Русский город — русский завтрак
Как создать первое впечатление у туристов
Диетологи считают, что завтрак — самый важный прием пищи за день. И с ними согласны… туристы и отельеры! Потому что именно от того, как гости города поедят утром, зависит их настроение, восприятие местного колорита и, конечно, силы для осмотра достопримечательностей. А если блюда будут легкими, питательными, вкусными и уникальными, у гостей будет большой стимул вернуться туда, где так замечательно кормят!
Правильное впечатление с самого утра
В последние несколько лет стремительно возрастает интерес не просто к русской — но к региональной кухне. О ней пишут книги, повара-энтузиасты возрождают старинные рецепты, власти устраивают ярмарки специалитетов в разных городах.
Порою же в гостиницах разных городов завтраки бывают похожи, как две капли воды. А ведь на карте страны полно городов с уникальными местными рецептами! Стоит собрать их вместе — и рутинный прием пищи превратится в знакомство с культурой и особенностями региона. Именно для этого создали проект «Русский завтрак»: он объединяет города, кулинарные традиции и мастерство поваров.
Как раз сейчас начинается его второй сезон: самое время для представителей сферы гостеприимства «вписаться» в это необычное гастрономическое приключение и заполнить заявку на участие! Тем более, что интересная цель — приготовить гостям на завтрак блюда русской кухни или создать особенный завтрак своего региона — влечет за собой приятные преимущества: поддержку от организаторов проекта и широкое освещение в медиа.
О фестивале будут писать российские СМИ и блогеры, что, несомненно, увеличит популярность предприятий, которые в нем участвуют. Все они будут отмечены на Яндекс Картах и на «Гастрономической карте России» Екатерины Шаповаловой.
Информация о специальном меню сделает отель или ресторан точкой притяжения для туристов, выделит его в общем ряду и поднимет его рейтинг.
Информация о специальном меню сделает отель или ресторан точкой притяжения для туристов, выделит его в общем ряду и поднимет его рейтинг.
О проекте
Проект существует уже второй год, а его организаторы — одна из ведущих компаний по производству молока в России «ЭкоНива» и всероссийский проект «Гастрономическая карта России». При поддержке оператора оптовой торговли Metro они объединились, чтобы рассказать о самых вкусных и полезных национальных завтраках.
«Многолетние исследования «Гастрономической карты России» на просторах многонациональной страны, от Владивостока до Калининграда, показали, что спрос на русскую кухню значительно превышает предложение на рынке. Русская кухня и в целом кухни народов России до сих пор являются некой экзотикой в нашей стране.
Формула настоящего национального проекта по практическому внедрению российской кухни в нашу жизнь – это участие всех заинтересованных сторон. В реализации «Русского завтрака» задействованы «ЭкоНива» — лидер по производству молока, METRO — один из ведущих игроков в области ритейла, предприятия питания (HoReCa), которые уже сегодня специализируются на российской кухне, региональные власти, методическая база «Гастрокарты» и главное — активный вовлеченный российский потребитель, наш гость, на кого и направлена наша работа».
автор концепции проекта «Русский завтрак», автор-методист и руководитель Всероссийского проекта «Гастрономическая карта России».
Екатерина Шаповалова
Правильное впечатление с самого утра
Под эгидой этого проекта шефы городских и отельных ресторанов разрабатывают новые рецепты для утренней трапезы — вкусные, полезные и учитывающие специфику местной кухни. А потом подают гостям уникальные завтраки, с которых и начинается настоящее знакомство с городом или областью.
«ЭкоНива» как крупный производитель молочных продуктов уделяет большое внимание работе с предприятиями сферы HoReCa. Эта отрасль формирует тренды и способна профессионально и непредвзято оценить характеристики продуктов питания в деле. Поскольку производства «ЭкоНивы» расположены во многих регионах страны, мы знаем чем богат и интересен каждый из них: природой, культурой и, конечно, гастрономией. Каждый особен по-своему, но во всех молочные продукты — важная часть в приготовлении завтрака. И мы хотим, чтобы в гостиницах, кафе и ресторанах появилось больше блюд, приготовленных из отечественных ингредиентов. Тем более что в России научились производить достойные по качеству и вкусу продукты, которые успешно конкурируют, а порой даже лидируют на международной арене»
руководитель проекта «Русский завтрак», бренд-директор направления HoReCa компании «ЭкоНива-Продукты питания» (входит в ГК «ЭкоНива»).
Екатерина Дюрр
В начале июня стартовал второй этап работы проекта, который охватит 15 городов. До 14 июля предприятия индустрии гостеприимства могут подать заявку на участие в нем, разработать собственное меню и затем принять участие в специальном осеннем фестивале — с 1 октября по 30 ноября 2024 г. гости заведений-участников смогут найти «Русский завтрак» в меню.
Как это было в первом сезоне
В первом сезоне в проекте «засветились» 20 городов России. Его герои создали более 80 новых рецептов и представили многие из них на презентации второго сезона — серии завтраков в рамках крупнейшего фуд-фестиваля Gastreet, который прошел в июне этого года в Сочи. Гости этого мероприятия смогли путешествовать по России, не выходя из отеля, в котором остановились: в Novotel и Rixos участники проекта каждое утро готовили завтраки из разных городов.
В течение полугода герои показывали свое искусство на кулинарных мастер-классах, куда мог прийти любой желающий — и не просто посмотреть, как готовят, например, арктические сырники или блины с таежным десертом, омлет по-самарски или кашу по-владимирски, но и попробовать завтраки с региональным колоритом.
— Участие в «Русском завтраке» позволило мне заявить о себе как о профессионале. В блюда, разработанные специально для проекта, я буквально вложил душу. Готовил по рецептам своей национальной и старорусской кухни в новом авторском прочтении. Так родились «Запеканка из красного творога», «Гречневая каша с лисичками», «Болтунья на хлебе с вяленым гусем» и «Юка с йогуртом». А некоторые блюда уже включены в меню нашего ресторана.
Участие в проекте стало интересным опытом, который принес заметный результат: недавно на фестивале GASTREET на презентации второго сезона «Русский завтрак» своими блюдами я угощал посетителей, они с восторгом отзывались о каждом. Новым героям проекта желаю открыть безграничную, вкусную, красивую русскую кухню для всего мира!
шеф-повар ресторана «Некрасов» (Казань)
Айдар Абдуллин
В процессе приготовления повара использовали местные продукты — ягоды, грибы, фрукты, злаки, орехи, рыбу и мясо. Общим было одно: все блюда готовились на основе натуральных молочных продуктов бренда «ЭкоНива». Все 80 рецептов героев первого сезона в текстовом и видеоформате доступны на официальном сайте. «Русский завтрак» заслужил одобрение в профессиональной среде, а также был представлен на гастрономической выставке в Китае.
— «Русский завтрак» — это начало большой дружбы между шеф-поварами, принявшими участие в проекте, а еще — новые идеи для меню, которые отлично продаются. Конечно, мне пришлось потрудиться над рецептами, потому что техническое задание было очень серьезное, а национальная кухня моего региона — необычная. В основу моих блюд легли карельские и авторские рецепты. Для проекта были разработаны «Пряженцы», «Каша на домашнем толокне», «Яичница-болтунья с онежской копченой ряпушкой» и «Овсяный молочный кисель». Все они стали популярны в моем заведении, их охотно заказывают гости. Удивительно, но многие не знают, что такое, например, толокно или забытые русские слова «ряпушка» и «болтунья», а мы рассказываем, так что проект можно назвать еще и просветительским. Часто спрашивают, почему «пряженцы» так называются? Колобок из сказки был как раз «пряжен на сыром масле» — так что получилась отличная история для подачи.
Я горжусь тем, что стала частью проекта и работаю с такими продуктивными, мотивированными людьми. Новым героям желаю позитива и уверенности в том, что русская, национальная кухня — это наше наследие, и мы должны всячески его сохранять и популяризировать.
владелица музея-ресторана «ВкарелииЕсть» (Петрозаводск)
Ольга Белоногова
С момента запуска проекта мастер-классы посетили более 400 000 человек и 5 тысяч приняли в них участие. Общее число тех, кто узнал о проекте в СМИ, по радио и на ТВ, составляет более 20 миллионов человек.
400 000 посетили
20 000 000 узнали из СМИ
5000
приняли участие
приняли участие
— Мы не только познакомили жителей страны с рецептами завтраков в авторской интерпретации поваров, но и показали, какое гастрономическое разнообразие доступно каждому, как традиции русской кухни тесно переплетаются с региональными кулинарными особенностями. Об этой многогранности и самобытности хочется говорить, рассказывать о блюдах русской кухни, которые благодаря таким проектам войдут в дома российских семей, станут любимыми в меню ресторанов, — рассказала Екатерина Дюрр.
Как принять участие в проекте
Заявки на участие в фестивале принимаются до 14 июля от отелей, туристических и ресторанно-гостиничных комплексов, кафе и ресторанов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Воронеже, Краснодаре, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и Красноярске.
Для гостиниц и ресторанов из этих городов публикуем подробную инструкцию, как принять участие в проекте:
Подайте заявку до 14 июля
1
Разработайте или возьмите готовые рецепты проекта «Русский завтрак»*
2
- Участники должны представить по одному блюду в каждой из пяти категорий: каши, блюда из творога, молочные десерты с йогуртом, блюда с сыром, блюда из яиц с молочными продуктами.
- В блюдах надо использовать только российские ингредиенты, а экзотические продукты, свойственные другим странам (банан, кокос, манго) не допускаются.
- У блюда должно быть русское название.
- В нем должны использоваться молочная продукция бренда «ЭкоНива», а также уникальные продукты, специалитеты и кулинарные приемы региона.
- Рецепты можно разработать самостоятельно или воспользоваться уже готовыми из первого сезона «Русского завтрака».
*Здесь есть несколько важных правил:
Покупайте продукты в METRO и готовьте блюда русского завтрака
3
4
Размещайте маркетинговые материалы с упоминанием осеннего фестиваля.
5
При выполнении всех условий получайте PR-поддержку и увеличивайте трафик в заведении.
Участникам предложат продукты по особой цене, а три особенно хорошо себя проявивших заведения получат полугодовой запас молока и сыра, а также путешествие на производство «ЭкоНивы»**.
** Подробнее о правилах участия в проекте можно узнать здесь
Реклама, ООО «ТД ЭкоНива-Молочные продукты», ИНН 3614009018
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ТД ЭкоНива-Молочные продукты»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Istock
Дизайнер: Анастасия Гализина
Реклама, ООО «ТД ЭкоНива-Молочные продукты», ИНН 3614009018
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ТД ЭкоНива-Молочные продукты»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Istock
Дизайнер: Анастасия Гализина
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