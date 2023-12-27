В какой вуз поступать в 2024 году?
ПОДСКАЗКА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ
«Питерская Вышка» — под таким неформальным именем знают НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург абитуриенты и их родители. Сюда приходят те, кто хочет получить образование, которое точно окажется полезным в будущем при поиске работы и подъеме по карьерной лестнице. Почему же настроенные всерьез выпускники выбирают Высшую школу экономики?
15 направлений обучения
Кроме экономики, заявленной в названии вуза, здесь преподают прикладную математику и филологию, физику и дизайн, востоковедение и юриспруденцию, управление и медиакоммуникации — и еще многие другие дисциплины. Питерская Вышка предлагает программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и дополнительного профессионального образования.
Петербургский кампус Вышки регулярно обновляет портфель образовательных программ — в соответствии с требованием времени и запросами бизнеса. Так, в 2023 году в Вышке появился новый факультет: за пять лет программа «Дизайн» масштабировалась до отдельной Школы. В 2024 году Школа экономики и менеджмента планирует запуск нескольких новых образовательных программ, созданных с учетом запросов крупных индустриальных партнеров.
Выпускников охотно берут на работу
НИУ ВШЭ занимает верхнюю строчку в двадцатке вузов, наиболее востребованных у работодателей. Когда представителей бизнеса спросили, чьих выпускников они стремятся нанимать в первую очередь, так как считают их наиболее подготовленными, то НИУ ВШЭ упоминался чаще всего — в 54% случаев (по данным ForbesEducation). А в 2023 году Вышка получила наивысший рейтинг (А+) качества подготовки специалистов в области искусственного интеллекта.
Кроме того, труд «вышкинцев» хорошо оплачивается. В рейтинге экономических вузов по уровню зарплат молодых специалистов, составленном Superjob, НИУ ВШЭ находится на втором месте. Бывшие студенты университета уже в первые пять лет после окончания зарабатывают в среднем 140 000 рублей.
В Вышке и вокруг нее сложилось особое сообщество
Оно объединяет студентов, выпускников, преподавателей и менторов, которые работают в компаниях — партнерах вуза. Связи между его участниками помогают делиться экспертизой и опытом, достигать успеха в различных сферах жизни, решать сложные задачи и запускать работающие проекты.
Современное образование по мировым стандартам
Уровень подтверждается первыми местами в рейтингах журнала Forbes и сервиса HeadHunter, лидирующими позициями в международных предметных и отраслевых рейтингах. В основе обучения в НИУ ВШЭ лежит научная работа с участием студентов в исследованиях и проектах. У вуза есть 24 научных подразделения, в числе которых — четыре международные лаборатории, возглавляемые учеными с мировым именем.

https://ac.hse.ru/ranking

Важно, что каждый студент Вышки в дополнение к обязательным базовым курсам включает в свое расписание дисциплины, подходящие именно ему, — создает индивидуальную образовательную траекторию. В бакалавриате этот комплекс предметов по выбору называются майнорами, в магистратуре — МАГОЛЕГО.
А еще есть межкампусные онлайн-курсы, которые студенты из разных городов слушают вместе. Таким образом, петербуржцы могут, например, дистанционно «посетить» лекции московских преподавателей.
Учиться можно не только в Питере
Еще одно преимущество Вышки — программы мобильности. Если студенту захотелось перемен или нового опыта, он подает заявку и отправляется в кампус НИУ ВШЭ в другом городе или в зарубежный университет. Сменить географию можно на короткий срок, на целый семестр или год.
Кроме того, здесь есть магистратуры, в которых часть мест дает возможность получить двойной диплом. Студент в течение года обучается за границей, в зарубежном университете — партнере петербургской Вышки. В итоге выпускник получает сразу два документа: один выдает НИУ ВШЭ, а второй — вуз-партнер.
Цифровая культура — для всех
В НИУ ВШЭ действует программа DataCulture, главная задача которой — дать студентам навыки использования цифровых инструментов, необходимых сегодня специалистам в любой области.
В рамках курса «Цифровая грамотность» студенты получают умения, которые требуются сейчас в учебе, работе и науке. Дисциплина включает как общие для всех темы — от работы с библиографическими источниками до компьютерной безопасности и юридических аспектов, — так и специализированные: например, корпусные технологии, геоинформационные системы, введение в Digital Humanities, цифровое сохранение культурного наследия и т.д. Кроме того, учащиеся осваивают основы программирования на Python, изучают анализ данных и методы искусственного интеллекта.
Многие крупные российские компании сотрудничают с НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. В частности, представители бизнеса становятся менторами талантливых студентов: делятся опытом, подсказывают удачные решения в сложных ситуациях, помогают в формировании образовательной и карьерной траектории, привлекают подопечных к участию в проектах.
Компании-партнеры участвуют в создании учебных программ, предоставляют кейсы для проектной работы студентов и охотно принимают «вышкинцев» на стажировки. Узнать о предложениях бизнеса и откликнуться на них студенты и выпускники могут на карьерной платформе Питерской Вышки. А получить предложение — прямо в кампусе во время Недели карьеры, которая проходит дважды в год. Это мероприятие — площадка, где встречаются работодатели, эксперты рынка труда и студенты.
Ориентация на практику
В вузе работает Центр развития карьеры. Его сотрудники не только знакомят «вышкинцев» с рынком труда, но и учат ставить цели и проходить процесс трудоустройства. Ориентироваться в предложениях, составлять резюме, готовиться к собеседованиям помогают консультации карьерных менеджеров и образовательный интенсив «Высшая школа карьеры».
Какие компании являются партнерами Вышки?
Получить профессиональный опыт в Питерской Вышке можно без отрыва от учебы: проектная деятельность — важная составляющая образовательного процесса. Задачи, которые решают студенты, формируются из реальных запросов бизнеса. «Вышкинцы» не только применяют на практике полученные теоретические знания, но и прокачивают необходимые для успешного трудоустройства «мягкие навыки»: умение работать в команде, взаимодействовать с заказчиком, соблюдать дедлайны и получать результаты, соответствующие поставленной задаче.
Английский — на высоте
Языку обучают на всех программах университета, чтобы будущие выпускники могли проводить деловые переговоры, читать профессиональную литературу, вести переписку, общаться с коллегами и партнерами. На третьем и четвертом курсах бакалавриата многие дисциплины преподаются на английском. При подготовке ежегодных курсовых работ студенты должны использовать иностранные источники, а для выпускной квалификационной работы на последнем курсе — подготовить развернутый план и аннотацию на английском. Есть в Питерской Вышке и полностью англоязычные программы.
Комфортная среда и активная студенческая жизнь
В учебных корпусах и общежитиях петербургского кампуса создана европейская атмосфера — современная и уютная. Это достигается за счет ярких интерьеров, предметов современного искусства в декоре и комфортных неформальных пространств, предназначенных для учебы, отдыха и общения. В университете студенты могут не только учиться, но и найти много других увлекательных занятий.
Например, пойти в клуб «Интеллектуальная Вышка» для поклонников игр вроде «Что? Где? Когда?» или в одну из двух театральных студий, заниматься в спортивном и парусном клубе, вступить в Волонтерский корпус, в студенческие клубы или научные общества. «Вышкинцы» участвуют в культурных, социальных и благотворительных проектах, соревнованиях и конкурсах. А День Питерской Вышки и выпускной — самые яркие события года для студентов.
А вот об этом лучше спросить самих студентов.
И что в результате
— Всего за год я начал изучать математический анализ, макро- и микроэкономику, прокачался в Excel, научился бегло говорить по-английски и готовить проекты. Интереснее всего для меня оказалась «Экономическая статистика», где мы отслеживали динамику изменений экономических показателей с помощью разных индексов и моделей. Мы также готовили большое количество проектов — их формат отличался от предмета к предмету. На предметах по менеджменту регулярно проводили анализ и мини-исследования, на экономической статистике учились работать с массивами данных, а в гуманитарных науках обрабатывали теорию и представляли собственное видение проблем. Полезными для меня оказались не все проекты, но у каждого по-своему.

Лев Мурашко, 2-й курс, «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике»
— У меня есть ощущение, что каждую дисциплину тщательно разрабатывали — так интересно их изучать. Какую-то одну, любимую, мне выделить тяжело. В моем личном топе — цифровая грамотность, правовая грамотность и организационное поведение. Не могу не отметить необычный подход своего преподавателя. Например, как-то мы разыгрывали суд, где я выступала в роли адвоката. Когда я только поступала в Вышку, то не ожидала, что уже с сентября мы начнем работать над реальными кейсами. На «Менеджменте» мы еженедельно представляли проекты, а в процессе их создания связывались с компаниями и исследовали их особенности.

Ольга Дворецкая, 2-й курс, «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике»
Реклама, ФГАОУВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2593 от 24 мая 2017 года

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики»
Дизайнер: Ольга Сергеева

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