Интернет-магазин Ozon первым в России запустил бесконтактную доставку заказов до двери. Произошло это еще летом 2019 года — сначала в рамках эксперимента в Москве. Сегодня опция доступна для всех регионов и набирает популярность, особенно в крупных городах. В Петербурге буквально за одну мартовскую неделю доставка до двери прибавила больше 50% — город вышел на второе место по популярности сервиса после столицы. Также увеличилась в объемах корзина покупателя из северной столицы: если год назад в ней можно было найти 4-5 товаров, то сегодня — 7 и более.