— «Русский завтрак» — это начало большой дружбы между шеф-поварами, принявшими участие в проекте, а еще — новые идеи для меню, которые отлично продаются. Конечно, мне пришлось потрудиться над рецептами, потому что техническое задание было очень серьезное, а национальная кухня моего региона — необычная. В основу моих блюд легли карельские и авторские рецепты. Для проекта были разработаны «Пряженцы», «Каша на домашнем толокне», «Яичница-болтунья с онежской копченой ряпушкой» и «Овсяный молочный кисель». Все они стали популярны в моем заведении, их охотно заказывают гости. Удивительно, но многие не знают, что такое, например, толокно или забытые русские слова «ряпушка» и «болтунья», а мы рассказываем, так что проект можно назвать еще и просветительским. Часто спрашивают, почему «пряженцы» так называются? Колобок из сказки был как раз «пряжен на сыром масле» — так что получилась отличная история для подачи.