Поскольку от здоровья курьеров зависит работа всей компании, Ozon принимает все необходимые меры, чтобы их защитить. И агенты доставки знают требования и рекомендации по профилактике вирусных заболеваний. Все они проходят не только регулярные предрейсовые осмотры, но и специальные брифинги. Поскольку курьер большую часть дня проводит в автомобиле, а с клиентами общается только по телефону, количество контактов сводится к минимуму. Поэтому, кстати, курьер, который оставляет посылку у двери и не контактирует с клиентами, может быть без маски — а вот руки антисептиком обработает обязательно.