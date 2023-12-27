В какой вуз поступать в 2024 году?
ПОДСКАЗКА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ
«Питерская Вышка» — под таким неформальным именем знают НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург абитуриенты и их родители. Сюда приходят те, кто хочет получить образование, которое точно окажется полезным в будущем при поиске работы и подъеме по карьерной лестнице. Почему же настроенные всерьез выпускники выбирают Высшую школу экономики?
15 направлений обучения
Кроме экономики, заявленной в названии вуза, здесь преподают прикладную математику и филологию, физику и дизайн, востоковедение и юриспруденцию, управление и медиакоммуникации — и еще многие другие дисциплины. Питерская Вышка предлагает программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и дополнительного профессионального образования.
Петербургский кампус Вышки регулярно обновляет портфель образовательных программ — в соответствии с требованием времени и запросами бизнеса. Так, в 2023 году в Вышке появился новый факультет: за пять лет программа «Дизайн» масштабировалась до отдельной Школы. В 2024 году Школа экономики и менеджмента планирует запуск нескольких новых образовательных программ, созданных с учетом запросов крупных индустриальных партнеров.
Выпускников охотно берут на работу
НИУ ВШЭ занимает верхнюю строчку в двадцатке вузов, наиболее востребованных у работодателей. Когда представителей бизнеса спросили, чьих выпускников они стремятся нанимать в первую очередь, так как считают их наиболее подготовленными, то НИУ ВШЭ упоминался чаще всего — в 54% случаев (по данным ForbesEducation). А в 2023 году Вышка получила наивысший рейтинг (А+) качества подготовки специалистов в области искусственного интеллекта.
Кроме того, труд «вышкинцев» хорошо оплачивается. В рейтинге экономических вузов по уровню зарплат молодых специалистов, составленном Superjob, НИУ ВШЭ находится на втором месте. Бывшие студенты университета уже в первые пять лет после окончания зарабатывают в среднем 140 000 рублей.
В Вышке и вокруг нее сложилось особое сообщество
Оно объединяет студентов, выпускников, преподавателей и менторов, которые работают в компаниях — партнерах вуза. Связи между его участниками помогают делиться экспертизой и опытом, достигать успеха в различных сферах жизни, решать сложные задачи и запускать работающие проекты.
Современное образование по мировым стандартам
Уровень подтверждается первыми местами в рейтингах журнала Forbes и сервиса HeadHunter, лидирующими позициями в международных предметных и отраслевых рейтингах. В основе обучения в НИУ ВШЭ лежит научная работа с участием студентов в исследованиях и проектах. У вуза есть 24 научных подразделения, в числе которых — четыре международные лаборатории, возглавляемые учеными с мировым именем.
https://ac.hse.ru/ranking
https://ac.hse.ru/ranking
Важно, что каждый студент Вышки в дополнение к обязательным базовым курсам включает в свое расписание дисциплины, подходящие именно ему, — создает индивидуальную образовательную траекторию. В бакалавриате этот комплекс предметов по выбору называются майнорами, в магистратуре — МАГОЛЕГО.
А еще есть межкампусные онлайн-курсы, которые студенты из разных городов слушают вместе. Таким образом, петербуржцы могут, например, дистанционно «посетить» лекции московских преподавателей.
Учиться можно не только в Питере
Еще одно преимущество Вышки — программы мобильности. Если студенту захотелось перемен или нового опыта, он подает заявку и отправляется в кампус НИУ ВШЭ в другом городе или в зарубежный университет. Сменить географию можно на короткий срок, на целый семестр или год.
Кроме того, здесь есть магистратуры, в которых часть мест дает возможность получить двойной диплом. Студент в течение года обучается за границей, в зарубежном университете — партнере петербургской Вышки. В итоге выпускник получает сразу два документа: один выдает НИУ ВШЭ, а второй — вуз-партнер.
Университет Турина (Турин, Италия)
Университет Рима Тор Вергата (Рим, Италия)
Технический университет Мюнхена (Германия)
Сеульский национальный университет (Сеул, Южная Корея)
Университет Малайя (Куала Лумпур, Малайзия)
Университет Чулалонгкорн (Бангкок, Таиланд)
Университет Фудань (Шанхай, КНР)
И другие
Университет Рима Тор Вергата (Рим, Италия)
Технический университет Мюнхена (Германия)
Сеульский национальный университет (Сеул, Южная Корея)
Университет Малайя (Куала Лумпур, Малайзия)
Университет Чулалонгкорн (Бангкок, Таиланд)
Университет Фудань (Шанхай, КНР)
И другие
Цифровая культура — для всех
В НИУ ВШЭ действует программа DataCulture, главная задача которой — дать студентам навыки использования цифровых инструментов, необходимых сегодня специалистам в любой области.
В рамках курса «Цифровая грамотность» студенты получают умения, которые требуются сейчас в учебе, работе и науке. Дисциплина включает как общие для всех темы — от работы с библиографическими источниками до компьютерной безопасности и юридических аспектов, — так и специализированные: например, корпусные технологии, геоинформационные системы, введение в Digital Humanities, цифровое сохранение культурного наследия и т.д. Кроме того, учащиеся осваивают основы программирования на Python, изучают анализ данных и методы искусственного интеллекта.
Многие крупные российские компании сотрудничают с НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. В частности, представители бизнеса становятся менторами талантливых студентов: делятся опытом, подсказывают удачные решения в сложных ситуациях, помогают в формировании образовательной и карьерной траектории, привлекают подопечных к участию в проектах.
Компании-партнеры участвуют в создании учебных программ, предоставляют кейсы для проектной работы студентов и охотно принимают «вышкинцев» на стажировки. Узнать о предложениях бизнеса и откликнуться на них студенты и выпускники могут на карьерной платформе Питерской Вышки. А получить предложение — прямо в кампусе во время Недели карьеры, которая проходит дважды в год. Это мероприятие — площадка, где встречаются работодатели, эксперты рынка труда и студенты.
Ориентация на практику
В вузе работает Центр развития карьеры. Его сотрудники не только знакомят «вышкинцев» с рынком труда, но и учат ставить цели и проходить процесс трудоустройства. Ориентироваться в предложениях, составлять резюме, готовиться к собеседованиям помогают консультации карьерных менеджеров и образовательный интенсив «Высшая школа карьеры».
Какие компании являются партнерами Вышки?
Ростелеком
ВТБ
Ozon
VK
Государственный Эрмитаж
ВТБ
Ozon
VK
Государственный Эрмитаж
Лента
Сбер
Воздушные Ворота Северной Столицы (управляющая компания аэропорта Пулково)
МегаФон
Газпром нефть
Администрация Санкт-Петербурга
Внешэкономбанк
Кунсткамера
Сбер
Воздушные Ворота Северной Столицы (управляющая компания аэропорта Пулково)
МегаФон
Газпром нефть
Администрация Санкт-Петербурга
Внешэкономбанк
Кунсткамера
Получить профессиональный опыт в Питерской Вышке можно без отрыва от учебы: проектная деятельность — важная составляющая образовательного процесса. Задачи, которые решают студенты, формируются из реальных запросов бизнеса. «Вышкинцы» не только применяют на практике полученные теоретические знания, но и прокачивают необходимые для успешного трудоустройства «мягкие навыки»: умение работать в команде, взаимодействовать с заказчиком, соблюдать дедлайны и получать результаты, соответствующие поставленной задаче.
Английский — на высоте
Языку обучают на всех программах университета, чтобы будущие выпускники могли проводить деловые переговоры, читать профессиональную литературу, вести переписку, общаться с коллегами и партнерами. На третьем и четвертом курсах бакалавриата многие дисциплины преподаются на английском. При подготовке ежегодных курсовых работ студенты должны использовать иностранные источники, а для выпускной квалификационной работы на последнем курсе — подготовить развернутый план и аннотацию на английском. Есть в Питерской Вышке и полностью англоязычные программы.
Комфортная среда и активная студенческая жизнь
В учебных корпусах и общежитиях петербургского кампуса создана европейская атмосфера — современная и уютная. Это достигается за счет ярких интерьеров, предметов современного искусства в декоре и комфортных неформальных пространств, предназначенных для учебы, отдыха и общения. В университете студенты могут не только учиться, но и найти много других увлекательных занятий.
Например, пойти в клуб «Интеллектуальная Вышка» для поклонников игр вроде «Что? Где? Когда?» или в одну из двух театральных студий, заниматься в спортивном и парусном клубе, вступить в Волонтерский корпус, в студенческие клубы или научные общества. «Вышкинцы» участвуют в культурных, социальных и благотворительных проектах, соревнованиях и конкурсах. А День Питерской Вышки и выпускной — самые яркие события года для студентов.
А вот об этом лучше спросить самих студентов.
И что в результате
— Всего за год я начал изучать математический анализ, макро- и микроэкономику, прокачался в Excel, научился бегло говорить по-английски и готовить проекты. Интереснее всего для меня оказалась «Экономическая статистика», где мы отслеживали динамику изменений экономических показателей с помощью разных индексов и моделей. Мы также готовили большое количество проектов — их формат отличался от предмета к предмету. На предметах по менеджменту регулярно проводили анализ и мини-исследования, на экономической статистике учились работать с массивами данных, а в гуманитарных науках обрабатывали теорию и представляли собственное видение проблем. Полезными для меня оказались не все проекты, но у каждого по-своему.
Лев Мурашко, 2-й курс, «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике»
Лев Мурашко, 2-й курс, «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике»
— У меня есть ощущение, что каждую дисциплину тщательно разрабатывали — так интересно их изучать. Какую-то одну, любимую, мне выделить тяжело. В моем личном топе — цифровая грамотность, правовая грамотность и организационное поведение. Не могу не отметить необычный подход своего преподавателя. Например, как-то мы разыгрывали суд, где я выступала в роли адвоката. Когда я только поступала в Вышку, то не ожидала, что уже с сентября мы начнем работать над реальными кейсами. На «Менеджменте» мы еженедельно представляли проекты, а в процессе их создания связывались с компаниями и исследовали их особенности.
Ольга Дворецкая, 2-й курс, «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике»
Ольга Дворецкая, 2-й курс, «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике»
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2593 от 24 мая 2017 года
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики»
Дизайнер: Ольга Сергеева
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2593 от 24 мая 2017 года
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики»
Дизайнер: Ольга Сергеева
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