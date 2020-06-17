<section><h2><p><span style="font-size:36px;"></span><span style="font-size:28px;"><strong>О какой квартире вы мечтаете,</strong></span></p><p><span style="font-size:28px;"><strong></strong></span><span style="font-size:22px;"><span style="font-size:28px;"><strong>но сами об этом не знаете?</strong></span></span></p></h2><p><p style="text-align:left;"><span style="font-size:16px;"> </span></p><p style="text-align:left;"><span style="font-size:16px;"></span><span style="font-size:16px;"></span></p><p style="text-align:left;"><span style="font-size:16px;">Вы иногда хотите остаться в одиночестве (или не иногда)? А может быть, все теряет смысл, если вы не в гуще событий? Или для вас главное — это семья, и вы не представляете себя в тишине и покое? Всего 10 вопросов — и мы найдем квартиру, которая подойдёт вашему характеру и образу жизни. Подобрать идеальную планировку теперь не только просто, но и занимательно. </span><br /><br /><span style="font-size:16px;">Тест создан совместно с компанией «Мегалит-Охта Групп».</span></p><p style="text-align:left;"><span style="font-size:16px;"> </span></p><p style="text-align:left;"><span style="font-size:16px;"></span><span style="font-size:16px;"></span><span style="font-size:16px;"></span></p></p></section><section><h2><p style="text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><strong>Берлога интроверта</strong></span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><br /></p><h2><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Похоже, все время вы проводите на работе, а дома только ночуете. Многие называют вас трудоголиком, но мы понимаем, что для вас как ни для кого важен результат. И именно поэтому нужно иметь свое место силы, где можно отдохнуть от дел и зарядиться энергией. Вам подойдет студия в <a href="https://primkvartal.ru/flat/32/476" target="_blank">ЖК «Приморский квартал»</a>. Либо чуть <a href="https://primkvartal.ru/flat/31/395" target="_blank">большая по площади</a>. Здесь есть все необходимое для жизни — и даже балкон, на котором приятно размеренно выпить чашку кофе субботним утром и никуда не спешить. <br /><br />На первых этажах комплекса будет все необходимое: магазины, химчистка, банки, салоны красоты. Это сэкономит время и силы активного жителя мегаполиса, каким вы и являетесь.</span></p></h2></h2><p></p></section><section><h3><p style="text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><strong>Место сбора друзей</strong></span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-size:16px;"> </span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Сидеть дома в одиночестве — не про вас. У кого собираются друзья, чтобы посмотреть новый фильм Ларса фон Триера или составить план будущего путешествия? Кто не зря слывет душой компании? Таким общительным людям точно нужна просторная квартира. И она есть в <a href="https://primkvartal.ru/flat/32/370" target="_blank">ЖК «Приморский квартал»</a>: здесь будет так удобно принимать гостей. Посиделки — на большой кухне-гостиной, а приватное пространство скрыто от посторонних глаз в отдельной комнате. Есть и альтернатива — <a href="https://primkvartal.ru/flat/32/93" target="_blank">вместительная студия</a>, в которой при желании можно сделать перепланировку с тем же функционалом. <br /><br />П</span><span style="font-size:16px;">ри этом ваш дом точно станет стратегическим местом сбора компании. Добраться до «Приморского квартала» проще простого: всего 400 метров от метро «Пионерская». Таких друзей все ценят!</span></p></h3><p></p></section><section><h3><p style="text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><strong>Пространство для вдохновения</strong></span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-size:16px;"> </span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Признавайтесь, в какой кружок вы не хотели ходить, когда были ребенком, а теперь не можете представить без этого свою жизнь? Музыкальная школа? Художественная? Про вас скажут — «творческий человек», но вы, наверное, поморщитесь от такого определения. Зато мы знаем, что вам подойдет. Неординарным людям — необычная квартира с эркером в <a href="https://primkvartal.ru/flat/31/673" target="_blank">ЖК «Приморский квартал»</a>. Обустройство этого пространства — настоящая творческая задача. Как обыграть угол в комнате: вписать в него письменный стол? А может быть, большой диван? Сценариев много, если взяться за дело с азартом. </span><br /><br /><span style="font-size:16px;">Если же вы предпочитаете традиционные планировки — то вот, пожалуйста! <a href="https://primkvartal.ru/flat/32/668" target="_blank">Вместительная кухня</a>, оптимального размера комната: есть где расставить сувениры из поездок и повесить любимые фотографии. <br /><br /></span><span style="font-size:16px;">Рядом два парка — Удельный и сквер у места дуэли Пушкина. Прогулки на свежем воздухе необходимы для вдохновения.</span></p></h3></section><section><h3><p style="text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><strong>Семейное гнездо</strong></span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><strong> </strong></span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">У вас насыщенная жизнь, и это вы ее такой сделали. Многие удивляются, откуда столько энергии? Все просто: когда впереди столько планов, важно, чтобы был человек, который их всегда поддержит. И планировка, которую мы подобрали для вашей пары, наверняка понравится обоим! Уютное семейное гнездо — такое определение подходит просторным однокомнатным квартирам в ЖК «Приморский квартал»: <a href="https://primkvartal.ru/flat/32/125" target="_blank">первой</a> и <a href="https://primkvartal.ru/flat/31/23" target="_blank">второй</a>. Здесь можно радоваться утру, солнцу, новому дню и друг другу. Обогреть гостя, приютить питомца, устроить праздник. Радостная жизнь в комфортных условиях!</span><br /><br /><span style="font-size:16px;">Ваш дом будет находиться в престижной части Приморского района с его развитой инфраструктурой. Рядом торговые центры, станции метро и железной дороги, банки и т.д. Садитесь на электричку — и вы уже через полчаса окажетесь на берегу Финского залива или будете гулять среди старинных дач Сестрорецка. </span></p></h3></section><section><h3><p style="text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><strong>Дом, где хорошо всем</strong></span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><strong> </strong></span></p><p style="text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><strong></strong></span><span style="font-size:16px;"></span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Вы всегда хотели большую семью? Или большая семья хотела вас, а теперь и вы не представляете жизни в тишине и покое. Вы из тех, кого можно назвать настоящим супергероем, хоть и без плаща: умело комбинируете работу, занятия с детьми, встречи с друзьями и приключения. <br /><br /></span><span style="font-size:16px;">Найти для вас подходящую планировку сложная задача, но, кажется, мы с ней справились. Чтобы всем было комфортно, нужно удобное вместительное жилье. Например, </span><a href="https://primkvartal.ru/flat/43/572" target="_blank" style="font-size:16px;">такое</a><span style="font-size:16px;"> или </span><a href="https://primkvartal.ru/flat/38/503" target="_blank" style="font-size:16px;">это</a><span style="font-size:16px;"> в ЖК «Приморский квартал». Оптимальное пространство для развития, гармонии и, конечно, совместных игр в любимые настолки.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;"><br /></span><span style="font-size:16px;">В комплексе предусмотрены три детских сада и школа. Также рядом множество существующих образовательных учреждений Приморского района. Родителям точно будет, из чего выбрать! </span></p></h3></section><section><h2><h2><span style="font-size:18px;"><strong>Понедельник, 7 утра. Услышав звон будильника, вы вскакиваете и…</strong></span></h2></h2></section><section><h3><span style="font-size:18px;"><strong>Переделав миллион дел, вы понимаете, что незаметно наступил вечер. Свобода! Куда вы отправитесь с работы?</strong></span><h2><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:18px;"><strong>Понятно. А какие у вас планы на ближайшие выходные?</strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:18px;"><strong>Давайте помечтаем. Ваш идеальный отпуск — какой он?</strong></span> <span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:18px;"><strong>Это мы выяснили. Но на отдых надо заработать. Часто ли вам приходиться трудиться дома (самоизоляция не в счет)?</strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span> <span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:18px;"><strong>Ладно, не будем больше о работе. А что доставляет вам радость? </strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span> <span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:18px;"><strong>Все люди делятся на пешеходов и автомобилистов. Вы кто?</strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span> <span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:18px;"><strong>Ну хорошо. Мы почти все поняли про вас. Не знаем только одного: из вашей квартиры раздается радостный лай собаки или кошачье мяуканье?</strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span> <span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span></h2></h3></section><section><h3><strong><span style="font-size:18px;">Представим ситуацию. К вам неожиданно приехала погостить тетушка издалека. Вы…</span></strong><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span> <span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span></h2></h3></section><section><h3><span style="font-size:18px;"><strong>Фух, пора заканчивать. Нескромный вопрос: у вас есть кубышка? </strong></span><strong><span style="font-size:18px;"></span></strong><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span> <span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span><h2><span style="font-size:18px;"><strong></strong></span></h2></h3></section>