интереса у покупателей.
С продавцом связываются подготовленные покупатели: они знают, сколько у квартиры собственников, есть ли ипотека или залог.
Авито дополнительно продвигает объекты с данными из ЕГРН. Они получат больше просмотров и звонков.

Как сформировать выписку

Услуга бесплатна для продавца. Расходы на получение выписки берет на себя Авито.
Конфиденциальных данных — номера квартиры, кадастрового номера, имен собственников — не будет ни в объявлении, ни в отчете.
От продавца требуется лишь указать номер квартиры.
Контакты собственников никто не увидит.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Материал подготовлен специально для компании Авито Недвижимости

* Авито Недвижимость — самая большая база объявлений о недвижимости в России: 3,1 млн актуальных объявлений по данным кабинетного исследования «Аудит количества актуальных предложений объектов недвижимости на сайте Avito.ru и основных конкурентов. Июль 2020», проведенного ООО «Форейтор» в феврале 2019 года методом замера количества актуальных предложений объектов недвижимости на сайте Avito.ru и сайтах основных конкурентов. География исследования — Россия.
Каждая вторая квартира в России продаётся на Авито — по данным исследования, проведенного ООО «АКВАРЕЛЬ РЕСЕРЧ» в марте-мае 2020 года.
По данным Авито на основе регулярного замера внутренней статистики, проводящегося каждые 30 дней, 2 сделки совершают на Авито каждую секунду, 116 миллионов сделок в 2019 году, а среднее ежемесячное число посетителей avito.ru превышает 50 миллионов пользователей за последние полгода.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: freepik.com
Фотографии также предоставлены пресс-службой компании Авито
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

Чтобы не накрыло. Подсказки для малого бизнеса, переживающего «вторую волну»
Внуки танцам не помеха. Чем ваши родители занимаются оффлайн и в интернете
Видеоэкскурсия: Как создаются дизайнерские интерьеры? Профессионалы делятся секретами мастерства
Кабинет с видом на Крестовский. Какое жилье выбирают бизнесмены Петербурга?
С точностью до микрона. Кто создает в Петербурге оборудование для атомщиков и нефтяников
Дом капитана Немо. Где поселиться романтикам в Петербурге?