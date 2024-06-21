Какой будет жизнь в новом квартале Кронштадта
Один день у моря
Знаковый остров Петербурга притягивает особой атмосферой, уникальными общественными пространствами и духом Балтики, которая здесь задает тон. Многие приезжают сюда за впечатлениями и интересным досугом. Немало и тех, кто хотел бы здесь поселиться, чтобы наслаждаться всеми возможностями непрерывно развивающегося города-курорта. Давайте представим, какой будет жизнь рядом с морем в малоэтажном квартале «Кронфорт. Центральный»*. Квартиры в нем недавно стали доступны для покупателей недвижимости.
Первым островитянина, конечно же, приветствует море: прогоняет остатки сна легким бризом, бодрит свежим ароматом балтийской воды. Потом — медитативный завтрак. Если прохладно, располагаемся с чашкой кофе у высокого окна в гостиной. В теплое время года можно устроиться у французского балкона или перенести трапезу на террасу, чтобы без спешки настроиться на новый день.
Квартиры в квартале «Кронфорт. Центральный» спланированы так, чтобы жизнь у моря была по-настоящему комфортной. Предусмотрены просторные лофты, которые подойдут для реализации любых дизайнерских решений. Большая часть их несущих конструкций расположена по периметру, что позволяет объединять помещения, когда нужно больше пространства. Можно подобрать гостиную с эркером или анфиладой окон, мастер-спальню с отдельным санузлом или ванную комнату с окном. Площадь квартир — от 24 до 138 кв. м.
Свежий взгляд на утро
После завтрака — пробежка по специальным дорожкам или спокойная прогулка по благоустроенной набережной квартала. Если день будний, дети отправляются по своим важным делам. Самые маленькие — в ближайший садик, постарше — в лицей на Цитадельской дороге, похожий своими очертаниями на корабль. Здесь их ждут не только уроки, но и занятия в мастерских, где можно готовить, шить, работать с деревом и металлом. А еще — тихое время за книгой в библиотеке и бодрая физкультура в одном из двух спортзалов. Бассейнов тут тоже два: жителям морского города стоит освоить плаванье в юном возрасте.
Взрослые тем временем выезжают на автомобиле из подземного паркинга «Кронфорт. Центральный» и двигаются в сторону «Лахта Центра» на деловую встречу. Полчаса — и на месте. Если нужно добраться в центр Петербурга, прибавляют к этому времени еще десять минут.
В рабочий полдень
Но, по большому счету, жителям «Кронфорт. Центральный» необязательно уезжать от моря, чтобы подключиться к энергичному ритму мегаполиса. Достаточно дойти до расположенного внутри квартала торгово-пешеходного променада, состоящего из четырех тематических бульваров: модного, образовательного, спортивного и развлекательного. Можно просто прогуливаться, разглядывая арт-объекты и прохожих, зайти в один из 90 концептуальных магазинов или выпить лимонада в кафе. Главное, чтобы были свободные столики, ведь здесь по-настоящему общественное пространство, рассчитанное в том числе и на гостей города.
Свободный от забот день островитяне, разумеется, проводят у моря. Поклонники релакса отдыхают на пляже, расположившись по старинке на пледе или по-хипстерски — на принесенном из дома шезлонге. Экстремалы гоняют за катером на вейкборде и занимаются кайтсерфингом. Серьезные мореходы выводят на воду залива светлые парусники и ловят попутный ветер, украшая пейзаж для сибаритов на пляже. А из Каботажной гавани выходят яхты жителей «Кронфорт. Центральный»: здесь будет расположен отдельный порт с культурно-досуговым комплексом — настоящий центр притяжения для любителей морского стиля жизни.
Те, кто предпочитает разнообразный отдых, отправляются в парк «Остров фортов». Здесь можно изучать историю, заниматься спортом и просто приятно проводить время. Аллея героев российского флота и Маяк памяти с именами моряков, детские площадки и качели, веревочный и скейт-парки, SUP-станция и кафе-корабль — в парке каждый найдет то, что ему интересно.
Курорт за порогом дома
Еще богаче и увлекательнее жизнь у моря делают исторические форты Кронштадта: «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый». Жители квартала «Кронфорт. Центральный» будут любоваться легендарными оборонительными сооружениями уже в отреставрированном виде. И обязательно там побывают, чтобы заглянуть в музей, попасть на концерт под открытым небом или посмотреть, как выглядит их дом со стороны залива.
Форт «Кроншлот»
Форт «Петр Первый»
Форт «Император Александр Первый»
Завершаем приятный день в морском стиле соответствующим ужином. В ресторанах Кронштадта подают традиционную русскую уху, не менее привычную сливочную по-фински и суп с морепродуктами. Угощают мидиями и креветками, блюдами из разных видов рыбы — от судака и форели до трески и щуки. В сезон сюда обязательно приходит знаменитая петербургская корюшка.
После трапезы приятно пройтись по центру Кронштадта. Навещаем грот местного Летнего сада. Прогуливаемся по брусчатке Якорной площади, любуясь нарядными куполами собора и торжественными бронзовыми адмиралами. Оттуда идем к курьезной скульптуре «Дерево желаний» и загадываем что-нибудь на удачу. Ну а завершить день можно, встретив закат на Петровской пристани и сделав самое кронштадтское селфи на фоне гавани и кораблей.
Вечер легкого дня
Квартал «Кронфорт. Центральный» в цифрах и фактах
«Кронфорт. Центральный» расположится на живописном побережье Балтийского моря и станет частью кластера
«Остров фортов».
В пяти минутах ходьбы от него появится яхтенный порт, способный вместить более
250 судов —
от небольших 6-метровых катеров до 35-метровых яхт с профессиональными экипажами.
В архитектуре малоэтажного квартала Кронфорт. Центральный» сочетаются простые геометрические формы и разнообразное оформление фасадов, что создает
атмосферу исторической застройки.
Корпуса образуют закрытые дворы
закрытые дворы
с детскими площадками и зонами отдыха, доступными только для жителей «Кронфорт. Центральный».
На всей территории квартала будет работать видеонаблюдение. Предусмотрена система
«Умный дом»,
доступ во двор, парадные, паркинг и кладовые — по уникальному ID.
В каждом корпусе «Кронфорт. Центральный» оборудуют
подземный паркинг,
куда можно будет спуститься на лифте из жилой части дома.
Также на подземном уровне расположатся
велопарковка,
зарядные станции для электромобилей и индивидуальные кладовые различных размеров.
Проект «Кронфорт. Центральный» включает лицей на
550 учеников
с двумя бассейнами, детский сад на
150 малышей
с бассейном, кабинет врача общей практики на
80 пациентов
в смену.
Строительство социальной и развлекательной инфраструктуры квартала уже началось.
Лицей
например, будет сдан в эксплуатацию раньше, чем завершится строительство квартала «Кронфорт. Центральный».
Продажи квартир стартовали в июне 2024 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год, выдача ключей — на 2027.
Продажи квартир стартовали в июне
2024 года.
Ввод в эксплуатацию первых корпусов запланирован на
2026 год,
выдача ключей — на
2027.
«Кронфорт» расположится на живописном побережье Балтийского моря и станет частью кластера «Остров фортов».
«Кронфорт. Центральный» расположится на живописном побережье Балтийского моря и станет частью кластера
«Остров фортов».
В пяти минутах ходьбы от него появится яхтенный порт, способный вместить 239 судов — от небольших 6-метровых катеров до 35-метровых яхт с профессиональными экипажами.
В пяти минутах ходьбы от него появится яхтенный порт, способный вместить более
250 судов —
от небольших 6-метровых катеров до 35-метровых яхт с профессиональными экипажами.
В архитектуре малоэтажного квартала «Кронфорт. Центральный» сочетаются простые геометрические формы и разнообразное оформление фасадов, что создает атмосферу исторической застройки.
В архитектуре малоэтажного квартала Кронфорт. Центральный» сочетаются простые геометрические формы и разнообразное оформление фасадов, что создает
атмосферу исторической застройки.
Корпуса образуют закрытые дворы с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зонами отдыха, доступными только для жителей «Кронфорт. Центральный».
Корпуса образуют закрытые дворы
закрытые дворы
с детскими площадками и зонами отдыха, доступными только для жителей «Кронфорт. Центральный».
На всей территории квартала будет работать видеонаблюдение. Предусмотрена система «Умный дом», доступ во двор, парадные, паркинг и кладовые — по уникальному ID.
На всей территории квартала будет работать видеонаблюдение. Предусмотрена система
«Умный дом»,
доступ во двор, парадные, паркинг и кладовые — по уникальному ID.
В каждом корпусе «Кронфорт. Центральный» оборудуют подземный паркинг, куда можно будет спуститься на лифте из жилой части дома.
В каждом корпусе «Кронфорт. Центральный» оборудуют
подземный паркинг,
куда можно будет спуститься на лифте из жилой части дома.
Также на подземном уровне расположатся зарядные станции для электромобилей и индивидуальные кладовые различных размеров.
Также на подземном уровне расположатся
велопарковка,
зарядные станции для электромобилей и индивидуальные кладовые различных размеров.
Проект «Кронфорт. Центральный» включает лицей на 550 учеников с двумя бассейнами, детский сад на 150 малышей с бассейном, кабинет врача общей практики на 80 пациентов в смену.
Проект «Кронфорт. Центральный» включает лицей на
550 учеников
с двумя бассейнами, детский сад на
150 малышей
с бассейном, кабинет врача общей практики на
80 пациентов
в смену.
Строительство социальной и развлекательной инфраструктуры квартала уже началось. Лицей, например, будет сдан в эксплуатацию раньше, чем завершится строительство квартала «Кронфорт. Центральный».
Строительство социальной и развлекательной инфраструктуры квартала уже началось.
Лицей
например, будет сдан в эксплуатацию раньше, чем завершится строительство квартала «Кронфорт. Центральный».
* ЖК «Кронфорт. Центральный» — застройщик ООО «СЗ Алькор-центральный», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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ООО «Специализированный застройщик Алькор-на набережной», ИНН: 7805789856, erid: 2SDnjeXw8Gr
ООО «Специализированный застройщик Алькор-центральный», ИНН: 7805789609, erid: 2SDnjecPRbp
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий и иллюстраций: ООО «Специализированный застройщик Алькор-на набережной», ООО «Специализированный застройщик Алькор-центральный»
Другие источники фотографий: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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ООО «Специализированный застройщик Алькор-на набережной», ИНН: 7805789856, erid: 2SDnjeXw8Gr
ООО «Специализированный застройщик Алькор-центральный», ИНН: 7805789609, erid: 2SDnjecPRbp
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий и иллюстраций: ООО «Специализированный застройщик Алькор-на набережной», ООО «Специализированный застройщик Алькор-центральный»
Другие источники фотографий: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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