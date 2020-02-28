Гибкий подход к панельным домам. На Киришском ДСК запустили новую производственную линию
На Киришском домостроительном комбинате запущена новая производственная линия. Панели, которые там будут выпускать, станут основой для квартир с современными планировками для самых разных семей.
Инвестиции в новую линию Киришкого ДСК составили 50 млн рублей. Теперь здесь можно создавать панели различных размеров и толщины с более высоким, чем раньше, качеством поверхности, менять их геометрию в зависимости от того, что надо построить.

Для будущих жильцов новых зданий это означает, что благодаря этой линии можно будет создавать нестандартные планировки квартир, изменять высоту потолков и толщину перекрытий. Более гладкая поверхность позволит сократить объем штукатурных работ, а значит, сэкономит и время, и деньги. Да и заселиться в новый дом можно будет быстрее, так как вырастет скорость строительства — ведь скорость сборки панельных модулей можно сравнить с собиранием домиков в детском конструкторе. И точность изготовления панелей на новом оборудовании высока, а значит, швы в месте соединения панелей получаются незаметными, а сами дома — крепкими и надежными.
Первыми эффект от нового производства должны ощутить покупатели квартир в мини-городе «Новое Горелово», который СК «ЛенРусСтрой» возводит на границе Петербурга и Ленинградской области. Благодаря новой линии здесь появятся разнообразные конфигурации квартир, так что можно будет подобрать удобную планировку под любой сценарий жизни — от одного человека или молодой пары без детей до большой семьи, объединяющей несколько поколений. Появятся в домах квартиры с панорамными окнами и высокими потолками. Кроме того, новое производство позволяет строить дома, где панельные конструкции совмещаются с монолитными и кирпичными технологиями
Жилой район «Новое Горелово» — новый самодостаточный жилой район в экологичной зеленой зоне, где через 4 года будут жить 9 тыс. жителей. «Новое Горелово» состоит из трех жилых кварталов с домами переменной этажности от 12 до 16 этажей. Здесь предусмотрена вся необходимая детская, социальная, инженерная и торговао-бытовая инфраструктура. Ключи уже получили 5 тыс. новоселов. Завершение строительства намечено на 2025 год.
Запуск новой производственной линии — это лишь первый этап модернизации Киришского ДСК, ведущего свою историю с 1969 года. За время работы из произведенных здесь панелей было построено более 2 млн кв. м жилья. Сейчас производственная мощность комбината составляет 160 тыс. кв. м жилья в год в крупнопанельном исполнении и 60 тыс. кв. м — по сборно-монолитной технологии. На следующем этапе модернизации планируется заменить оборудование на других производственных площадях, повысить энергоэффективность за счет замены инженерных коммуникаций, котельной и т. д. Это поможет снизить себестоимость продукции, а значит — повысит ее конкурентоспособность.
Одна из целей, которую ставит СК «ЛенРусСтрой», развивая комбинат, — выйти на широкий рынок жилищного строительства, причем не только в Петербурге, но и на всем Северо-Западе. Новые панели, которые хорошо комбинируются с монолитом и кирпичом, могут быть востребованы ведующими застройщиками региона. Тем более, что технология позволяет подогнать их под любые запросы клиентов.
Еще один важный аспект: снижение себестоимости и ускорение строительства особенно важны при новых правилах долевого строительства, когда девелоперы должны получать проектное финансирование у банков и возвращать деньги с процентами. Рентабельность без снижения качества жилья в таком случае возможна только при быстрой работе и использовании самых современных технологий.
СК «ЛенРуссСтрой» работает на рынке девелопмента и строительства 19 лет.
1500 сотрудников, 35 крупных объектов, 50 тыс. жителей, 100 тыс. кв. м жилья в год, 15 компаний разного профиля, свой парк строительной техники, архитектурное бюро и собственное производство строительных материалов.
Модернизация Киришского ДСК — это один из шагов к преобразованию всей структуры СК «ЛенРусСтрой», в которую входят 15 компаний разного профиля. Оставаясь единым целым, корпорация ставит перед собой на ближайшие годы задачу сделать успешным и самодостаточным каждое из направлений своей деятельности.
Материал подготовлен специально для СК «ЛенРусСтрой»
Фотографии предоставлены компанией СК «ЛенРусСтрой»
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