Сервис доставки продуктов предлагает праздничные цветы без головной боли

Так как Яндекс.Лавка — это в первую очередь онлайн-магазин с сервисом заказа продуктов и готовой еды, то к цветам легко добавить приятные съедобные гостинцы: конфеты, выпечка, фрукты и т.д. Кстати, можно заодно прикупить и что-нибудь к праздничному столу — домашнему или корпоративному.



Яндекс.Лавка заработала в Петербурге 11 февраля 2020 года. Каждый день она открывается в 7:30, последний заказ можно сделать до 23:30. В ассортименте примерно 1,5–2 тысячи товаров, из которых около 20% — это готовая еда: завтраки, супы, второе, салаты. Заказы не доставляют из гипермаркетов, а собирают — примерно за 2 минуты — на небольших собственных складах, расположенных в разных точках города. Сейчас их 11. Каждый обслуживает такую территорию, чтобы курьер на велосипеде доезжал до самой дальней точки максимум за 7 минут.



В Яндекс.Лавке есть продукты для вегетарианцев, аллергиков и спортсменов: растительное и низколактозное молоко, свежие овощи и фрукты, в том числе экзотические, протеиновые каши и батончики. Родители могут заказать подгузники и детское питание, владельцы домашних питомцев — корма и наполнители. Также здесь продают наборы продуктов с рецептами от Яндекс.Шефа, производство которого расположено в Петербурге. Помимо привычных ужинов пользователи могут приобрести наборы для приготовления супов, завтраков и смузи.

