Тест: Узнайте, будет ли ваш ребенок управлять страной

<section><h2><h1><span style="font-size:36px;">Будет ли ваш ребенок управлять страной?</span></h1></h2><p><p><span style="font-size:16px;"><span style=""><span style=""></span></span></span></p><p><span style="font-size:16px;">Узнайте, для какого направления госслужбы подходят способности вашего школьника и какую должность он мог бы занять в системе государственного управления.</span></p><p><span style="font-size:16px;"></span></p></p></section><section><h2><h2><span style="font-size:18px;"><p>Ваш ребенок мог бы стать губернатором города или региона — или даже президентом страны. Тема финансов ему тоже близка. Из него вполне получился бы глава Минфина, руководитель Счетной палаты, Председатель Центрального банка или Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.</p></span></h2></h2><p></p></section><section><h3><h2><span style="font-size:18px;"><strong>В вашем ребенке чувствуется будущий юрист, причем не просто консультант или адвокат, а судья, Председатель юридического комитета, уполномоченный по правам человека или депутат Законодательного собрания. Дипломатическая жилка в нем тоже есть: почему бы не добавить в список долгосрочных целей должность министра иностранных дел или генерального консула.</strong></span></h2></h3><p><p dir="ltr"><br /></p></p></section><section><h3><h2><span style="font-size:18px;"><strong>Ваш ребенок особенно талантлив во всем, что связано с общением и диджитал технологиями. На госслужбе он мог бы стать министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, главой Роскомнадзора, пресс-секретарем Администрации президента или Председателем комитета по печати и взаимодействию со СМИ.</strong></span></h2></h3><p><p dir="ltr"> </p></p></section><section><h2><h2><span style="font-size:22px;"><strong><span style=""><span style=""><span style=""><p>За какую из этих задач ваш ребенок взялся бы охотнее всего?</p></span></span></span></strong></span></h2></h2></section><section><h3><h2><span style="font-size:22px;"><strong>Кем бы предпочел стать ваш ребенок в день школьного самоуправления?</strong></span></h2></h3></section><section><h3><h2><span style="font-size:22px;"><strong>Грядут выборы президента школьного совета. Как поступит ваш ребенок?</strong></span></h2></h3></section><section><h3><h2><span style="font-size:22px;"><strong>Ваш ребенок стал президентом школьного совета. Каким вопросом он займется в первую очередь?</strong></span> </h2></h3></section><section><h3><h2><span style="font-size:22px;"><strong>Вашему ребенку поручили записать видео, которое отправят в дружественную зарубежную школу. Какой жанр он выберет?</strong></span> </h2></h3></section><section><h3><h2><span style="font-size:22px;"><strong>Вашему ребенку поручили взять интервью для сайта школы. Кто станет его героем?</strong></span></h2></h3></section><section><h3><h2><span style="font-size:22px;"><strong>Какие события, скорее всего, заинтересуют вашего ребенка?</strong></span></h2></h3></section><section><h3><h2><span style="font-size:22px;"><strong>Какой из этих предметов лучше всего дается вашему ребенку?</strong></span></h2></h3></section><section><h3><h2><span style="font-size:22px;"><strong>Учитель ошибся во время объяснения материала. Как поступит ваш ребенок?</strong></span></h2></h3></section><section><h3><h2><span style="font-size:22px;"><strong>В холодное время года школе отключили отопление. Как поступит ваш ребенок?</strong></span></h2></h3></section><section><h3><h2><span style="font-size:22px;"><strong>В каком из этих событий ваш ребенок охотнее бы принял участие?</strong></span></h2></h3></section>