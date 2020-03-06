Сервис доставки продуктов предлагает праздничные цветы без головной боли
К 8 марта Яндекс.Лавка добавила в набор своих услуг заказ букетов, которые курьеры сервиса, согласно его стандартам, бесплатно доставят всего за 15 минут.* В Петербурге будут доступны три варианта композиций из 15 весенних тюльпанов: розовых, желтых и оранжевых. Все они выращены в России.
Воспользоваться букетной функцией можно через вкладку «Продукты» в приложении Яндекс.Такси или через приложение Яндекс.Еда. В зону доставки попадают все адреса Центрального и Адмиралтейского районов, частично — адреса Василеостровского и Петроградского районов. Стоимость любой композиции из 15 тюльпанов — 890 рублей.
Фото предоставлены сервисом Яндекс.Лавка
Букетный период Яндекс.Лавки продлится с 6 по 8 марта. Дарителям не придется стоять в очередях, покупать цветы втридорога или заказывать их заранее. Они успеют поздравить коллег в конце рабочей недели, а бабушек, мам, жен и сестер — прямо в Международный женский день. В любом случае время доставки останется неизменным. Если вам совсем некогда, курьер не только привезет, но и вручит цветы. Но можно сделать и по-другому: заказать доставку себе, а потом подарить тюльпаны лично.
Так как Яндекс.Лавка — это в первую очередь онлайн-магазин с сервисом заказа продуктов и готовой еды, то к цветам легко добавить приятные съедобные гостинцы: конфеты, выпечка, фрукты и т.д. Кстати, можно заодно прикупить и что-нибудь к праздничному столу — домашнему или корпоративному.

Яндекс.Лавка заработала в Петербурге 11 февраля 2020 года. Каждый день она открывается в 7:30, последний заказ можно сделать до 23:30. В ассортименте примерно 1,5–2 тысячи товаров, из которых около 20% — это готовая еда: завтраки, супы, второе, салаты. Заказы не доставляют из гипермаркетов, а собирают — примерно за 2 минуты — на небольших собственных складах, расположенных в разных точках города. Сейчас их 11. Каждый обслуживает такую территорию, чтобы курьер на велосипеде доезжал до самой дальней точки максимум за 7 минут.

В Яндекс.Лавке есть продукты для вегетарианцев, аллергиков и спортсменов: растительное и низколактозное молоко, свежие овощи и фрукты, в том числе экзотические, протеиновые каши и батончики. Родители могут заказать подгузники и детское питание, владельцы домашних питомцев — корма и наполнители. Также здесь продают наборы продуктов с рецептами от Яндекс.Шефа, производство которого расположено в Петербурге. Помимо привычных ужинов пользователи могут приобрести наборы для приготовления супов, завтраков и смузи.
*Указанное время действительно для актуальных зон доставки Яндекс.Лавки: Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов Санкт-Петербурга.

Материал подготовлен специально для сервиса Яндекс.Лавка.
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