Инвестиции в новую линию Киришкого ДСК составили 50 млн рублей. Теперь здесь можно создавать панели различных размеров и толщины с более высоким, чем раньше, качеством поверхности, менять их геометрию в зависимости от того, что надо построить.



Для будущих жильцов новых зданий это означает, что благодаря этой линии можно будет создавать нестандартные планировки квартир, изменять высоту потолков и толщину перекрытий. Более гладкая поверхность позволит сократить объем штукатурных работ, а значит, сэкономит и время, и деньги. Да и заселиться в новый дом можно будет быстрее, так как вырастет скорость строительства — ведь скорость сборки панельных модулей можно сравнить с собиранием домиков в детском конструкторе. И точность изготовления панелей на новом оборудовании высока, а значит, швы в месте соединения панелей получаются незаметными, а сами дома — крепкими и надежными.

