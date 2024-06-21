После завтрака — пробежка по специальным дорожкам или спокойная прогулка по благоустроенной набережной квартала. Если день будний, дети отправляются по своим важным делам. Самые маленькие — в ближайший садик, постарше — в лицей на Цитадельской дороге, похожий своими очертаниями на корабль. Здесь их ждут не только уроки, но и занятия в мастерских, где можно готовить, шить, работать с деревом и металлом. А еще — тихое время за книгой в библиотеке и бодрая физкультура в одном из двух спортзалов. Бассейнов тут тоже два: жителям морского города стоит освоить плаванье в юном возрасте.

Взрослые тем временем выезжают на автомобиле из подземного паркинга «Кронфорт. Центральный» и двигаются в сторону «Лахта Центра» на деловую встречу. Полчаса — и на месте. Если нужно добраться в центр Петербурга, прибавляют к этому времени еще десять минут.

В рабочий полдень