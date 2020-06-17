ЖК «Приморский квартал»* — это 13 домов высотой от 12 до 25 этажей.
27 июля начинается передача ключей покупателям квартир первой очереди. При этом клиентам доступна льготная ипотека от 5,9%**. Предложение для первых четырех корпусов действует только до 27 июня.
Строят комплекс две крупные компании — «Мегалит» и «Охта Групп», — объединившие усилия для реализации масштабного проекта. Партнеры присутствуют на рынке недвижимости более 16 лет, имея внушительное портфолио из объектов жилой и коммерческой недвижимости.
Приобрести жилье также можно дистанционно. Покупатели ЖК «Приморский квартал» могут выбрать на сайте понравившуюся квартиру, забронировать ее, получить консультацию менеджеров отдела продаж и подать заявку на ипотеку.
Материал подготовлен специально для компании «Мегалит-Охта Групп»
*ЖК «Приморский квартал», застройщик «Мегалит-Охта Групп», проектная декларация на сайте.
**Согласно условиям кредитования, минимальная процентная ставка от 5,9% годовых, при отсутствии личного страхования 6,9% годовых. Первоначальный взнос от 20%. Сумма кредита от 100 000 — 8 000 000 ₽. Срок от 12 до 360 месяцев. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте.
Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Мегалит-Охта Групп» Дизайнер: Екатерина Елизарова