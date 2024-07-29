Как создать команду SUP-серферов и зачем это нужно
А к доске пойдет...
Доска, весло и немножко баланса. Наверно, именно за простоту мы полюбили SUP. Как превратить этот вид спорта в приключение, которое сближает, — объясняет эксперт. А мы подсказываем, где совсем скоро можно пройти командой по самым красивым местам Петербурга.
То, что SUP-серфинг сейчас невероятно популярен, доказывать не нужно. Достаточно побывать на берегу петербургского канала или озера в пригороде в выходной день, чтобы убедиться: люди на ярких бордах везде. Загорелые, в купальниках, с детьми или домашними питомцами, а главное — в хорошем настроении. Под завистливые взгляды тех, кто на суше, медитативно работают веслом, не забывая получать удовольствие от происходящего
— Количество людей, увлекающихся этим направлением, каждый год вырастает примерно в два раза. И так на протяжении последних пяти лет. Однозначно, Петербург — город номер один в России по количеству бордов и серферов. Рядом с нами — Москва, Владивосток, Сочи.
Олег Беломутский,
основатель SUP-школы WantSUP_spb
основатель SUP-школы WantSUP_spb
Любительские и профессиональные спортивные сообщества поклонников SUP-серфинга появляются по всей стране. Команды принимают участие в гонках на одно-, двух- и четырехместных досках, участвуют в марафонах и эстафетах и даже практикуют рогейн — ориентирование на воде на скорость. Эти виды состязаний проходят на разных уровнях, от местных до региональных. Причем именно сейчас идет становление основных направлений и создание регулярных соревнований.
— Еще одна разновидность, SUP-поло, в России пока представлена слабо, но, на мой взгляд, ее ждет развитие.
Олег Беломутский
Также очевидная тенденция в этом молодом спортивном направлении — создание корпоративных команд. Можно не любить слово «тимбилдинг», но отрицать, что SUP-борд для него хорош, бессмысленно. Ведь это и взаимная поддержка, и новый взгляд на давно знакомого человека, и повод написать в соцсети: «Как же было круто».
— Корпоративные выезды летом очень популярны в больших компаниях. Если рядом есть вода, прогулка на SUP-борде дополнит любое мероприятие. Можно устроить заплыв как на 10, так и на 200 человек. Последние пару лет мы организуем много ивентов именно для корпоративных клиентов. Они очень востребованы, так как соединяют формат здоровых и безопасных активностей с командными соревнованиями на воде.
Олег Беломутский
У команды WantSUP_spb уже есть постоянные клиенты, которые проводят SUP-мероприятия ежегодно. Чаще всего это представители промышленных компаний, IT, строительной и банковской сфер.
— Зачастую все происходит так: кто-то из руководителей загорелся идеей SUP-серфинга и попробовал покататься с нами за городом, например. А потом пригласил сотрудников провести время вместе после работы. Но бывает, что и отделом люди собираются вечерами, а потом «подтягивают» других коллег
Олег Беломутский
Организовать корпоративную команду для SUP-прогулки очень просто, уверяет эксперт. Как и во всем, здесь главное — желание постоянно заниматься. Для совместных тренировок достаточно двух-трех человек, но все зависит от того, в каких направлениях вы хотите развиваться. Базу можно освоить буквально за несколько занятий, а дальше — только личное упорство и систематичность. Лучшее место для тренировок в Петербурге — Каменный остров, там идеальные условия для регулярных занятий.
— Вы можете обратиться к нам в WantSUP_spb: подобрать и освоить разные доски. У нас в компании больше 20 видов SUP-бордов — от базовых длиной 11 и 12 футов 6 дюймов до спортивных 14- и 22-футовых. Последние называются «драконами» и рассчитаны на четырех человек. Встать на SUP-борд несложно: двух-трех тренировок достаточно, чтобы человек с нуля полностью почувствовал свое тело и научился держать равновесие.
Олег Беломутский
В Петербурге уже несколько лет проходит фестиваль «Фонтанка SUP», организованный «Фонтанкой.ру». Фоторепортажи с этого карнавала на воде производят wow-эффект и публикуются в новостных лентах во всем мире. Это легко объяснимо: тысячи пестрых сапов, везущих людей в красочных карнавальных костюмах, — действительно грандиозное зрелище.
«Фонтанка SUP»: возможности для партнеров
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- Уникальный тимбилдинг и активный отдых
Партнерский материал.
Реклама, ИП Беломутский Олег Николаевич, ИНН 780432179450
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой WantSUP_spb
Реклама, ИП Беломутский Олег Николаевич, ИНН 780432179450
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой WantSUP_spb
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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