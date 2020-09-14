Вбиваешь в поисковик «Работа водителем», и система выдает 7 млн результатов. В начале списка, как обычно, реклама, затем — длинный перечень специализированных сайтов, на каждом из которых, в свою очередь, тоже сотни предложений. Разобраться в этом, конечно, можно, но сил и времени будет потрачено немало. Нужно зарегистрироваться на нескольких ресурсах, написать не одно резюме и как-то ухитриться исключить дублирующие вакансии на разных порталах. Сергею было бы гораздо удобнее, если бы все предложения собрали в одном месте, а вакансии «разложили» у него перед глазами. Для этой цели нужен популярный в интернете сервис с большим количеством объявлений о найме.