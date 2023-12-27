— Всего за год я начал изучать математический анализ, макро- и микроэкономику, прокачался в Excel, научился бегло говорить по-английски и готовить проекты. Интереснее всего для меня оказалась «Экономическая статистика», где мы отслеживали динамику изменений экономических показателей с помощью разных индексов и моделей. Мы также готовили большое количество проектов — их формат отличался от предмета к предмету. На предметах по менеджменту регулярно проводили анализ и мини-исследования, на экономической статистике учились работать с массивами данных, а в гуманитарных науках обрабатывали теорию и представляли собственное видение проблем. Полезными для меня оказались не все проекты, но у каждого по-своему.



Лев Мурашко, 2-й курс, «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике»

