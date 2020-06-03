Тест: Узнайте, будет ли ваш ребенок управлять страной
Государственная служба — одна из наиболее стабильных и перспективных карьерных дорог. Узнайте, какую должность может занять ваш ребенок через 10–15 лет, если выберет это профессиональное направление.
В государственном управлении требуются сотрудники с разными способностями. Где-то нужны лидеры, быстро принимающие решение, где-то — ответственные исполнители, не отступающие от плана. На одних позициях важнее всего аналитическое мышление, на других — умение общаться и приводить к согласию конфликтующие стороны. Пройдите наш тест, чтобы выяснить, в какой области госуправления применимы таланты вашего школьника и на какой ступени административной лестницы он мог бы оказаться. Возможно, вы воспитали потенциального министра иностранных дел, главу Роскомнадзора или даже президента России.
Тест был составлен совместно с Северо-Западным институтом управления РАНХиГС, крупнейшим региональным вузом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В СЗИУ РАНХиГС готовят современных госслужащих: управленцев, международников, юристов, политических аналитиков, специалистов в сфере экономики и т.д.
РАНХиГС — единственный в России вуз при Президенте РФ. Его основная задача — подготовка кадров для системы государственного управления. Северо-Западный институт управления РАНХиГС в Петербурге обладает сертификатом соответствия международным стандартам разработки и предоставления образовательных услуг ISO 9001:2015, который был получен в ходе оценки, проведенной компанией SaiGlobal, мировым лидером в сфере аудиторских услуг.
Обучение в СЗИУ РАНХиГС наполовину состоит из практических занятий, студенты приобретают навыки управления с помощью работы в виртуальных бизнес-симуляторах. Институт заключил более 250 договоров с коммерческими и государственными организациями, заинтересованными в молодых специалистах. Студенты проходят стажировки во Франции, Китае, Германии, Венгрии, США и многих других странах. Таким образом, учащиеся Президентской Академии получают не только знания, но и опыт, необходимый на рынке труда.