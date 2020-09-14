Водители, секретари и продавцы нужны всегда. Однако представители этих профессий часто говорят: хороших вакансий мало! И где искать их, непонятно. На примере двух героев рассказываем, с какими трудностями при поиске работы сталкиваются петербуржцы, и как такие проблемы преодолеть.
Водители, секретари и продавцы нужны всегда. Однако представители этих профессий часто говорят: хороших вакансий мало! И где искать их, непонятно. На примере двух героев рассказываем, с какими трудностями при поиске работы сталкиваются петербуржцы, и как такие проблемы преодолеть.
Сергей, 35 лет, Петербург
Водитель, меняет место работы в среднем раз в полтора года.
Елена, 46 лет, Ломоносов
Продавец-кассир в известной сети гипермаркетов. Не видит разницы между работодателями: обычно она идет туда, где предлагают зарплату больше. «А разница какая? Кассовый аппарат везде одинаков».
Что мешает им найти ту самую работу?
Что мешает им найти ту самую
работу?
Сергей, 35 лет, Петербург. Водитель, меняет место работы в среднем раз в полтора года.
Елена, 46 лет, Ломоносов. Продавец-кассир в известной сети гипермаркетов. Не видит разницы между работодателями: обычно она идет туда, где предлагают зарплату больше. «А разница какая? Кассовый аппарат везде одинаков».
Где искать?
Вбиваешь в поисковик «Работа водителем», и система выдает 7 млн результатов. В начале списка, как обычно, реклама, затем — длинный перечень специализированных сайтов, на каждом из которых, в свою очередь, тоже сотни предложений. Разобраться в этом, конечно, можно, но сил и времени будет потрачено немало. Нужно зарегистрироваться на нескольких ресурсах, написать не одно резюме и как-то ухитриться исключить дублирующие вакансии на разных порталах. Сергею было бы гораздо удобнее, если бы все предложения собрали в одном месте, а вакансии «разложили» у него перед глазами. Для этой цели нужен популярный в интернете сервис с большим количеством объявлений о найме.
Как выбрать из сотни объявлений?
Лена нашла для себя оптимальный ресурс: Авито Работа. В ответ на запрос «продавец-кассир» она получила более 800 вакансий. Все торговые компании на слуху, зарплату предлагают примерно одинаковую — среднюю по рынку. Наша героиня в растерянности: на чем остановиться? Нужно выбрать по определенным условиям: требуемый опыт работы, местонахождение компании и т. д. Осталось понять, что нашу героиню интересует: сменный график или полный день? Работа в Ломоносове или юго-запад Петербурга тоже подойдет?
Что писать в резюме?
Не у всех есть способность красиво описывать трудовую биографию и свои сильные стороны. Да и зачем это, если зачастую главное заключается в двух строчках: «Сергей, стаж 16 лет, машина своя»? Ассистенту Авито Работы — чат-боту, который разработан специально для быстрого поиска работы, — хватит этой информации. Разве что можно добавить, где водителю удобнее работать и в каком режиме.
Приукрашенная действительность
Желая скорее набрать необходимый персонал, сотрудники HR-подразделений берут пример с маркетологов и описывают компанию в самых светлых тонах. Реальность же порой расходится с написанным, неизбежно вызывая разочарование. Это чувство испытали 35%* жителей Петербурга и Ленобласти, менявших место работы. Елене оно тоже знакомо. Если понимать, что всегда есть плюсы и минусы (жизнь есть жизнь), работодателю гораздо продуктивнее не обещать золотых гор и писать все как есть. А нашей героине стоит трезво оценить свои возможности: готова ли она к возможным стрессовым ситуациям, переработкам, необходимости чему-то учиться?
Повышенные требования работодателя
На это жалуется примерно каждый третий соискатель-петербуржец*. Но давайте будем честными: к водителю бюджетного такси и премиального сервиса будут, безусловно, разные требования. Чтобы не испытать неприятного ощущения обманутых надежд, Сергею надо решить: на какой сегмент рынка он рассчитывает? Готов ли он быть не просто водителем, а лицом компании — с безукоризненными манерами и умением общаться с VIP-клиентами?
Мало вакансий, которые подходят
«Все не то и все не так», — знакомое Елене ощущение, да и не ей одной. О несовпадении запросов и предложений аналитикам говорила половина* (!) опрошенных из северной столицы и области. Иногда кажется, что в длинном списке объявлений никак не найти вакансию с желаемым графиком работы или близко к дому. Например, на Авито собраны 420 тысяч вакансий с разным графиком и для соискателей любого возраста.
Чтобы помочь разобраться в них и найти подходящую конкретному человеку, ассистент Авито Работы в задаст несколько вопросов из разряда:
— Сколько вам лет? — Какую работу (подработку) вы ищете? — В каком районе хотите работать?
Мало вакансий, которые подходят
«Все не то и все не так», — знакомое Елене ощущение, да и не ей одной. О несовпадении запросов и предложений аналитикам говорила половина* (!) опрошенных из Северной столицы и области. Иногда кажется, что в длинном списке объявлений никак не найти вакансию с желаемым графиком работы или близко к дому. Например, на Авито собраны 420 тысяч вакансий с разным графиком и для соискателей любого возраста. Чтобы помочь разобраться в них и найти подходящую конкретному человеку, ассистент Авито Работы задаст несколько вопросов из разряда:
— Сколько вам лет?
— Какую работу (подработку) вы ищете?
— В каком районе хотите работать?
В отдельных случаях ассистент Авито спросит про опыт работы — в зависимости от специфики вакансии и отрасли. Для беседы с ботом необходимо зайти в свой профиль на Авито (или зарегистрироваться), и во вкладке Работа найти анонсирующий баннер.
После короткого собеседования соискатель получит несколько вариантов подходящей работы. Это быстро, просто и очень понятно. А главное, не нужно писать резюме и каждый раз рассказывать о себе предполагаемому работодателю.
Топ-10 самых популярных отраслей на Авито Работа**
Банки, инвестиции
Страхование
Госслужба, НКО
Консультирование
Искусство, развлечения
Юриспруденция
Управление персоналом
Охрана, безопасность
Медицина, фармацевтика
Образование, наука
Топ-10 по уровню зарплат на Авито Работа**
Образование, наука
Административная работа
Туризм, рестораны
Работа для студентов, без опыта
Бухгалтерия, финансы
Домашний персонал
Охрана, безопасность
Юриспруденция
Банки, инвестиции
… В сентябре наши герои выйдут на новую работу: рядом с домом и с неплохой зарплатой. Начните осень с перемен и вы.