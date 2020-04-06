Я ОСТАЮСЬ ДОМА
Как жить в самоизоляции?

Я ОСТАЮСЬ ДОМА

Как жить в самоизоляции?
Как добыть все необходимое, когда оставаться дома — одно из требований безопасности? OZON поможет не умереть с голоду и от скуки.
Овсянка и греча у меня есть. А кокосовое молоко и любимые энергетические батончики с кедровыми орешками привезут?

Овсянка и греча у меня есть. А кокосовое молоко и любимые энергетические батончики с кедровыми орешками привезут?

Вам кокосовое молоко жирностью 5-7% или 17-19%? Одну штуку или сразу коробку? А если серьезно, то на Ozon можно купить и кокосовое, и соевое, и овсяное, и миндальное молоко, и даже молоко из кешью — по запросу «растительное и кокосовое молоко» поиск Ozon выдает больше 100 позиций.

То же самое с энергетическими батончиками: с бананом, кокосом, кедровыми орешками, а также с белками, с добавками для похудения, с витаминами… Можно купить мелким оптом — на всю весну энергии хватит, да еще и скидку получите.
Вам кокосовое молоко жирностью 5-7% или 17-19%? Одну штуку или сразу коробку? А если серьезно, то на Ozon можно купить и кокосовое, и соевое, и овсяное, и миндальное молоко, и даже молоко из кешью — по запросу «растительное и кокосовое молоко» поиск Ozon выдает больше 100 позиций.

То же самое с энергетическими батончиками: с бананом, кокосом, кедровыми орешками, а также с белками, с добавками для похудения, с витаминами… Можно купить мелким оптом — на всю весну энергии хватит, да еще и скидку получите.
Сидеть дома скучновато. Компьютерные игры, приставки и все такое привезете?

Сидеть дома скучновато. Компьютерные игры, приставки и все такое привезете?

Геймеру на Ozon есть где разгуляться — почти 6 тысяч (!) товаров в категории «Все для игр». Игровые ноутбуки, мониторы и клавиатуры, джойстики, игровые кресла, VR-очки, приставки и геймпады. На последние, кстати, сейчас скидки до 30%. Ноутбук курьер, конечно, у двери не оставит, но джойстики, клавиатуру и все нужное геймеру на сумму до 30 тысяч рублей — вполне.
Геймеру на Ozon есть где разгуляться — почти 6 тысяч (!) товаров в категории «Все для игр». Игровые ноутбуки, мониторы и клавиатуры, джойстики, игровые кресла, VR-очки, приставки и геймпады. На последние, кстати, сейчас скидки до 30%. Ноутбук курьер, конечно, у двери не оставит, но джойстики, клавиатуру и все нужное геймеру на сумму до 30 тысяч рублей — вполне.
В Интернет-магазине можно приобрести более чем тысячу игр — от гонок до экшна, головоломок и спорта. Самые рейтинговые компьютерные игры стоят одну-две тысячи рублей. Можно оформить подписку на 1-12 месяцев и получить доступ сразу к сотням игр, присоединившись к мировому геймерскому сообществу. Подписки позволят скачивать новейшие игры в день релиза.
Не останутся скучать и любители кино: на Ozon доступны три десятка подписок на онлайн-кинотеатры. Сроки подписки — от месяца до года. Цена варьируется от 199 рублей до 8628 рублей. Все зависит от сроков, пакета, наличия ТВ-каналов.
В Ozon отмечают, что спрос на товары для домашнего досуга в Петербурге в марте существенно вырос: так, продажи подписок на игры и онлайн-кинотеатры показали рост на 211%, настольных игр — на 80%.
Интернет-магазин Ozon первым в России запустил бесконтактную доставку заказов до двери. Произошло это еще летом 2019 года — сначала в рамках эксперимента в Москве. Сегодня опция доступна для всех регионов и набирает популярность, особенно в крупных городах. В Петербурге буквально за одну мартовскую неделю доставка до двери прибавила больше 50% — город вышел на второе место по популярности сервиса после столицы. Также увеличилась в объемах корзина покупателя из северной столицы: если год назад в ней можно было найти 4-5 товаров, то сегодня — 7 и более.

Как вообще работает «доставка до двери»?

Как вообще работает «доставка до двери»?
Доставка до двери доступна для оплаченных на сайте или в приложении заказов. При оформлении заказа нужно выбрать опцию «оставить заказ у двери». Курьер Ozon заранее позвонит, чтобы подтвердить адрес доставки и возможность доступа в парадную. А чтобы подтвердить, что ваш заказ на месте, сделает фотографию посылки у двери — и она сразу же появится в разделе «Мои заказы» в личном кабинете в приложении или на сайте.
А курьер не болен?

А курьер не болен?

Поскольку от здоровья курьеров зависит работа всей компании, Ozon принимает все необходимые меры, чтобы их защитить. И агенты доставки знают требования и рекомендации по профилактике вирусных заболеваний. Все они проходят не только регулярные предрейсовые осмотры, но и специальные брифинги. Поскольку курьер большую часть дня проводит в автомобиле, а с клиентами общается только по телефону, количество контактов сводится к минимуму. Поэтому, кстати, курьер, который оставляет посылку у двери и не контактирует с клиентами, может быть без маски — а вот руки антисептиком обработает обязательно.
Моя бабушка живет в другом городе. Я могу сделать заказ с доставкой до двери на ее адрес?

Моя бабушка живет в другом городе. Я могу сделать заказ с доставкой до двери на ее адрес?

Конечно, можете. Бесконтактная доставка доступна для пользователей Ozon в крупных городах по всей России, и сейчас компания активно расширяет зону доставки до двери.
Как я могу быть уверен, что мой заказ не украли?

Как я могу быть уверен, что мой заказ не украли?

Риск, конечно, есть — кто знает, не позарятся ли соседи на заветный пакет или коробку. В случае, если курьер заказ привез, но под дверью посылка вас не дождалась, Ozon возместит стоимость заказа.
Риск, конечно, есть — кто знает, не позарятся ли соседи на заветный пакет или коробку. В случае, если курьер заказ привез, но под дверью посылка вас не дождалась, Ozon возместит стоимость заказа.
Что делать, если я захочу что-то вернуть?

Что делать, если я захочу что-то вернуть?

Вернуть товары можно, оставив их у двери или в постамате — это еще один популярный бесконтактный способ доставки. Постаматы часто есть в продуктовых магазинах и аптеках у дома. Для возврата оформите заявку в личном кабинете. Если вы выберете возврат с курьером, он позвонит, когда будет рядом, чтобы забрать товар у двери. Если же в постамат — система подскажет, когда принести возврат и какой код ввести, чтобы открылась ячейка. Если у вас есть другой заказ с курьерской доставкой, сотрудник заберет ненужные товары у двери, когда привезет новые. После этого интернет-магазин вернет деньги.
Заказать все нужное домой
Материал подготовлен специально для Ozon

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф: Алексей Рожнов
Обложка: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

Как Авито оценивает стоимость автомобилей? Ищем разницу между хорошим и отличным
Чайки — не то, чем кажутся. Пять мифов о жизни у моря, которые не соответствуют действительности
Безопасный переход. Как правильно вести себя в большом городе?
АнтиЗОЖ лирика. Григорий Лепс выступил на сцене «петербургского Альберт-холла»
Финский образ жизни в 7 км от Петербурга
Пять причин посетить «петербургский Альберт-холл»